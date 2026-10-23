No, I’m not a human: 5 видов пришельцев, которых чаще всего «встречают» американцы

В Америке всё как всегда. Новая партия «пришельцев», судя по соцсетям, уже заступила на работу в Белом доме. О том, кто эти три загадочные женщины и почему им приписывают инопланетное происхождение, Life.ru уже рассказывал в другом материале. А здесь давайте наконец разберёмся, какие пришельцы не дают покоя американцам, как они выглядят и чем отличаются друг от друга. Заодно узнаем, кто из них, по рассказам «очевидцев», способен годами изображать обычного соседа, а кому с человеческой внешностью совсем не повезло.

Кто такие гибриды и кем они работают?

Гибриды человека и пришельца: как их описывают в США и почему считают неотличимыми от обычных людей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый прокаченный навык маскировки достался гибридам. В уфологических историях они считаются потомками людей и инопланетян, причём некоторые внешне почти неотличимы от обычных землян. Их задача состоит в том, чтобы освоить человеческую жизнь и незаметно в неё встроиться. Откуда вообще появились эти теории и знаем ли мы хоть одного представителя неземной расы?

В книге «Walking Among Us», вышедшей 1 сентября 2015 года, американский уфолог Дэвид Джейкобс описывал якобы происходящее внедрение человекоподобных гибридов в общество. По его версии, люди, считавшиеся похищенными НЛО, помогали пришельцам учиться повседневному поведению. Более того, сами гибриды обладают телепатией и способны подчинять себе людей. Кажется, что поверить в эту теорию просто невозможно. Однако для американцев нет ничего невозможного...

2 июля 2023 года девушка с именем Тиффани Гомас чуть и не остановила вылет самолёта, заявив, что на борту есть «ненастоящий» мужчина. Ролик, записанный пассажирами, разлетелся по интернету и породил версии о нечеловеческом пассажире. Однако сама Тиффани позже объяснила, что ничего необычного не видела: слова о «ненастоящем» человеке прозвучали во время конфликта и не означали, что она встретила пришельца.

А ещё один гибрид, видимо, решил не скрывать своего инопланетного происхождения. 19 сентября 2009 года Синтия Кроуфорд утверждала, что у неё смешаны человеческая ДНК, ДНК зетов и аннунаков. Девушка объясняла своё происхождение секретными экспериментами.

Кто такие нордики?

Нордики: как выглядят светловолосые пришельцы, которым приписывают телепатию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нордики — это светловолосые существа, похожие на людей. Обычно их изображают привлекательными и спокойными, а встречи с ними строятся вокруг бесед и посланий человечеству. Если гибрид в подобных историях осваивает земной быт, то нордик скорее приезжает с готовой программой спасения планеты. Главная способность — это телепатия на огромных расстояниях. Им приписывают умение слышать невысказанные вопросы и отвечать прямо в сознании собеседника. Ещё один бонус — невероятное долголетие.

Самого известного нордика планеты нашли относительно недавно. В июле 2026 года газета New York Post сравнил футболиста Эрлинга Холанда с представителем этой расы... Жаль, что на своей родной планете он мало уделял времени земному футболу. Может, ему земное притяжение мешало выиграть чемпионат мира 2026?

Трудяги рептилоиды

Рептилоиды среди людей: как в конспирологических теориях объясняют смену облика и тайную власть? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но если гибридов и нордиков редко заносит на нашу планету, то рептилоидам Земля явно пришлась по душе. Именно этих представителей неземных рас чаще всего берут на работу в Белый дом. Но информация о них появилась задолго до трёх новых коллег Трампа. Например, в марте 2013 года подозрение упало на лысого охранника Барака Обамы. Конспирологи объявили его инопланетным оборотнем. Представитель Совета национальной безопасности Кейтлин Хейден ответила на это шуткой, мол, при сокращении бюджета программу охраны президента пришельцами или роботами тоже пришлось бы урезать. Ну точно что-то скрывают!

В июне 2016 года вопрос о принадлежности к ящерицам задали Марку Цукербергу во время прямого эфира. Он ответил, что ящерицей не является. Но ни один рептилоид не скажет вам, что он рептилоид, верно? Вот и Джастин Бибер не признался. Хотя в марте 2017 года по интернету разошлась фальшивая новость о его превращении в рептилию! Да что уж про Бибера говорить, если даже Елизавета II и Джордж Буш младший тоже в списках предполагаемых рептилоидов.

Кто такие рептилоиды и почему они в Белом доме? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но чем рептилия Елизавета II занималась на нашей планете? Согласно конспирологическим теориям, главная суперсила рептилоидов — это смена облика. Они способны скрывать чешую и нечеловеческие черты под внешностью обычного мужчины или женщины. А зачем прилетели — не ясно. Может, посмотреть, как нордик Холанд играет в земной футбол? Или у них на планете безработица?

Старые добрые серые человечки

НЛО и серые человечки: 5 инопланетных рас, облюбовавших Америку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Среди всего этого космического мракобесия самыми адекватными пришельцами вам покажутся знакомые серые человечки. Один из главных сюжетов про серых существ связан с Бетти и Барни Хилл. В ночь с 19 на 20 сентября 1961 года супруги возвращались домой через Нью-Гэмпшир и заметили в небе необычный свет. Позднее они рассказывали, что не могут восстановить часть поездки. В 1964 году во время сеансов гипноза появились подробности якобы произошедшего похищения и обследований, которые проводили невысокие существа.

А другая представительница серой расы решила пересесть с НЛО на человеческий автомобиль. По земному паспорту женщину зовут Джуди Кэрролл, и она утверждает, что днём живёт как обычный человек, а ночью покидает тело и работает на космических кораблях. Вот это подработочка, а не то что у нас... То ли Бэтмена пересмотрела, то ли фанатка Ханны Монтаны.

Инопланетные богомолы

Инсектоиды: чем пугают пришельцы в облике богомолов и известны ли представители? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последние, но не по степени абсурда, — товарищи инсектоиды. Их часто описывают как огромных насекомых, или даже богомолов. А том, как они выглядят и что делают на нашей планете, мы знаем благодаря художнику Дэвиду Хаггинсу. В документальном фильме Love & Saucers, вышедшем в 2017 году, он представил свою историю общения с необычными существами, которых много лет изображал на картинах. В интервью Хаггинс описывал огромного человека, похожего на богомола, и называл эту встречу очень пугающей.

А в 2019 ещё один инсектоид решил рассказать о своей расе подробнее. Богомола зовут Саймон Паркс и работает он британским муниципальным советником. В подкасте мужчина утверждал, что его душа на треть принадлежит богомолу, на треть — рептилоиду и на треть — человеку из полой Земли...

Вы уверены, что каждый день разговариваете с людьми? А мысль, что вы и сами можете быть рептилоидом, ещё не закралась? И эту статью точно писал человек, а не высокий белый? Ну а если уфология вас не тревожит или вы сами гибрид и всё это давно знаете, предлагаем заняться земными делами. Life.ru рассказывает, что приготовить заранее на выходных, чтобы хватило на всю неделю и не надоело. Захват планеты подождёт, а ужин сам себя не приготовит!