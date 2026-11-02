Какое у вас животное по году рождения: таблица восточного календаря
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Родились в 1991-м и уверены, что вы Коза? Если день рождения пришёлся на начало февраля, восточный календарь с вами поспорит. Life.ru собрал таблицу животных по годам с 1930 по 2039 и объяснил, как не ошибиться с собственным знаком.
Какой знак по году рождения: таблица животных по годам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Какой у вас знак по году рождения, подскажет восточный календарь. Каждому году в нём соответствует одно из двенадцати животных и одна из пяти стихий. Круг открывает Крыса, замыкает Свинья, потом всё повторяется. С привычным зодиаком эта система не пересекается: там знак зависит от числа и месяца, и астрологи выделяют шесть кармических пар, от которых не убежать. Здесь в расчёт идёт год рождения, а для зимних дат нужно учитывать начало восточного Нового года. Life.ru собрал правило, полную таблицу и главную тонкость для зимних дней рождения.
Как определить животное по году рождения: правило в одну строку
Как узнать животное по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Разделите год рождения на 12 и посмотрите на остаток. Остаток 0 у Обезьяны, 1 у Петуха, 2 у Собаки, 3 у Свиньи, 4 у Крысы, 5 у Быка, 6 у Тигра, 7 у Кролика, 8 у Дракона, 9 у Змеи, 10 у Лошади, 11 у Козы. Проверим на 2003-м: в нём 166 раз по 12, в остатке 11, значит, это год Козы. Тот же остаток у 1991-го. Если делить лень, запомните опору: 2020 год принадлежал Крысе, от него легко отсчитать шаги вперёд или назад.
Таблица: какое животное по году, 1930–2039
Найдите свой год рождения, но помните: восточный год начинается не 1 января.
|Животное
|Годы
|Год Крысы
|2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936
|Год Быка
|2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937
|Год Тигра
|2034, 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938
|Год Кролика
|2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939
|Год Дракона
|2036, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940
|Год Змеи
|2037, 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941
|Год Лошади
|2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930
|Год Козы
|2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931
|Год Обезьяны
|2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932
|Год Петуха
|2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933
|Год Собаки
|2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934
|Год Свиньи
|2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935
Как считается год: граница китайского Нового года, а не 1 января
Когда начинается год по восточному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Восточный календарь лунно-солнечный, поэтому Новый год в нём приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и каждый раз выпадает на новое число. С 1930 по 2039 год праздник ни разу не наступал раньше 21 января и позже 20 февраля. Кто родился в этот промежуток, должен сверить дату. Так, 2026 год Лошади начался только 17 февраля, а Коза вступит в свои права 6 февраля 2027-го.
Выходит, ребёнок с днём рождения 3 февраля 2027 года по восточному счёту будет Лошадью, а с 7 февраля уже Козой. В отдельных системах китайской астрологии, например в Ба-цзы, границу ставят на Ли Чунь, начало весны, которое в 2027 году приходится на 4 февраля. Восточный календарь вообще живёт по Луне, и на неё до сих пор оглядываются даже в бытовых делах: лунный календарь на ноябрь подскажет удачные дни для стрижки и визита к врачу.
Стихии лет: Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля
Стихии лет в восточном календаре и их цвета. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У каждого года есть ещё и стихия, её выдаёт последняя цифра. 0 и 1 дают Металл, 2 и 3 Воду, 4 и 5 Дерево, 6 и 7 Огонь, 8 и 9 Землю. Каждая стихия держится два года подряд. К стихиям привязаны и цвета: у Металла белый, у Воды чёрный или синий, у Дерева зелёный, у Огня красный, у Земли жёлтый. Поэтому 2027-й называют годом Красной Огненной Козы. Сочетание животного и стихии повторяется раз в 60 лет: Тигр 1986 года был Огненным, а 2022-го уже Водяным.
Годы Козы
Годы Козы по восточному календарю и их стихии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Под этим знаком прошли 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы, на подходе 2027-й, а за ним 2039-й. Стихии у них чередуются парами: 1931 и 1991 годы Металлические, 1943 и 2003 Водяные, 1955 и 2015 Деревянные, 1967 и 2027 Огненные, 1979 и 2039 Земляные. Металлическая Коза пришла только 15 февраля 1991 года, поэтому тот, кто появился на свет в начале февраля, по восточному счёту остался Лошадью. Все годы Козы и их особенности мы разобрали в отдельном материале.
Частые вопросы
Частые вопросы о знаке по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отвечаем на вопросы, которые чаще всего задают о знаке по году рождения:
- Как узнать, какое животное у моего года рождения? Найдите год в таблице или разделите его на 12: остаток подскажет знак. Не забудьте сверить дату восточного Нового года.
- Если я родился в январе, какой у меня знак? Дни рождения до 21 января всегда относятся к предыдущему году. С 21 января по 20 февраля нужно сверить дату праздника.
- Кролик и Кот: это разные знаки? Нет, знак один. В китайском календаре он зовётся Кроликом, а во Вьетнаме на его месте Кот.
- Как часто повторяется год с той же стихией? Раз в 60 лет. Животное возвращается через 12 лет, стихия меняется каждые два года.
- Почему один знак называют то Козой, то Овцой? Китайский иероглиф обозначает и козу, и овцу, поэтому в переводах встречаются оба варианта. Ближайший год Огненной Козы наступит 6 февраля 2027-го.
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