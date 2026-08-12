Топ рецептов выпечки: от творожной запеканки до чизкейка Оглавление Творожная выпечка Творожная запеканка как в детстве Домашние ватрушки с творогом Выпечка на кефире и сгущёнке Быстрый кекс на кефире Печенье со сгущёнкой Чизкейк Запечённый чизкейк на песочной основе Основы теста: дрожжевое и бездрожжевое Универсальное дрожжевое тесто Быстрое бездрожжевое тесто на сметане Выпечка из слоёного теста Сладкие слойки с яблоком Несладкие слойки с сыром и зеленью А если без духовки? FAQ — частые вопросы Главное, что нужно запомнить Топ рецептов выпечки: творожная, слоёная, чизкейк и быстрая выпечка на кефире — пошагово, с граммовками и временем готовки. 12 августа, 06:29 Простые и вкусные рецепты выпечки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir

Домашняя выпечка — это не обязательно сложное тесто, долгие расстойки и кухня в муке. Иногда достаточно творога, кефира, пачки слоёного теста или хорошей основы для пирога, чтобы через час на столе уже стояло что-то тёплое и ароматное. Life.ru собрал топ рецептов выпечки на каждый день: от творожной запеканки и ватрушек до чизкейка, кекса на кефире, слоек и базового теста для пирогов.

Творожная выпечка

Выпечка из творога — один из самых домашних вариантов. Она получается мягкой, сытной и подходит и к завтраку, и к чаю. Главное — не брать слишком влажный творог. Если в пачке много сыворотки, его лучше заранее откинуть на сито или марлю.

Кстати, если хочется настоящей ностальгии — у нас есть подборка лучших рецептов советской выпечки: торты, печенье и запеканки родом из детства.

Творожная запеканка как в детстве

Творожная запеканка рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik

Время: 55 минут

Порции: 6

Форма: 20–22 см

Ингредиенты:

творог 5–9% — 600 г

яйца — 3 шт.

сахар — 90 г

манка — 4 ст. л.

сметана — 3 ст. л.

сливочное масло — 30 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

соль — щепотка

изюм — 70 г по желанию

Как готовить:

Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, если хотите более нежную текстуру. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, сметану и манку. Перемешайте массу и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Добавьте изюм. Форму смажьте сливочным маслом. Выложите творожную массу, разровняйте верх. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут. Дайте запеканке постоять 10 минут в выключенной духовке.

Запеканка может немного осесть — это нормально. Чтобы она держала форму лучше, не открывайте духовку первые 25 минут и не доставайте форму сразу после выпечки.

Домашние ватрушки с творогом

Домашние ватрушки с творогом — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / nelea33

Время: 2 часа

Порции: 10–12 штук

Ингредиенты для теста:

молоко — 250 мл

мука — 450–500 г

сахар — 70 г

яйцо — 1 шт.

сливочное масло — 60 г

сухие дрожжи — 7 г

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

творог — 350 г

сахар — 70 г

желток — 1 шт.

сметана — 1 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Как готовить:

В тёплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль и растопленное масло. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки смешайте творог, сахар, желток, сметану и ваниль. Разделите тесто на шарики, выложите на противень. Сделайте углубление в каждом шарике стаканом. Положите творожную начинку. Оставьте ватрушки на 15 минут. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Если хочется более мягкой корочки, сразу после духовки накройте ватрушки чистым полотенцем на 10 минут.

Выпечка на кефире и сгущёнке

Выпечка на кефире — вариант на скорую руку, когда не хочется ждать подъёма дрожжевого теста. Кефир даёт мягкость и лёгкую кислинку, сода или разрыхлитель помогают тесту подняться, а сгущёнка делает печенье и кексы сладкими без сложного крема.

Быстрый кекс на кефире

Как приготовить быстрый кекс на кефире? © Shutterstock / FOTODOM / sukkub76

Время: 50 минут

Порции: 6–8

Форма: 22–24 см

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

яйца — 2 шт.

сахар — 160 г

мука — 280 г

растительное масло — 80 мл

разрыхлитель — 10 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

соль — щепотка

ягоды, изюм или шоколадные капли — 100 г по желанию

Как готовить:

Яйца взбейте с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влейте кефир и растительное масло. Добавьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности, но не взбивайте слишком долго. Добавьте ягоды, изюм или шоколад. Перелейте тесто в форму. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут. Проверьте готовность шпажкой: она должна выходить сухой.

Такой кекс можно сделать лимонным: добавьте цедру одного лимона и 1 ст. л. лимонного сока. Для шоколадной версии замените 2 ст. л. муки на какао.

Печенье со сгущёнкой

Время: 35 минут

Порции: 25–30 штук

Ингредиенты:

сгущённое молоко — 200 г

сливочное масло — 100 г

яйцо — 1 шт.

мука — 280–320 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

кокосовая стружка или орехи — по желанию

Как готовить:

Мягкое масло смешайте со сгущённым молоком. Добавьте яйцо и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте небольшие шарики или лепёшки. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 12–15 минут.

Печенье со сгущёнкой не нужно передерживать. В духовке оно должно остаться светлым, а после остывания станет плотнее.

Чизкейк

Классический чизкейк с выпечкой кажется сложным, но главный секрет простой: не взбивать начинку до пузырей и не перегревать духовку. Тогда верх не треснет, а середина останется кремовой.

Запечённый чизкейк на песочной основе

Простой чизкейк в духовке. © Shutterstock / FOTODOM / Rizvisual

Время: 1 час 40 минут + охлаждение

Порции: 8

Форма: 20–22 см

Ингредиенты для основы:

песочное печенье — 250 г

сливочное масло — 100 г

Для начинки:

сливочный сыр — 600 г

сахарная пудра — 140 г

яйца — 3 шт.

сметана 20% — 180 г

ванильный сахар — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

крахмал — 1 ст. л.

Как готовить:

Печенье измельчите в крошку. Смешайте с растопленным маслом. Выложите массу в форму, утрамбуйте дно и сделайте небольшие бортики. Уберите основу в холодильник на 15 минут. Сливочный сыр перемешайте с сахарной пудрой. По одному добавьте яйца, каждый раз аккуратно перемешивая. Добавьте сметану, ваниль, лимонный сок и крахмал. Вылейте начинку на основу. Выпекайте при 150–160 °C около 60–70 минут. Готовый чизкейк должен слегка дрожать в центре. Остудите его в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Уберите в холодильник минимум на 6 часов.

Не режьте чизкейк горячим. Пока он не остыл, начинка кажется слишком нежной, но после холодильника станет плотной и ровной.

Основы теста: дрожжевое и бездрожжевое

Хороший рецепт теста для выпечки спасает, когда нужно быстро придумать пирог, булочки, пиццу или несладкие пирожки. Дрожжевое тесто даёт пышность и мягкость, бездрожжевое — скорость и простоту.

Универсальное дрожжевое тесто

Время: 1 час 40 минут

Выход: 1 большой пирог или 12–14 булочек

Ингредиенты:

молоко или вода — 300 мл

мука — 500–550 г

сухие дрожжи — 7 г

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

яйцо — 1 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

Как готовить:

В тёплой жидкости растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы появилась пенная шапочка. Добавьте яйцо, соль и масло. Частями всыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Накройте миску и оставьте в тепле на 1 час. Обомните тесто и используйте для пирогов, булочек или пирожков.

Для сладкой дрожжевой выпечки добавьте ещё 2–3 ст. л. сахара и немного ванили. Для несладкой — оставьте базовые пропорции.

Быстрое бездрожжевое тесто на сметане

Время: 20 минут

Выход: 1 пирог или 10–12 пирожков

Ингредиенты:

сметана — 200 г

яйцо — 1 шт.

мука — 350–400 г

сливочное масло — 80 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 0,5 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

Как готовить:

Растопите масло и слегка остудите. Смешайте сметану, яйцо, соль и сахар. Добавьте масло. Всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Дайте ему полежать 10 минут. Используйте для пирогов, галет, несладких тартов и быстрых пирожков.

Это тесто не нужно долго вымешивать. Чем меньше его мучить, тем нежнее получится выпечка. А если нужен вариант теста совсем без яиц, молока и сливочного масла — у нас есть подборка постных рецептов, там тоже найдётся выпечка.

Выпечка из слоёного теста

Выпечка из слоёного теста — самый короткий путь к домашнему виду без долгого замеса. Готовое тесто лучше размораживать в холодильнике или при комнатной температуре, но не в микроволновке: от резкого нагрева масло внутри слоёв начнёт таять, и слойки хуже поднимутся.

Сладкие слойки с яблоком

Сладкие слойки с яблоком — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: 35 минут

Порции: 8 штук

Ингредиенты:

слоёное тесто — 500 г

яблоки — 2 шт.

сахар — 3 ст. л.

корица — 0,5 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

яйцо — 1 шт.

крахмал — 1 ч. л.

Как готовить:

Яблоки нарежьте мелким кубиком. Смешайте с сахаром, корицей, лимонным соком и крахмалом. Тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратами. На каждый квадрат положите начинку. Сложите треугольником или конвертом, защипните края. Смажьте яйцом. Выпекайте при 200 °C около 18–22 минут.

Крахмал нужен, чтобы яблочный сок не вытекал на противень. Если яблоки очень сочные, добавьте ещё половину чайной ложки.

Несладкие слойки с сыром и зеленью

Слойки с сыром и зеленью — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / sawarin pakdeephon

Время: 30 минут

Порции: 8–10 штук

Ингредиенты:

слоёное тесто — 500 г

сыр — 200 г

яйцо — 1 шт.

зелень — небольшой пучок

сметана — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик по желанию

кунжут — по желанию

Как готовить:

Сыр натрите на тёрке. Смешайте с зеленью, сметаной и чесноком. Тесто нарежьте прямоугольниками. Положите начинку на одну половину. Накройте второй половиной и защипните края. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C около 15–18 минут.

Такие слойки хороши горячими, но и остывшими остаются вкусными. Их удобно брать на работу, пикник или давать детям в школу.

А если без духовки?

Запросы «чизкейк без выпечки» и «печенье без выпечки» часто идут рядом с выпечкой, хотя по смыслу это уже другая большая тема — десерты без духовки. В этой статье оставим короткий мостик, а полноценную подборку лучше делать отдельно.

Быстрый чизкейк без выпечки

Смешайте 250 г крошки печенья со 100 г растопленного масла, утрамбуйте в форму и охладите. Для крема взбейте 500 г сливочного сыра, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и ваниль. Выложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 5–6 часов.

Печенье без выпечки со сгущёнкой

Смешайте 300 г измельчённого печенья, 150 г сгущёнки, 80 г мягкого масла и 2 ст. л. какао. Сформируйте шарики или «картошку», обваляйте в какао, орехах или кокосовой стружке и охладите 1 час.

Выпечка в мультиварке, аэрогриле и хлебопечке тоже заслуживает отдельного разбора — [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Рецепты для мультиварки»]. Здесь важно только помнить: это не отдельный вид теста, а другой способ нагрева.

FAQ — частые вопросы

Как сделать выпечку пышной без дрожжей?

Используйте разрыхлитель, соду с кислой основой — кефиром, сметаной, йогуртом — или хорошо взбитые яйца. Важно не забить тесто мукой и не перемешивать его слишком долго после добавления разрыхлителя.

Почему творожная запеканка оседает после духовки?

Запеканка оседает из-за резкого перепада температуры, слишком жидкого творога или большого количества воздуха в массе. Не открывайте духовку раньше времени, дайте запеканке постоять внутри 10 минут и используйте творог без лишней сыворотки.

Чем заменить сметану в выпечке?

Сметану можно заменить густым йогуртом без сахара, кефиром, сливками, мягким творогом или растительным аналогом. Замена зависит от рецепта: для теста подойдёт кефир, для кремовой текстуры — йогурт или сливки.

Можно ли печь в аэрогриле так же, как в духовке?

Можно, но нужно учитывать сильный обдув и меньший объём камеры. Обычно температуру ставят на 10–20 °C ниже, чем в духовке, а готовность проверяют раньше. Формы лучше брать невысокие, чтобы тесто пропеклось равномерно.

Какая выпечка самая простая для новичка?

Это и есть самые простые рецепты выпечки: кекс на кефире, творожная запеканка или слойки из готового теста. Они не требуют сложного замеса, долгой расстойки и точной работы с кремом.

Можно ли замораживать домашнюю выпечку?

Да, хорошо замораживаются булочки, кексы, слойки без влажной начинки и основы для пирогов. Заверните выпечку в пакет или контейнер, а затем разогревайте в духовке или микроволновке.

Главное, что нужно запомнить

Хорошая домашняя выпечка начинается не с редких ингредиентов, а с понятных пропорций. Для быстрого результата подойдут кекс на кефире, печенье со сгущёнкой и слойки из готового теста. Для уютного семейного завтрака — творожная запеканка. Для праздника — чизкейк или ватрушки.

Не бойтесь базового теста. Один удачный рецепт дрожжевой основы закрывает пироги, булочки и пирожки, а бездрожжевое тесто на сметане выручает, когда нужно быстро поставить что-то в духовку. Главное — не перегревать духовку, не забивать тесто мукой и давать выпечке немного остыть перед нарезкой.

Авторы Кирилл Золотарев