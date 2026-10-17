Что приготовить заранее на выходных, чтобы хватило на всю неделю и не надоело: топ рецептов

Октябрь — удобный месяц, чтобы готовить на всю неделю вперёд. На прилавках много дешёвой капусты, тыквы, свёклы и моркови, а в холодную погоду хочется сытной домашней еды. Пара часов на кухне в выходные избавляет от вопроса «что на ужин» до самой пятницы. Задача одна: выбрать блюда, которые спокойно стоят в холодильнике, хорошо переносят разогрев и не повторяют друг друга. Мы собрали семь таких вариантов из рецептов Life.ru: от супа и гуляша до рыбы по-советски и творожной запеканки на завтрак.

Суп на первые дни недели

Супы для заготовок на неделю. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С супа начинаются любые заготовки. Его варят в большой кастрюле, а потом делят: часть остаётся в холодильнике, часть уходит в морозилку. В холодильнике суп хранится около трёх-четырёх дней, в морозильной камере — до двух-трёх месяцев. Лучше всего переносят хранение суп с фрикадельками, гороховый с копчёностями и куриный с вермишелью. Только вермишель в него кладут уже при разогреве, иначе она разбухнет. Восемь проверенных рецептов супов, от горохового до харчо, мы собрали в отдельной подборке.

Гуляш с разными гарнирами

Гуляш из говядины с разными гарнирами. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тушёное мясо на второй день становится только вкуснее, поэтому для заготовок оно подходит идеально. Говяжью лопатку для гуляша обжаривают порциями, потом тушат с луком, морковью, томатной пастой и паприкой на минимальном огне около полутора часов. Чтобы блюдо не надоело, меняйте гарнир: в понедельник пюре, в среду гречка, в пятницу макароны или рис. А для бутербродов на работу можно запечь буженину. Гуляш, буженину, жаркое и ещё четыре блюда из мяса Life.ru подробно разобрал в топе мясных рецептов.

Тушёная капуста и курица в мультиварке

Тушёная капуста и курица в мультиварке. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Октябрьская капуста дешёвая и сочная, а в мультиварке готовится почти сама. Лук и морковь обжаривают в режиме «Жарка», добавляют нашинкованную капусту, томатную пасту с водой и включают «Тушение» примерно на полчаса. Так же просто получается курица с картошкой: всё закладывают в чашу, заливают водой и забывают на сорок минут. Пока мультиварка работает, можно заняться другим. Курицу с картошкой, гуляш, тушёную капусту и каши для мультиварки мы расписали по режимам в большом сборнике.

Гречка в трёх новых видах

Запеканка и гречаники из остатков гречки. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гречку варят впрок чаще других круп, и к среде она надоедает. Остатки каши легко превратить в новые блюда: запеканку с фаршем и шампиньонами, гречаники с мясом или картофельные лодочки с гречневой начинкой. Для запеканки сварённую гречку смешивают с обжаренными овощами, грибами и сырым фаршем, заливают яйцами с сыром и запекают около сорока минут. Её удобно брать с собой. Пять неожиданных рецептов с гречкой, от сырных шариков до гречаников, Life.ru собрал в отдельном материале.

Рыбный день по-советски

Советская рыба, запечённая с картофелем. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыба разнообразит недельное меню, а советские хозяйки знали, как сделать её сытной. Филе запекали с картофелем под молочным соусом, под морковной «шубкой» со сметаной или под грибным соусом по-московски. Для рыбы под молочным соусом пригодится вчерашний отварной картофель, а треска по-латвийски под хлебной массой с зеленью выходит мягкой, почти как суфле. Такие блюда легко делить на порции. Пять рецептов советской запечённой рыбы, от трески по-латвийски до карпа с гречкой, мы расписали пошагово.

Осенние салаты на пару дней

Осенние салаты из капусты и свёклы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свежие салаты нужны в меню так же, как горячее, но хранятся они недолго. Капустный салат «Осенний» с морковью, перцем и луком заправляют маслом с уксусом и дают настояться около часа. Свёклу для салата с орехами и чесноком удобно запечь заранее вместе с другими овощами. Салаты из сырых овощей живут в холодильнике сутки-полтора, поэтому их лучше готовить в два захода: в воскресенье и в среду. Капустный, тыквенный, свекольный и тёплый куриный салаты Life.ru собрал в подборке осенних рецептов.

Творожная запеканка на завтрак

Творожная запеканка на завтрак. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утром времени меньше всего, поэтому завтрак стоит приготовить заранее. Творожную запеканку «как в детстве» делают из творога, яиц, сахара, манки и сметаны, а изюм добавляют по желанию. Массу оставляют на четверть часа, чтобы манка набухла, затем выпекают около сорока минут и ещё десять минут держат в выключенной духовке. Запеканку режут на порции, утром её остаётся только разогреть. Творожную запеканку, ватрушки, кекс на кефире и другую домашнюю выпечку мы описали со всеми тонкостями.

Заготовки на неделю отнимают один выходной вечер, но возвращают пять будних вечеров: никакой суеты у плиты, ночных доставок и бутербродов вместо ужина. Для первого раза хватит супа, гуляша, салата и запеканки, а остальное можно добавлять постепенно. Чтобы меню не повторялось, каждую неделю меняйте хотя бы одно блюдо: вместо гуляша сделайте жаркое, вместо рыбы по-московски треску по-латвийски. Готовую еду сначала остудите, потом уберите в контейнеры с крышкой и подпишите дату маркером.