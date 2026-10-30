Гадания на Хэллоуин: откуда взялись поверья про зеркала, свечи и сны

Уже завтра, в ночь с 31 октября на 1 ноября, наступит Хэллоуин. Сегодня это праздник костюмов и тыквенных фонарей, а когда-то главной забавой этой ночи были гадания. Причём гадали всерьёз: в Ирландии и Шотландии верили, что в канун Дня всех святых будущее открывается само и надо лишь правильно задать ему вопрос. Мы разобрались, откуда взялись поверья про зеркала, свечи и вещие сны и почему они так похожи на наши святочные гадания.

Самайн: ночь на границе двух миров

Самайн и происхождение гаданий на Хэллоуин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хэллоуин вырос из кельтского праздника Самайн. Так древние жители Британских островов отмечали конец сбора урожая и приход зимы. Считалось, что в эту ночь граница между миром живых и миром мёртвых истончается, а духи свободно бродят среди людей. По одной из версий, Самайн связывали ещё и с браком бога Дагды и богини Морриган. Поэтому в эту ночь так охотно гадали о любви и замужестве.

В VIII веке папа Григорий III перенёс День всех святых на 1 ноября, прямо на дату старого праздника. Вечер накануне стали называть кануном Дня всех святых, а со временем название сократилось до привычного «Хэллоуин». Вытеснить языческие обычаи церковь так и не смогла: гадания, костры и фонари из репы дожили до наших дней. Кстати, Life.ru уже рассказывал, почему тыква заменила репу и кто такой Скупой Джек, который сумел обмануть самого дьявола.

Зеркало, свеча и яблоко в полночь

Гадание на зеркале и свече на Хэллоуин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое известное гадание Хэллоуина требовало темноты и крепких нервов. Девушка садилась перед зеркалом, справа ставила свечу, слева клала яблоко и ждала полуночи. Считалось, что в отражении за её плечом появится лицо будущего мужа. В другом варианте нужно было спускаться по лестнице спиной вперёд и смотреть в зеркало: кто там покажется, тому и быть суженым. Такие сцены даже рисовали на старых открытках к Хэллоуину.

Агата Кристи описала эту забаву в романе «Вечеринка в Хэллоуин» как привычную игру для гостей. Зеркалу в народных поверьях издавна приписывали особую силу: его считали окном в мир, куда живым дороги нет. Похожие гадания знали и наши предки, только устраивали их на Святки, а смотреть в зеркало девушки отправлялись в баню или пустую горницу. Впрочем, на Руси и без Хэллоуина хватало жутких обычаев: от игры в мертвеца до ночных гаданий в бане.

Яблоки и орехи: плоды из волшебного мира

Гадания на яблоках и орехах на Хэллоуин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В кельтской мифологии яблоко было связано с потусторонним миром и бессмертием, а лесной орех считали символом мудрости. Неудивительно, что именно они стали главными помощниками в хэллоуинских гаданиях. Девушка срезала с яблока кожуру одной длинной лентой и бросала её через плечо. На какую букву была похожа упавшая кожура, с той и должно было начинаться имя жениха. Иногда яблоко разрезали пополам и загадывали желание: если ни одно семечко не пострадало, путь к мечте свободен.

С орехами гадали у огня. В очаг клали рядом два ореха и давали им имена парня и девушки. Если орехи горели тихо и вместе, паре сулили долгую любовь, а если один с треском отскакивал, ждали ссоры. Шотландцы придумали гадание ещё смелее, его описал Роберт Бёрнс в поэме «Хэллоуин». Молодёжь с завязанными глазами шла на огород и выдёргивала капусту. По росту и форме кочана судили о внешности суженого, а земля на корнях обещала богатство.

Огонь и свечи против нечисти

Свечи и огонь в хэллоуинских гаданиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свеча в хэллоуинских гаданиях была не только источником света. Огонь считали главной защитой от духов, которые в эту ночь бродили рядом с людьми. Ирландцы и шотландцы ставили свечу внутрь репы, в которой вырезали страшную рожицу, и оставляли такой фонарь у входа. За пламенем следили и во время гадания. Если свеча гасла сама по себе, это считали дурным знаком и ждали беды. Ровный и яркий огонь, напротив, сулил удачу.

Гадали и у больших костров. Каждый клал у огня камень со своей меткой, а утром камни проверяли. Если чей-то камень пропал или сдвинулся с места, хозяину предрекали несчастье в новом году. Вера в то, что в эту ночь можно докричаться до мёртвых, дожила и до XX века. Вдова великого иллюзиониста десять лет пыталась получить от мужа весточку на сеансах, ведь Гудини умер именно в Хэллоуин, и король побегов так и не смог обмануть смерть.

Вещие сны и пироги с сюрпризом

Гадание на сон и пироги с сюрпризом на Хэллоуин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Часть гаданий переносили в сон. В Британии девушки пекли так называемый немой пирог: готовить его полагалось в полной тишине, без единого слова. Кусочек клали под подушку и надеялись увидеть во сне будущего мужа. Считалось, что в ночь Хэллоуина сны особенно правдивы, ведь духи бродят совсем рядом и охотно подсказывают живым их судьбу. Поэтому сон в эту ночь толковали куда внимательнее, чем в любую другую.

Ирландцы гадали прямо за праздничным ужином. В колканнон, картофельное пюре с капустой, прятали кольцо и монетки. Кольцо сулило скорую свадьбу, монета обещала богатство и удачу. Так же поступали и с бармбрэком, сладким хлебом с изюмом. В тесто прятали горошину, щепку, кусочек ткани, монету и кольцо, и каждая находка предсказывала судьбу на год вперёд. Кому досталась горошина, тому свадьбы в этом году ждать не стоило.

Сегодня хэллоуинские гадания чаще становятся игрой для вечеринки, и в этом нет ничего плохого. Яблочная кожура и свеча у зеркала легко превращают обычный ужин в маленькое приключение с приятным холодком по спине. Только с огнём шутить не стоит, свечу лучше поставить на устойчивую подставку. А пока гости ждут своей очереди к зеркалу, угостите их чем-нибудь в тему: пальцы ведьмы и сосиски-мумии к праздничному столу приготовить проще, чем кажется.