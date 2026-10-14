Год Козы: какие годы рождения и когда начинается год Оглавление Какие годы Козы: полный список от 1931 до 2039 Годы Козы по стихиям: Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля Как узнать, родились ли вы в год Козы: граница года по восточному календарю Почему все годы Козы относятся к инь Ближайший год Козы: 2027, Огненная Коза Частые вопросы (FAQ) Какие годы рождения относятся к Козе по восточному календарю: полный список от 1931 до 2039 года и стихии каждого года. Как узнать, подходит ли ваш год. Год Козы: какие годы рождения относятся к знаку и как определить стихию по восточному календарю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Год Козы повторяется каждые 12 лет, но одного совпадения с таблицей недостаточно. У восточного календаря своя точка отсчёта: январские именинники могут относиться к предыдущему знаку. Life.ru рассказывает, какие годы рождения принадлежат Козе и как определить свою стихию.

Какие годы Козы: полный список от 1931 до 2039

Годы знака Козы: полный список лет рождения с 1931 по 2039 год и стихии по восточному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коза — это восьмой знак китайского зодиака. Она следует за Лошадью и уступает место Обезьяне. Как и остальные животные этого календаря, Коза возвращается каждые 12 лет. В период с 1931 по 2039 год к знаку Козы относятся 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 и 2039 годы. В таблице выше указаны годы, в которые начинается год Козы. Для родившихся в январе и феврале одного совпадения с этим списком недостаточно, потому что нужно учитывать дату китайского Нового года. А посмотреть астрологический прогноз для рождённых в год Козы можно в отдельном материале Life.ru.

Годы Козы по стихиям: Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля

Годы Козы по восточному календарю: какие годы относятся к Металлу, Воде, Дереву, Огню и Земле? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

У каждого года китайского календаря есть животное и стихия. Животных двенадцать, а стихий всего пять. Среди них: металл, Вода, Дерево, Огонь и Земля. Поэтому один и тот же знак бывает Металлическим, Водяным, Деревянным, Огненным или Земляным. В традиционной записи название года складывается из двух частей. Первая — это небесный ствол, который указывает на стихию. Вторая — земная ветвь, обозначающая животное. В нашем случае это Вэй. Металлу соответствует ствол Синь, Воде — Гуй, Дереву — И, Огню — Дин, Земле — Цзи.

Сам знак возвращается через 12 лет, а его сочетание со стихией через 60. Например, после Огненной Козы 1967 года следующая Огненная Коза наступит как раз в 2027-м. Люди, родившиеся в 1991 и 2003 годах, могут относиться к одному знаку, но к разным стихиям. В первом случае к Металлической Козе, во втором — к Водяной. Однако это верно только для тех, кто появился на свет после наступления китайского Нового года. Он приходит позже 1 января, поэтому в начале календарного года ещё действует прежний символ. Как проверить, действительно ли вы родились в год Козы или всё-таки относитесь к Лошади?

Как узнать, родились ли вы в год Козы: граница года по восточному календарю

Рождённые в год Козы: почему для определения знака важны не только год, но и день с месяцем рождения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для определения знака по китайскому Новому году сверяют полную дату рождения. Восточный год начинается в январе или феврале, причём число каждый раз меняется. В 2027 году граница проходит 6 февраля. Родившиеся с 1 января по 5 февраля включительно относятся к предыдущему году — Огненной Лошади. С 6 февраля начинается год Огненной Козы. Возможна и обратная ситуация: человек родился уже в следующем календарном году, но ещё относится к Козе. Например, 10 января 2028 года год Огненной Козы продолжается. Поэтому проверять нужно и начало, и окончание восточного года.

Почему все годы Козы относятся к инь

Годы знака Козы: почему Металлическая, Водяная, Деревянная, Огненная и Земляная Коза относятся к инь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Помимо животного и стихии, в традиционном китайском календаре учитывают инь и ян. Каждый небесный ствол относится к одной из этих двух категорий. Все пять стволов, с которыми сочетается Коза, — И, Дин, Цзи, Синь и Гуй — принадлежат к инь. Поэтому любой год Козы относится к инь, независимо от его стихии. Правило «нечётный год — ян, чётный — инь» здесь не работает. Например, 1991, 2003 и 2027 годы нечётные, но все относятся к инь. Чтобы определить эту характеристику, учитывают символы китайского календаря, а не чётность числа в привычном летоисчислении.

Ближайший год Козы: 2027, Огненная Коза

Год Огненной Козы: какие годы рождения относятся к знаку и когда начнётся следующий год Козы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ближайший год Козы начнётся 6 февраля 2027 года и продлится до 25 января 2028 года включительно. С 26 января 2028-го его сменит год Обезьяны. Коза 2027 года будет Огненной. Традиционное название этого года — Дин-Вэй, где Дин обозначает Огонь инь, а Вэй — Козу. Такое же сочетание было в 1967 году. А подробнее о символе 2027 года и традициях праздника мы рассказали в отдельном материале.

Частые вопросы (FAQ)

Через сколько лет повторяется год Козы? Через 12 лет. При этом Коза с той же стихией возвращается раз в 60 лет: например, Огненной Козе соответствуют 1967 и 2027 годы.

Через 12 лет. При этом Коза с той же стихией возвращается раз в 60 лет: например, Огненной Козе соответствуют 1967 и 2027 годы. Какие годы относятся к Огненной Козе? В списке от 1931 до 2039 года — 1967 и 2027. Если день рождения приходится на январь или февраль, нужно дополнительно сверить его с датой китайского Нового года.

В списке от 1931 до 2039 года — 1967 и 2027. Если день рождения приходится на январь или февраль, нужно дополнительно сверить его с датой китайского Нового года. Все ли родившиеся в 1991 году — Козы? Нет. Год Металлической Козы начался 15 февраля 1991 года. Те, кто родился с 1 января по 14 февраля включительно, относятся к предыдущему знаку — Лошади.

Нет. Год Металлической Козы начался 15 февраля 1991 года. Те, кто родился с 1 января по 14 февраля включительно, относятся к предыдущему знаку — Лошади. Можно ли определить знак только по году рождения? Если вы родились с марта по декабрь, достаточно найти свой год в таблице. Для январских и февральских дат нужно проверить, успел ли к моменту рождения наступить китайский Новый год.

Если вы родились с марта по декабрь, достаточно найти свой год в таблице. Для январских и февральских дат нужно проверить, успел ли к моменту рождения наступить китайский Новый год. Год Козы и год Овцы — это одно и то же? Да. Коза, Овца и Баран — разные названия одного, восьмого знака китайского зодиака. Список годов и порядок животных от выбора названия не меняются.

Нашли свой год в списке Козы? Осталось сверить дату рождения с началом восточного года, чтобы окончательно разобраться со знаком и стихией. А следующая Огненная Коза сменит Лошадь только 6 февраля 2027-го — даже после январских праздников прежний символ ещё останется с нами. Экстрасенс Екатерина Костина считает, что последние месяцы года Лошади могут оказаться непростыми. Каких перемен она ожидает в конце 2026 года и с чем советует разобраться до прихода Огненной Козы, читайте в её прогнозе для Life.ru.

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Авторы Софья Кузнецова