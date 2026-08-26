Рецепты для мультиварки: большой сборник от мяса и каши до выпечки Оглавление Каша в мультиварке Рисовая каша на молоке в мультиварке Гречневая каша в мультиварке Творожная запеканка в мультиварке Мясо в мультиварке Тушеная свинина в мультиварке Гуляш с подливкой в мультиварке Курица с картошкой в мультиварке Овощи в мультиварке Кабачковая икра в мультиварке Тушеная капуста в мультиварке Плов в мультиварке Плов с курицей в мультиварке Плов со свининой в мультиварке Выпечка в мультиварке Шарлотка в мультиварке Бисквит в мультиварке Другие популярные блюда Солянка в мультиварке Домашний йогурт в мультиварке Пышный омлет в мультиварке Соус или подливка в мультиварке FAQ — частые вопросы Рецепты для мультиварки: каша, плов, мясо, овощи и выпечка — пошагово, с граммовками, пропорциями и нужными режимами для любой модели мультиварки. 26 августа, 05:35 Рецепты для мультиварки — простые и вкусные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Bohren

Мультиварка экономит время на каждый день — от каши на завтрак до плова на ужин. Собрали лучшие рецепты по категориям: простые и понятные, с пошаговыми подсказками и нужными режимами.

Каша в мультиварке

Каша в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Каши в мультиварке получаются очень нежными. Прибор равномерно прогревается, за счет чего каша не пригорает и получается рассыпчатой или вязкой, в зависимости от подобранных пропорций.

Рисовая каша на молоке в мультиварке

Рисовую кашу любят многие, в мультиварке можно приготовить ее быстро и легко, не помешивая каждую минуту.

Ингредиенты (на 3 порции): Рис – 100 г. Молоко – 650 мл. Сахар – 1.5–2 ст.л (по вкусу). Соль – 0.3 ч.л. Масло сливочное – 25 г.

Пошаговый рецепт: 1. Подготовьте все ингредиенты для каши. Рис лучше берите круглозерный, а молоко 3,2% жирности. Каша так получается более нежной и сливочной. 2. Нужное количество риса всыпьте в чашу. Хорошо промойте холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. 3. Подготовьте чашу мультиварки: хорошо смажьте кусочком сливочного масла верх чаши, чтобы молоко не убежало. Остаток масла добавьте в чашу. 4. Высыпьте подготовленный рис в мультиварку. Добавьте соль и сахар. Влейте в чашу холодное молоко. 5. Всё хорошо перемешайте. Закройте крышку. Включите программу «Каша»/«Молочная каша» на 30 минут. 6. Если хотите более густую кашу, то оставьте ее под закрытой крышкой после выключения программы еще на 10–15 минут.

Можно подавать со свежими ягодами, орехами, мятой и различными топпингами.

Гречневая каша в мультиварке

Гречневая каша в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Гречка это быстро, вкусно, просто и экономно! Этот гарнир подходит под всё: мясо, рыба, птица, и даже ягоды и фрукты — а ещё из неё можно приготовить неожиданные несладкие и сладкие блюда. Вот вам быстрый рецепт приготовления гречневой каши в мультиварке.

Ингредиенты (на 3 порции): Гречка – 1 стакан. Вода – 2 стакана. Соль – по вкусу. Сливочное масло – 30 г.

Пошаговый рецепт: 1. Подготовьте все ингредиенты для каши. Если нужно переберите гречку и хорошо промойте ее, пока вода не станет прозрачной. 2. Выложите крупу в чашу для мультиварки. Добавьте соль и масло. Залейте водой. 3. Готовьте в режиме «Каша» или «Крупа» 25–30 минут. 4. После выключения программы оставьте кашу еще минут на 10, чтобы она стала «воздушной» и рассыпчатой.

Приготовьте горячее и подавайте с вкуснейшим гарниром!

Если хотите молочную гречку, то добавьте в чашу один стакан молока и один стакан воды, посахарите и можно есть гречневую кашу с фруктами и ягодами.

Творожная запеканка в мультиварке

Творожная запеканка в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Приготовить классическую творожную запеканку на манке в мультиварке проще простого, в мультиварке запеканка пропекается равномерно и не опадает. Другие варианты запеканки и похожей выпечки — в отдельной подборке рецептов.

Ингредиенты: Творог – 600 г. Яйца – 3 шт. Сахар – 100 г (по вкусу). Манная крупа – 4 ст. л. с горкой. Молоко – 100 мл (для замачивания манки). Сливочное масло – 50 г (для смазывания чаши). Соль – щепотка. Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию).

Пошаговый рецепт:

1. Залейте манку молоком и оставьте набухать на 15–20 минут. 2. Если творог неоднородный, то протрите его через сито или взбейте блендером до нужной консистенции. 3. Соедините яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком или блендером до легкой пены и растворения сахара. 4. Добавьте в творог полученную смесь и набухшую манку. Перемешайте все до однородной массы. 5. Обильно смажьте чашу мультиварки маслом и добавьте туда полученную массу, хорошо разровняйте. 6. Закройте крышку мультиварки и включите программу «Выпечка» на 60 минут. 7. Как время закончится проверьте запеканку деревянной шпажкой или зубочисткой, если к ней ничего не прилипает, то блюдо готово. 8. Оставьте запеканку на 10–15 минут остыть в чаше мультиварке с закрытой крышкой, так она не осядет.

Подавайте со сметаной, джемом, медом или свежими ягодами.

Мясо в мультиварке

Нежнейшее мясо в мультиварке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Miller Star

Мясо в мультиварке получается сочным и нежным без долгого тушения и особых усилий. Приготовление обеда и ужина становится в разы легче и быстрее.

Тушеная свинина в мультиварке

Тушеная свинина это классика для вкусного и сытного ужина. Она подходит практически к любому гарниру и точно украсит ваш вечер.

Ингредиенты (на 3 порции): Свинина – 500 г. Лук – 1 шт. Морковь – 1 шт. Томатная паста – 2 ст. л. Вода или бульон – 200 мл. Лавровый лист – 2 шт. Перец, соль, чеснок и другие специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт: 1. Вымойте мясо и нарежьте его на небольшие кусочки. 2. Посолите и поперчите кусочки, добавьте специи по вкусу. 3. Порубите чеснок, добавьте его к мясу и оставьте его на 10 минут. 4. Нарежьте лук полукольцами и морковь кубиками. 5. Обжарьте овощи в режиме «Жарка» 5 минут, не забудьте посолить, добавьте мясо и жарьте еще 7–10 минут. 6. Добавьте томатную пасту и лавровый лист, перемешайте, влейте воду или бульон. 7. Закройте крышку и переключите на режим «Тушение» на 1 час. 8. Через 45 минут откройте крышку и перемешайте содержимое. При необходимости можно подлить немного воды, чтобы блюдо не пригорело. 9. Как программа выключится, оставьте блюдо «дойти» на 10 минут.

Ваш ужин готов, с картофельным пюре или гречкой будет еще вкуснее!

Гуляш с подливкой в мультиварке

Вкуснейший гуляш в мультиварке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A Kisel

Главное преимущество в приготовлении гуляша с подливкой в мультиварке – это имитация долгого тушения, мясо становится нежным, а подливка густая и ароматная быстрее и легче, чем в сковороде.

Ингредиенты (на 3 порции): Свинина или говядина – 800 г. Лук репчатый – 2 шт. Морковь – 1 шт. Чеснок – 3 зубчика. Томатная паста – 2 ст. л. Сладкая молотая паприка – 1 ст. л. Пшеничная мука – 1 ст. л. Растительное масло (рафинированное) – 2 ст. л. Лавровый лист – 1 шт. Соль, чёрный перец горошком – по вкусу. Вода или мясной бульон – около 400 мл.

Пошаговый рецепт:

1. Вымойте мясо, промокните бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками. Обваляйте кусочки в муке, чтобы они лучше подрумянились. 2. В чаше мультиварке разогрейте масло, с помощью программы «Жарка». Обжарьте мясо до румяной корочки и переложите его в тарелку. 3. На этом же масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте натертую на крупной терке морковь и готовьте еще 5–7 минут, помешивая. 4. Добавьте в чашу к овощам томатную пасту и паприку. Обжаривайте все около минуты, постоянно помешивая, чтобы раскрыть аромат паприки. 5. Верните в чашу обжаренное мясо. Добавьте порубленный чеснок, лавровый лист, пару горошков черного перца и соль. 6. Влейте в чашу горячую воду или бульон. Вода должна почти полностью закрывать мясо. 7. Закройте крышку и поставьте на режим «Тушение» на 1 час.

8. После выключения программы попробуйте блюдо на соль и оставьте в режиме «Подогрев» еще на 10 минут для лучшего соединения вкусов.

Подавайте с вашим любимым гарниром!

Курица с картошкой в мультиварке

Курица с картошкой в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Сытное блюдо для вашего стола, в котором есть и гарнир, и мясо.

Ингредиенты (на 3 порции): Куриное филе – 500 г. Картофель – 600 г. Лук репчатый – 1 шт. Морковь – 1 шт. Томатная паста – 2 ст. л. Чеснок – 2 зубчика. Растительное масло – 2 ст. л. Лавровый лист – 2 шт. Вода – 300–400 мл. Соль, чёрный перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт: 1. Картофель почистите и нарежьте крупными кубиками. Лук порежьте полукольцами, а морковь кубиками. 2. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. 3. На режиме «Жарка» нагрейте масло и обжарьте курицу до легкой золотистой корочки, около 5–7 минут, периодически помешивая. 4. Добавьте к курице нарезанные лук и морковь. Обжаривайте 3–4 минуты, пока овощи не станут мягкими. 5. В чашу добавьте томатную пасту, все перемешайте и обжаривайте 2–3 минуты. 6. Добавьте картофель, соль, перец и лавровый лист. Влейте в чашу воду, чтобы овощи и мясо полностью покрылись. 7. Закройте крышку и включите программу «Тушение» на 40–50 минут. 8. После выключения программы откройте крышку и тщательно перемешайте.

Блюдо подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Если вам ближе рецепты именно из курицы — у нас есть отдельная большая подборка: блюда из курицы.

Овощи в мультиварке

Овощи в мультиварке получаются нежными, сочными и не пригорают. Вы можете спокойно заняться своими делами, пока блюдо варится само по себе.

Кабачковая икра в мультиварке

Кабачковая икра в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Кабачковая икра в мультиварке получается безумно нежной и ароматной без лишних хлопот.

Ингредиенты: Кабачки – 1 кг. Морковь – 2 шт. Лук – 2 шт. Томатная паста – 2 ст. л. (или 2 помидора). Масло – 3 ст. л. Соль, сахар, перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт: 1. Лук и морковь помойте, почистите и нарежьте маленькими кубиками и обжаривайте в режиме «Жарка» на масле 7–8 минут. 2. Вымойте кабачки, уберите семечки, если они крупные и кожуру, если она жесткая. 3. Нарежьте кабачки кубиками и добавьте к остальным овощам в чашу. 4. Добавьте томатную пасту (или измельченные помидоры), соль, сахар и перец, перемешайте. 5. Закройте крышку и тушите в режиме «Тушение» 30–40 минут до мягкости овощей, аккуратно перемешивая. 6. Дайте массе немного остыть. Затем погружным блендером измельчите её прямо в чаше до однородной консистенции.

Если планируете хранить икру долго, то добавьте в массу немного уксуса.

Тушеная капуста в мультиварке

Тушеная капуста в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Тушеная капуста в мультиварке – это быстрый гарнир для вашего приема пищи или вкусная начинка для выпечки. Если капусты осталось много, часть можно пустить на осенние салаты.

Ингредиенты: Капуста белокочанная – 600 г. Лук – 1 шт. Морковь – 1 шт. Томатная паста – 1 ст. л. Масло – 2 ст. л. Вода – 100–150 мл. Соль, сахар, перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт: 1. Помойте и почистите лук и морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на средней тёрке. 2. Добавьте масло в чашу мультиварки, включите программу «Жарка» и обжаривайте лук и морковь 5 минут, периодически помешивая. 3. Белокочанную капусту нашинкуйте тонкими длинными полосками. Добавьте её к луку с морковью и перемешайте. 4. Соедините томатную пасту и воду, добавьте соль, сахар, перец и влейте всю смесь в чашу, так капуста получится более сочной. Аккуратно перемешайте. 5. Закройте крышку и поставьте на режим «Тушение» примерно на 30 минут, иногда помешивайте. Если капуста стала мягкой, то блюдо готово.

При подаче можно посыпать свежей зеленью.

Плов в мультиварке

Плов в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Плов в мультиварке получается рассыпчатым и ароматным, потому что он равномерно томится в чаше и не подгорает. Мясо выходит мягким и сочным, а специи раскрываются еще лучше.

Плов с курицей в мультиварке

Плов с курицей – это отличный вариант, если вы захотели плов, но тратить много времени на его приготовление нет. Курица готовится быстрее свинины или говядины, поэтому вы сможете насладиться блюдом очень быстро.

Ингредиенты (на 4 порции): Филе куриное – 400 г. Лук репчатый – 1 шт. Морковь – 2 шт. Чеснок – 1 головка. Рис – 200 г. Зира – 2 г. Барбарис – 5 г. Шафран – 1 щепотка. Куркума – 0.5 ч.л. Масло растительное – 50 мл. Соль и перец – по вкусу. Вода – 400 мл.

Пошаговый рецепт: 1. Подготовьте необходимые ингредиенты: рис берите длиннозерный (жасмин, басмати или индика), лук репчатый белый, а масло без запаха. 2. Куриное филе промойте и хорошо высушите бумажными полотенцами. Нарежьте небольшими кусочками. 3. Включите программу «Жарка», влейте растительное масло и обжарьте кусочки курицы. 4. Обжаривайте 4–5 минут, периодически помешивая, чтобы курица стала более светлой. 5. Очистите, помойте и обсушите лук. Нарежьте кубиками. 6. Добавьте лук к мясу, и помешивая, обжаривайте 5 минут. 7. Очистите морковь и нарежьте ее брусочками. Добавьте ее в чашу к луку и курице, обжаривайте еще 5 минут. 8. Добавьте специи для плова и перемешайте. 9. Немного подсолите и еще раз перемешайте. Отключите программу «Жарка». 10. Рис промойте в теплой проточной воде. 11. Всыпьте промытый рис в чашу мультиварки поверх мяса и овощей. 12. Разровняйте ложкой и положите вглубь в центр чеснок в шелухе. 13. Аккуратно влейте горячую воду, чтобы рис был покрыт на 1,5-2 см. Плотно накройте крышкой. Готовьте 20–30 минут в режиме «Плов», «Рис» или «Тушение».

После сигнала об окончании готовки, плов сразу можно подавать к столу с пряной зеленью, кисло-сладким соусом и хлебом.

Плов со свининой в мультиварке

Плов из свинины в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Плов со свининой – это более сытный и насыщенный вариант этого блюда.

Ингредиенты (на 4 порции): Свинина – 600 г. Рис – 2 стакана. Лук – 2 шт. Морковь – 2 шт. Чеснок – 1 головка. Масло – 4 ст. л. Зира, барбарис, куркума – по 0,5 ч. л. Соль – по вкусу. Вода – 4 стакана.

Пошаговый рецепт: 1. Очистите, помойте и обсушите лук. Нарежьте кубиками. 2. Нарежьте свинину кусочками, а морковь брусочками. 3. В чаше разогрейте масло в режиме «Жарка» 5 минут, очистите и обжарьте лук, морковь до мягкости. 4. Добавьте свинину и жарьте еще 15 минут. 5. Промойте рис теплой проточной водой. 6. Всыпьте промытый рис, специи и аккуратно перемешайте. 7. Посолите и еще раз все перемешайте. 8. Влейте воду, чтобы покрыть рис полностью на 1–2 см. 9. Вставьте в центр головку чеснока с шелухой. Плотно накройте крышкой. 10. Переключите на режим «Плов», «Рис» или «Тушение» на 35–40 минут. 11. После сигнала оставьте на 10–15 минут в подогреве.

Подавайте плов с пряной зеленью для насыщенного аромата.

Выпечка в мультиварке

Выпечка в мультиварке — рецепт. Фото © ChatGPT

Вкусную выпечку в мультиварке сделать очень легко. Она не пригорает и остается пышной. Сделали для вас простые рецепты для мультиварки.

Шарлотка в мультиварке

С шарлоткой в мультиварке легко справиться. Пирог хорошо пропекается, не пригорает и получается очень пышным и высоким.

Ингредиенты: Яблоки – 500 г. Яйца – 3 шт. Мука – 150 г. Сахар – 150 г. Ванильный сахар – 1–2 ч. л. (по вкусу). Корица – щепотка. Сливочное масло – 1,5 ст. л. (плюс немного для смазывания чаши). Разрыхлитель – 1 ч. л. без горки. Сахарная пудра — для украшения.

Пошаговый рецепт: 1. Подготовьте ингредиенты: достаньте сливочное масло, чтобы оно размягчилось; яблоки помойте и если у них жесткая кожура, то очистите их, удалите сердцевину и нарежьте дольками. 2. Сделайте тесто: в глубокую миску разбейте яйца, добавьте оба вида сахара и взбейте в пышную пену. Всыпьте в эту смесь муку и разрыхлитель, взбейте до однородной массы. Добавьте размягченное сливочное масло и снова перемешайте до однородности. Всыпьте молотую корицу и перемешайте. 3. Смажьте чашу сливочным маслом. 4. Выложите нарезанные яблоки в чашу и залейте их тестом. 5. Включите режим «Выпечка» на 40–45 минут. Ближе к концу времени проверьте готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой — пирог готов, если нет — добавьте ещё 10–15 минут. 6. После выключения таймера оставьте шарлотку постоять на 10–15 минут, не открывая крышку. 7. Затем переверните пирог вверх дном и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного чаепития!

Бисквит в мультиварке

Бисквит в мультиварке — простой рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Бисквит в мультиварке для ваших вкусных тортиков и пирожных можно приготовить быстро и легко в мультиварке. Бисквит получается воздушным и пышным.

Ингредиенты: Яйца куриные – 5 шт. Сахар – 1 стакан (200 мл). Мука пшеничная – 1 стакан (200 мл). Ванилин – 1 г (по желанию). Масло сливочное – 10 г (для смазывания чаши).

Пошаговый рецепт: 1. Помойте и высушите яйца. Отделите желтки от белков. 2. Миксером взбейте белки до больших и устойчивых пиков. 3. Небольшими порциями всыпьте сахар (половину стакана) и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. 4. Отдельно взбейте желтки и оставшийся сахар до светло-желтой массы. 5. Чтобы сохранить массу воздушной, нужно вмешать желтковую массу в белковую, аккуратно, с помощью движений снизу-вверх. 6. Муку всыпьте небольшими порциями и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой массу. 7. Чашу мультиварки хорошо смажьте сливочным маслом. (Если у чаши тонкие стенки, то застелите ее пергаментом.) 8. Выложите тесто и разровняйте верх массы. 9. Закройте крышку и выберите программу «Выпечка» на 60 минут. 10. После выключения программы откройте крышку и проверьте готовность бисквита (проткните деревянной шпажкой, если она сухая, то бисквит готов). 11. Переложите бисквит в сухое место и дайте ему остыть.

Бисквит готов, дайте ему передохнуть и можно собирать вкусные тортики!

Другие популярные блюда

Мультиварка и без того простые рецепты делает еще проще. Предлагаем вашему вниманию компактные варианты на каждый день –- все по делу и без лишней воды. Рецепты в мультиварке пошагово укладываются в 3–5 шагов.

Солянка в мультиварке

Ещё один сытный суп, который легко готовится в мультиварке — солянка. Другие варианты первых блюд смотрите в подборке рецептов супов.

1. Обжарьте в режиме «Жарка» 5 минут лук и по 150 г ветчины и копченой колбасы. 2. Добавьте 2 соленых огурца (кубиками), 1 ст. л. томатной пасты и перемешайте. 3. Влейте 1,5 л горячего бульона, посолите и добавьте специи по вкусу (лавровый лист, перец, кориандр и тмин). 4. Включите режим «Тушение» и готовьте 30–40 минут. В конце положите маслины и ломтик лимона.

Домашний йогурт в мультиварке

1. Подогрейте 1 л молока до 40 °С, с помощью программы «Мультиповар». 2. Разведите сухую закваску в небольшом количестве молока в отдельном стакане и добавьте в чашу. 3. Выберите режим «Йогурт» на 6–8 часов (не открывайте крышку во время приготовления). 4. Оставьте йогурт на 30 минут в комнатной температуре, а потом охладите его 4–6 часов в холодильнике.

Пышный омлет в мультиварке

1. Смешайте 4 яйца с 100 мл молока, щепоткой соли и любимыми добавками (помидоры, зелень, сыр). 2. Чашу смажьте сливочным маслом и вылейте смесь. 3. Готовьте в режиме «Выпечка» 20–25 минут под крышкой. Не открывайте до конца, чтобы омлет оставался пышным.

Соус или подливка в мультиварке

1. В программе «Жарка» обжарьте 1 луковицу до прозрачности. 2. Добавьте 1 ст. л. муки и перемешайте 1–2 минуты. 3. Влейте 300 мл бульона или воды, добавьте 1 ст. л. сметаны или томатной пасты и специи. 4. Тушите в режиме «Тушение» 10–15 минут до нужной густоты.

Если вы чаще готовите в духовке — у нас также есть отдельная подборка: рецептов для духовки — те же категории блюд, но под другую технику.

FAQ — частые вопросы

Какие пропорции воды и крупы для каши в мультиварке?

Чаще всего — 1:2 (крупа:вода). Для молочной или жидкой каши — чуть больше воды, для плотной — чуть меньше. Масло в начале поможет избежать пригорания.

Подходят ли рецепты для любой марки мультиварки (Redmond, Polaris, Panasonic и др.)?

Да, но названия и температура режимов могут отличаться (например, «Крупы» vs «Рис»). Ориентируйтесь на инструкцию и при необходимости корректируйте время.

Что делать, если блюдо в мультиварке подгорело или недоварилось?

Если блюдо пригорело, то не скребите чашу, так вы ее испортите, лучше замочите в тёплой воде. В будущем добавьте чуть больше жидкости/масла или уменьшите время. Если не доварилось, то увеличьте время или проверьте режим.

Можно ли готовить выпечку в мультиварке без специального режима «Выпечка»?

Можно. Подойдут такие режимы как «Запекание», «Мультиповар» (только нужно выставить ~160 °C) или «Тушение» для нежных десертов. Не открывайте крышку первые 30–40 минут, проверяйте шпажкой готовность выпечки.

Авторы Ксения Вернер