Проектировал станции метро и стал голосом поколения: 65 лет Вячеславу Бутусову Оглавление От Бугача до Свердловска Архитектура как первая профессия Nautilus Pompilius: как появилась группа Песни, которые знают все Ю-Питер и Орден Славы Личная жизнь: только публичное Вячеслав Бутусов сегодня Часто задаваемые вопросы Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года. Учился на архитектора, стал лидером Nautilus Pompilius и до сих пор выступает. Путь от Свердловска до Санкт-Петербурга. 65 лет Вячеславу Бутусову: архитектор, ставший голосом поколения. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

5 октября 1961 года родился Вячеслав Бутусов. Ему 65. Он живёт в Санкт-Петербурге и продолжает выходить на сцену. А 22 ноября 2026 года на «Live Арене» в Москве — юбилейный концерт. Большая программа. Любимые хиты. И редкие песни, которые он давно не исполнял. Как архитектор по образованию стал одним из самых узнаваемых голосов русского рока и основал Nautilus Pompilius — группу, чьи песни поют уже несколько поколений? Расскажем далее.

От Бугача до Свердловска

Вячеслав появился на свет в посёлке Бугач под Красноярском. Родители — родом из Курской области, приехали в Сибирь по комсомольским путёвкам. Отец, Геннадий Дмитриевич, работал на железной дороге, мама, Надежда Константиновна — учительница.

Позже семья перебралась в Свердловск. Там Вячеслав проучился всего одну четверть, а потом снова переезд — и школу Вячеслав заканчивал уже в Сургуте.

Потом молодой человек всё‑таки вернулся в Свердловск. Там и началась его история как музыканта.

В 1978 году Вячеслав в Свердловский архитектурный институт. Это было решение не случайное. Парень детства хорошо рисовал. Архитектура казалась чем-то надёжным и понятным, а музыка — то, что сидело внутри, но не выходило наружу.

В институте он познакомился с Дмитрием Умецким. Тот учился на курс старше. Играл на бас-гитаре. Уже что-то соображал в музыке. Они разговорились. И завертелось.

Как Бутусов стал музыкантом. Фото © ТАСС / Илона Колесниченко

Архитектура как первая профессия

После института, в 1984 году, Бутусов по распределению попал в «Уралгипротранс» — проектный институт. Работал он там до 1988 года. Занимался архитектурным обликом станций Свердловского метро.

Это не просто строчка в биографии. Это реальная работа. Он делал макеты букв названия для станции «Уралмаш». Для «Проспекта Космонавтов» — облицовку колонн. Четыре года он ходил на работу как обычный инженер-проектировщик. С 9 до 18. С перерывом на обед. А вечерами шёл на репетиции.

Позже он скажет в интервью, что по профессии он «не музыкант и не певец, а архитектор». И это не кокетство. Архитектурное мышление осталось. Оно чувствуется в его песнях, в их структуре, в том, как он строит альбомы.

Nautilus Pompilius: как появилась группа

Официальная дата рождения группы — 10 ноября 1982 года. В этот день Бутусов и Умецкий решили играть вместе. Сначала это был студенческий эксперимент. Ничего серьёзного. Просто песни под гитару в общаге, для друзей.

Сначала у группы называлась «Али-Баба и сорок разбойников». Но потом звукорежиссёр Андрей Макаров предложил вариант «Наутилус» (он проводил параллель с Led Zeppelin). Музыканты согласились, и какое-то время коллектив так и назывался.

Однако вскоре возникла проблема: в СССР уже существовала другая группа с таким же названием (её возглавлял Евгений Маргулис). Чтобы избежать путаницы, в 1985 году Илья Кормильцев (который тогда начал активно сотрудничать с группой и вскоре стал основным автором текстов) предложил расширить название. Он добавил «Pompilius» — это видовое уточнение из латинского научного названия конкретного вида головоногих моллюсков (Nautilus pompilius).

Кстати, Кормильцев — это отдельная фигура. Он был не просто поэтом, а идеологом. Человеком, который сформулировал то, о чём группа пела. «Скованные одной цепью», «Казанова», «Взгляд с экрана» — это его тексты. Он писал о свободе, несвободе, и это находило отклик.

Первый альбом — «Невидимка» — вышел в 1985 году. Но настоящая слава пришла в 1986-м. Альбом «Разлука». И страна услышала «Скованные одной цепью», «Казанова», «Взгляд с экрана». Эти песни пели на кухнях. В институтских общежитиях. На квартирниках. Nautilus Pompilius стал одной из главных групп советского рока.

Группа дважды распадалась и воссоединялась. Первый раз — в конце 1980-х. Потом — в 1997-м. Бутусов ушёл в сольное плавание. Но песни остались. И это главное.

Рок-группа «Наутилус Помпилиус», 1987 год. Фото © ТАСС / Юрий Масляев

Песни, которые знают все

«Крылья». «Я хочу быть с тобой». «Скованные одной цепью». «Дыхание». «Прогулки по воде». «Гудбай, Америка». Это не просто хиты. Это тексты, которые многие знают наизусть.

Каждая из этих песен — отдельная история.

«Крылья» — про свободу, которую невозможно удержать. Про то, что можно дать человеку всё, кроме главного. И он уйдёт. Эта песня стала гимном для тех, кто терял. И для тех, кто находил. «Где твои крылья, которые нравились мне?»

«Я хочу быть с тобой» — про невозможную любовь. Про то, что бывает поздно. Или рано. Или просто не время. Бутусов поёт её так, что веришь каждому слову: «Я хочу быть с тобой И я буду с тобой».

«Скованные одной цепью» — про связанность и неизбежность. Про то, что все мы — часть одной системы. Хотим мы того или нет.

«Дыхание» — «Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание». Это про то, что жизнь — это мгновение. Про то, что надо дышать. Пока дышится.

«Прогулки по воде» — про чудо. Про то, что можно ходить по воде. Если очень верить. «Видишь там, на горе, возвышается крест Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем А когда надоест, возвращайся назад Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!»

«Гудбай, Америка» — про прощание с иллюзиями. Про то, что Запад — не рай. И никогда им не был. «Мне стали слишком малы Твои тертые джинсы...». Идеально вписалась в ставший культовой классикой «Брат-2».

Тексты писал Илья Кормильцев. Музыку — в основном Бутусов. Это сочетание оказалось уникальным. Поэтичная, немного отстранённая лирика Кормильцева легла на мелодии, которые запоминаются с первого раза.

Песни Бутусова стали саундтреком «Брата». Фото © «Брат», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов

Ю-Питер и Орден Славы

После второго распада Nautilus Pompilius в 1997 году Бутусов начал сольную карьеру. Правда альбом «НезаконНоРожденный АльХимик Доктор Фауст Пернатый Змей» (часто сокращают до «НезаконНоРожденный…») появившийся в 1997 году, это не сольный альбом в чистом виде. Он записан в соавторстве с Юрием Каспаряном (гитаристом «Кино») как совместный экспериментальный проект. В нём много инструментала, и по звучанию он сильно отличается от привычного «Наутилуса».

«Овалы» — уже действительно сольный альбом Бутусова, вышел в 1998 году. Сам Вячеслав называл его «личным высказыванием»: тексты и музыка — его собственные, без привычного для «Нау» сотрудничества с Кормильцевым.

А в 2001 году он создал группу «Ю-Питер». Вместе с Юрием Каспаряном — бывшим гитаристом «Кино». Это был союз двух эпох. Двух легенд. Каспарян — из «Кино» Виктора Цоя. Бутусов — из Nautilus Pompilius. Вместе они сделали что-то новое.

«Ю-Питер» просуществовал 15 лет. За это время вышло пять альбомов. Песни «Девушка по городу», «Песня идущего домой», «Скажи мне, кто ты» — всё это оттуда. Группа гастролировала. Записывалась. Экспериментировала. И была одной из самых уважаемых групп на российской сцене.

А в марте 2017 года Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера». Без объяснения причин. Просто сказал: «Группа завершила свою совместную деятельность». Это было неожиданно. Но, как выяснилось позже, это был не конец, а пауза.

В 2019 году Бутусов собрал новый коллектив — «Орден Славы». С ним он выпускает альбом «Аллилуйя». А в 2025-м — «Мертвец». И снова выходит на сцену. Снова поёт старые и новые песни.

Вячеслав Бутусов и Георгий Каспарян. Фото © РИА Новости / Алексей Куденко

Личная жизнь: только публичное

Бутусов не любит рассказывать о личном. Но то, что он говорил сам, — известно.

Первый брак — с Мариной Добровольской. Поженились в 1980 году. В том же году родилась дочь Анна. Союз продлился 13 лет и распался, когда группа была на пике популярности. В интервью Бутусов признавался, что после развода оказался в тяжёлом состоянии. Были и депрессия, и зависимости, он говорит об этом спокойно. Без надрыва. Но чувствуется, что это было непросто.

Второй брак — с Анжеликой Эстоевой. Она была помощником режиссёра на «Ленфильме». Познакомились, когда Бутусов выглядел, мягко говоря, не лучшим образом. Но она осталась. И, по его собственным словам, спасла его. В этом союзе появились дочери Ксения, София и сын Даниил. Детей Вячеслав называет главным достижением своей жизни. Певец уже дед — в 2013 году Ксения родила дочь, девочке дали необычное имя Дивна.

Семья Вячеслава Бутусова. Фото © VK / Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов сегодня

Бутусов живёт в Санкт-Петербурге. Продолжает выступать. Пишет книги — «Виргостан», «Архия». Занимается иллюстрацией. Получил награду от Патриарха — за вклад в духовную музыку. Это не случайность. Бутусов — верующий человек. И это чувствуется в его поздних песнях.

И вот — юбилейный концерт. 22 ноября 2026 года на «Live Арене» в Москве. Он выйдет с «Орденом Славы» и сыграет песни Nautilus Pompilius. Большая программа. Любимые хиты. И редкие песни, которые он давно не исполнял.

65 лет. Три группы. Дети. Несколько книг. Десятки песен, которые знают наизусть. И концерт, который ждут.

Вот такой он. Архитектор. Музыкант. Отец. Человек, который создал не только интерьеры метро, но и целый музыкальный мир. Мир, в котором есть «Крылья». «Дыхание». И «Я хочу быть с тобой».

Где сейчас Вячеслав Бутусов. Фото © РИА Новости / Кирилл Зыков

Часто задаваемые вопросы

Сколько лет Вячеславу Бутусову?

В 2026 году Бутусову 65 лет. Он родился 15 октября 1961 года.

Жив ли Вячеслав Бутусов?

Да, жив. Живёт в Санкт-Петербурге, продолжает выступать и записывать музыку.

Где родился Вячеслав Бутусов?

Бутусов родился в посёлке Бугач Красноярского края. В девятом классе переехал в Свердловск.

Кто основал Nautilus Pompilius?

Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. Официальная дата основания — 10 ноября 1982 года.

Какие песни Вячеслава Бутусова самые известные?

«Крылья», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Дыхание», «Прогулки по воде», «Гудбай, Америка».

Что сейчас делает Вячеслав Бутусов?

Бутусов выступает с группой «Орден Славы». Пишет книги. Готовит юбилейный концерт на 22 ноября 2026 года.

Авторы Андрей Соколов