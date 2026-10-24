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Опубликовано 24 октября, 14:00

Деньги уходят, любовь не приходит: 7 вещей в квартире, которые в эзотерике считаются магнитами неудач

Оглавление
Какая посуда отталкивает деньги?
Какие букеты нельзя держать дома?
Что символизируют часы?
Подарки от бывших
Фигурки, оставшиеся без пары
Зеркало напротив кровати
Потрёпанный кошелёк

Зарплата тает, встречи срываются, а отношения никак не начинаются? Возможно, пора присмотреться к собственной квартире. Life.ru рассказывает о семи привычных вещах, которые в эзотерике считают магнитами для неудач и советуют убрать ради любви и финансового благополучия.

Какие 7 вещей в вашей квартире мешают встретить любовь и притягивают денежные неудачи? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие 7 вещей в вашей квартире мешают встретить любовь и притягивают денежные неудачи? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Всё идёт не по плану, а денег ни на что не хватает? Думаете, это чёрная полоса? Кажется, дело совсем не в ней... Пора присмотреться к вещам в квартире! Оказывается, некоторым из них приписывают способность притягивать неудачи во всех сферах жизни. Life.ru рассказывает, какие предметы мешают счастью в любви и отпугивают достаток.

Какая посуда отталкивает деньги?

Почему нельзя хранить треснувшую посуду и как сколы на чашках связывают с потерей достатка по фэншуй? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему нельзя хранить треснувшую посуду и как сколы на чашках связывают с потерей достатка по фэншуй? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чашка ещё удобная, тарелка почти целая, а маленький скол можно и не заметить. Такие вещи часто продолжают служить годами. Но в рекомендациях по фэншуй повреждённую посуду связывают с ухудшением денежной удачи. Нарушенную целостность здесь символически соотносят с достатком, который становится всё труднее удерживать.

Поэтому сторонники таких представлений советуют пересматривать содержимое кухонных шкафов и обращать внимание на посуду, которой пользуются каждый день. Когда к трещине привыкаешь, она уже не кажется поводом для замены. В этой традиции повреждённые чашки и тарелки предлагают убрать из повседневного обихода, оставив на столе целые и любимые вещи.

Какие букеты нельзя держать дома?

Почему засохшие букеты в спальне считают символом увядших чувств и советуют заменить свежими цветами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему засохшие букеты в спальне считают символом увядших чувств и советуют заменить свежими цветами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цветы давно потеряли цвет и осыпаются от прикосновения, но расставаться с ними всё равно жалко. Особенно если букет подарил любимый человек. В некоторых трактовках фэншуй сухие цветы связывают с завершённым жизненным циклом и недостатком живой энергии. По этой логике увядший букет становится символом того, что осталось в прошлом.

При этом значение придают и вашим чувствам. Консультанты по фэншуй допускают сохранение памятных цветов, если они дороги владельцу и продолжают его радовать. Забытый букет в пыльной вазе, который давно вызывает только грусть, в подобных рекомендациях советуют заменить свежим. Поэтому сначала стоит понять, какие воспоминания связаны с цветами и хочется ли вам возвращаться к ним каждый день.

Что символизируют часы?

Почему остановившиеся часы эзотерики связывают с застоем в жизни и советуют чинить или убирать из дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему остановившиеся часы эзотерики связывают с застоем в жизни и советуют чинить или убирать из дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Батарейка села несколько месяцев назад, но до её замены так и не дошли руки. Часы продолжают висеть на стене и показывать одно и то же время. В популярных советах по фэншуй их считают символом застоя. Предмет, который должен отмечать движение времени, словно остаётся в одной точке. Поэтому, если восстановить механизм невозможно, рекомендуется избавиться от часов. Особенно когда с этой вещью связан период, который давно пора оставить позади.

Подарки от бывших

Как подарки от бывших сохраняют связь с прошлым и мешают новой любви? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как подарки от бывших сохраняют связь с прошлым и мешают новой любви? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отношения закончились, а подаренный медведь всё ещё сидит на кровати. Рядом могут храниться совместные фотографии, открытки и украшения, которые напоминают о неприятном расставании. В эзотерических трактовках таким вещам приписывают способность сохранять связь с бывшим партнёром и мешать новой любви. Поэтому ревизию советуют начать с подарков и снимков, которые снова возвращают вас к обиде. Расставание с такими вещами воспринимают как символическое завершение старой истории. Если принимать окончательное решение пока трудно, можно начать с того, чтобы убрать их из спальни.

Фигурки, оставшиеся без пары

Почему оставшуюся без пары фигурку эзотерики считают символом одиночества и советуют убрать из спальни? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему оставшуюся без пары фигурку эзотерики считают символом одиночества и советуют убрать из спальни? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двух декоративных птиц когда-то купили как символ любви, но одна разбилась. Вторую оставили на полке, потому что она всё ещё красивая. В рекомендациях по фэншуй такой неполный комплект считают неудачным знаком. Предмет, задуманный как образ союза, теперь напоминает об отсутствии партнёра. Особенно это касается парных любовных талисманов, например уточек-мандаринок. Их советуют держать вместе и располагать так, чтобы фигурки воспринимались как пара. Если одна потерялась, можно заменить композицию или выбрать другой символ взаимности. Согласно этой традиции, в пространстве, где ждут любви, стараются поддерживать образы близости и соединения.

Зеркало напротив кровати

Почему зеркало напротив кровати, согласно фэншуй, связывают с вмешательством третьих лиц в отношения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему зеркало напротив кровати, согласно фэншуй, связывают с вмешательством третьих лиц в отношения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большое зеркало делает спальню светлее и просторнее. Но в рекомендациях по фэншуй важным считают то, что в нём отражается. Если в зеркале видна спящая пара, такое расположение связывают с появлением третьего лица и вмешательством в отношения. Поэтому зеркало советуют разместить так, чтобы кровать не попадала в отражение. Иногда для этого достаточно немного изменить угол или выбрать другую стену. Большую зеркальную поверхность в подобных рекомендациях предлагают закрывать на ночь. Смысл этого совета связан с представлением о спальне как о личном пространстве двоих, в котором нежелательно символическое присутствие кого-то ещё.

Потрёпанный кошелёк

Как потрёпанный кошелёк мешает денежной удаче и отпугивает достаток? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как потрёпанный кошелёк мешает денежной удаче и отпугивает достаток? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кожа облезла, подкладка порвалась, застёжка срабатывает через раз, а внутри лежат чеки за несколько месяцев. В эзотерических советах кошелёк часто представляют как личное хранилище достатка. Повреждения и беспорядок в нём трактуют как неблагоприятные символы для денежной удачи: хранилище есть, но выглядит так, будто давно перестало справляться со своей ролью. Поэтому за состоянием кошелька нужно следить, например, убирать лишние чеки и просроченные карты, сохранять порядок в отделениях.

7 растений-мужегонов: какие цветы нельзя держать в спальне по народным поверьям
7 растений-мужегонов: какие цветы нельзя держать в спальне по народным поверьям

По эзотерическим представлениям, расставаясь с ненужными вещами, человек освобождает место для перемен. А если хочется узнать больше о личной защите, Life.ru рассказывал, какого ангела-хранителя связывают с вашей датой рождения. Возможно, в описании своего небесного покровителя вы найдёте подсказку, которая сейчас особенно нужна.

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Софья Кузнецова
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