Деньги уходят, любовь не приходит: 7 вещей в квартире, которые в эзотерике считаются магнитами неудач

Всё идёт не по плану, а денег ни на что не хватает? Думаете, это чёрная полоса? Кажется, дело совсем не в ней... Пора присмотреться к вещам в квартире! Оказывается, некоторым из них приписывают способность притягивать неудачи во всех сферах жизни. Life.ru рассказывает, какие предметы мешают счастью в любви и отпугивают достаток.

Какая посуда отталкивает деньги?

Почему нельзя хранить треснувшую посуду и как сколы на чашках связывают с потерей достатка по фэншуй? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чашка ещё удобная, тарелка почти целая, а маленький скол можно и не заметить. Такие вещи часто продолжают служить годами. Но в рекомендациях по фэншуй повреждённую посуду связывают с ухудшением денежной удачи. Нарушенную целостность здесь символически соотносят с достатком, который становится всё труднее удерживать.

Поэтому сторонники таких представлений советуют пересматривать содержимое кухонных шкафов и обращать внимание на посуду, которой пользуются каждый день. Когда к трещине привыкаешь, она уже не кажется поводом для замены. В этой традиции повреждённые чашки и тарелки предлагают убрать из повседневного обихода, оставив на столе целые и любимые вещи.

Какие букеты нельзя держать дома?

Почему засохшие букеты в спальне считают символом увядших чувств и советуют заменить свежими цветами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цветы давно потеряли цвет и осыпаются от прикосновения, но расставаться с ними всё равно жалко. Особенно если букет подарил любимый человек. В некоторых трактовках фэншуй сухие цветы связывают с завершённым жизненным циклом и недостатком живой энергии. По этой логике увядший букет становится символом того, что осталось в прошлом.

При этом значение придают и вашим чувствам. Консультанты по фэншуй допускают сохранение памятных цветов, если они дороги владельцу и продолжают его радовать. Забытый букет в пыльной вазе, который давно вызывает только грусть, в подобных рекомендациях советуют заменить свежим. Поэтому сначала стоит понять, какие воспоминания связаны с цветами и хочется ли вам возвращаться к ним каждый день.

Что символизируют часы?

Почему остановившиеся часы эзотерики связывают с застоем в жизни и советуют чинить или убирать из дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Батарейка села несколько месяцев назад, но до её замены так и не дошли руки. Часы продолжают висеть на стене и показывать одно и то же время. В популярных советах по фэншуй их считают символом застоя. Предмет, который должен отмечать движение времени, словно остаётся в одной точке. Поэтому, если восстановить механизм невозможно, рекомендуется избавиться от часов. Особенно когда с этой вещью связан период, который давно пора оставить позади.

Подарки от бывших

Как подарки от бывших сохраняют связь с прошлым и мешают новой любви? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отношения закончились, а подаренный медведь всё ещё сидит на кровати. Рядом могут храниться совместные фотографии, открытки и украшения, которые напоминают о неприятном расставании. В эзотерических трактовках таким вещам приписывают способность сохранять связь с бывшим партнёром и мешать новой любви. Поэтому ревизию советуют начать с подарков и снимков, которые снова возвращают вас к обиде. Расставание с такими вещами воспринимают как символическое завершение старой истории. Если принимать окончательное решение пока трудно, можно начать с того, чтобы убрать их из спальни.

Фигурки, оставшиеся без пары

Почему оставшуюся без пары фигурку эзотерики считают символом одиночества и советуют убрать из спальни? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двух декоративных птиц когда-то купили как символ любви, но одна разбилась. Вторую оставили на полке, потому что она всё ещё красивая. В рекомендациях по фэншуй такой неполный комплект считают неудачным знаком. Предмет, задуманный как образ союза, теперь напоминает об отсутствии партнёра. Особенно это касается парных любовных талисманов, например уточек-мандаринок. Их советуют держать вместе и располагать так, чтобы фигурки воспринимались как пара. Если одна потерялась, можно заменить композицию или выбрать другой символ взаимности. Согласно этой традиции, в пространстве, где ждут любви, стараются поддерживать образы близости и соединения.

Зеркало напротив кровати

Почему зеркало напротив кровати, согласно фэншуй, связывают с вмешательством третьих лиц в отношения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большое зеркало делает спальню светлее и просторнее. Но в рекомендациях по фэншуй важным считают то, что в нём отражается. Если в зеркале видна спящая пара, такое расположение связывают с появлением третьего лица и вмешательством в отношения. Поэтому зеркало советуют разместить так, чтобы кровать не попадала в отражение. Иногда для этого достаточно немного изменить угол или выбрать другую стену. Большую зеркальную поверхность в подобных рекомендациях предлагают закрывать на ночь. Смысл этого совета связан с представлением о спальне как о личном пространстве двоих, в котором нежелательно символическое присутствие кого-то ещё.

Потрёпанный кошелёк

Как потрёпанный кошелёк мешает денежной удаче и отпугивает достаток? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кожа облезла, подкладка порвалась, застёжка срабатывает через раз, а внутри лежат чеки за несколько месяцев. В эзотерических советах кошелёк часто представляют как личное хранилище достатка. Повреждения и беспорядок в нём трактуют как неблагоприятные символы для денежной удачи: хранилище есть, но выглядит так, будто давно перестало справляться со своей ролью. Поэтому за состоянием кошелька нужно следить, например, убирать лишние чеки и просроченные карты, сохранять порядок в отделениях.

По эзотерическим представлениям, расставаясь с ненужными вещами, человек освобождает место для перемен. А если хочется узнать больше о личной защите, Life.ru рассказывал, какого ангела-хранителя связывают с вашей датой рождения. Возможно, в описании своего небесного покровителя вы найдёте подсказку, которая сейчас особенно нужна.