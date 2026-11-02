Какое у вас животное по году рождения: таблица восточного календаря Оглавление Как определить животное по году рождения: правило в одну строку Таблица: какое животное по году, 1930–2039 Как считается год: граница китайского Нового года, а не 1 января Стихии лет: Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля Годы Козы Частые вопросы Родились в 1991-м и уверены, что вы Коза? Если день рождения пришёлся на начало февраля, восточный календарь с вами поспорит. Life.ru собрал таблицу животных по годам с 1930 по 2039 и объяснил, как не ошибиться с собственным знаком. 7204 7204 Какой знак по году рождения: таблица животных по годам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какой у вас знак по году рождения, подскажет восточный календарь. Каждому году в нём соответствует одно из двенадцати животных и одна из пяти стихий. Круг открывает Крыса, замыкает Свинья, потом всё повторяется. С привычным зодиаком эта система не пересекается: там знак зависит от числа и месяца, и астрологи выделяют шесть кармических пар, от которых не убежать. Здесь в расчёт идёт год рождения, а для зимних дат нужно учитывать начало восточного Нового года. Life.ru собрал правило, полную таблицу и главную тонкость для зимних дней рождения.

Как определить животное по году рождения: правило в одну строку

Как узнать животное по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разделите год рождения на 12 и посмотрите на остаток. Остаток 0 у Обезьяны, 1 у Петуха, 2 у Собаки, 3 у Свиньи, 4 у Крысы, 5 у Быка, 6 у Тигра, 7 у Кролика, 8 у Дракона, 9 у Змеи, 10 у Лошади, 11 у Козы. Проверим на 2003-м: в нём 166 раз по 12, в остатке 11, значит, это год Козы. Тот же остаток у 1991-го. Если делить лень, запомните опору: 2020 год принадлежал Крысе, от него легко отсчитать шаги вперёд или назад.

Таблица: какое животное по году, 1930–2039

Найдите свой год рождения, но помните: восточный год начинается не 1 января.

Животное Годы Год Крысы 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Год Быка 2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 Год Тигра 2034, 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 Год Кролика 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 Год Дракона 2036, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 Год Змеи 2037, 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 Год Лошади 2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930 Год Козы 2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931 Год Обезьяны 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932 Год Петуха 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933 Год Собаки 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934 Год Свиньи 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Как считается год: граница китайского Нового года, а не 1 января

Когда начинается год по восточному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Восточный календарь лунно-солнечный, поэтому Новый год в нём приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и каждый раз выпадает на новое число. С 1930 по 2039 год праздник ни разу не наступал раньше 21 января и позже 20 февраля. Кто родился в этот промежуток, должен сверить дату. Так, 2026 год Лошади начался только 17 февраля, а Коза вступит в свои права 6 февраля 2027-го.

Выходит, ребёнок с днём рождения 3 февраля 2027 года по восточному счёту будет Лошадью, а с 7 февраля уже Козой. В отдельных системах китайской астрологии, например в Ба-цзы, границу ставят на Ли Чунь, начало весны, которое в 2027 году приходится на 4 февраля. Восточный календарь вообще живёт по Луне, и на неё до сих пор оглядываются даже в бытовых делах: лунный календарь на ноябрь подскажет удачные дни для стрижки и визита к врачу.

Стихии лет: Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля

Стихии лет в восточном календаре и их цвета. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У каждого года есть ещё и стихия, её выдаёт последняя цифра. 0 и 1 дают Металл, 2 и 3 Воду, 4 и 5 Дерево, 6 и 7 Огонь, 8 и 9 Землю. Каждая стихия держится два года подряд. К стихиям привязаны и цвета: у Металла белый, у Воды чёрный или синий, у Дерева зелёный, у Огня красный, у Земли жёлтый. Поэтому 2027-й называют годом Красной Огненной Козы. Сочетание животного и стихии повторяется раз в 60 лет: Тигр 1986 года был Огненным, а 2022-го уже Водяным.

Годы Козы

Годы Козы по восточному календарю и их стихии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Под этим знаком прошли 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы, на подходе 2027-й, а за ним 2039-й. Стихии у них чередуются парами: 1931 и 1991 годы Металлические, 1943 и 2003 Водяные, 1955 и 2015 Деревянные, 1967 и 2027 Огненные, 1979 и 2039 Земляные. Металлическая Коза пришла только 15 февраля 1991 года, поэтому тот, кто появился на свет в начале февраля, по восточному счёту остался Лошадью. Все годы Козы и их особенности мы разобрали в отдельном материале.

Частые вопросы

Частые вопросы о знаке по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отвечаем на вопросы, которые чаще всего задают о знаке по году рождения: Как узнать, какое животное у моего года рождения? Найдите год в таблице или разделите его на 12: остаток подскажет знак. Не забудьте сверить дату восточного Нового года.

Найдите год в таблице или разделите его на 12: остаток подскажет знак. Не забудьте сверить дату восточного Нового года. Если я родился в январе, какой у меня знак? Дни рождения до 21 января всегда относятся к предыдущему году. С 21 января по 20 февраля нужно сверить дату праздника.

Дни рождения до 21 января всегда относятся к предыдущему году. С 21 января по 20 февраля нужно сверить дату праздника. Кролик и Кот: это разные знаки? Нет, знак один. В китайском календаре он зовётся Кроликом, а во Вьетнаме на его месте Кот.

Нет, знак один. В китайском календаре он зовётся Кроликом, а во Вьетнаме на его месте Кот. Как часто повторяется год с той же стихией? Раз в 60 лет. Животное возвращается через 12 лет, стихия меняется каждые два года.

Раз в 60 лет. Животное возвращается через 12 лет, стихия меняется каждые два года. Почему один знак называют то Козой, то Овцой? Китайский иероглиф обозначает и козу, и овцу, поэтому в переводах встречаются оба варианта. Ближайший год Огненной Козы наступит 6 февраля 2027-го.

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Авторы Сергей Трофимов