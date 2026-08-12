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Топ рецептов выпечки: от творожной запеканки до чизкейка

Оглавление
Творожная выпечка
Творожная запеканка как в детстве
Домашние ватрушки с творогом
Выпечка на кефире и сгущёнке
Быстрый кекс на кефире
Печенье со сгущёнкой
Чизкейк
Запечённый чизкейк на песочной основе
Основы теста: дрожжевое и бездрожжевое
Универсальное дрожжевое тесто
Быстрое бездрожжевое тесто на сметане
Выпечка из слоёного теста
Сладкие слойки с яблоком
Несладкие слойки с сыром и зеленью
А если без духовки?
FAQ — частые вопросы
Главное, что нужно запомнить

Топ рецептов выпечки: творожная, слоёная, чизкейк и быстрая выпечка на кефире — пошагово, с граммовками и временем готовки.

12 августа, 06:29
Простые и вкусные рецепты выпечки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir

Простые и вкусные рецепты выпечки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir

Домашняя выпечка — это не обязательно сложное тесто, долгие расстойки и кухня в муке. Иногда достаточно творога, кефира, пачки слоёного теста или хорошей основы для пирога, чтобы через час на столе уже стояло что-то тёплое и ароматное. Life.ru собрал топ рецептов выпечки на каждый день: от творожной запеканки и ватрушек до чизкейка, кекса на кефире, слоек и базового теста для пирогов.

Творожная выпечка

Выпечка из творога — один из самых домашних вариантов. Она получается мягкой, сытной и подходит и к завтраку, и к чаю. Главное — не брать слишком влажный творог. Если в пачке много сыворотки, его лучше заранее откинуть на сито или марлю.

Кстати, если хочется настоящей ностальгии — у нас есть подборка лучших рецептов советской выпечки: торты, печенье и запеканки родом из детства.

Творожная запеканка как в детстве

Творожная запеканка рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik

Творожная запеканка рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik

Время: 55 минут
Порции: 6
Форма: 20–22 см

Ингредиенты:

  • творог 5–9% — 600 г
  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 90 г
  • манка — 4 ст. л.
  • сметана — 3 ст. л.
  • сливочное масло — 30 г
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • соль — щепотка
  • изюм — 70 г по желанию

Как готовить:

  1. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите.
  2. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, если хотите более нежную текстуру.
  3. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, сметану и манку.
  4. Перемешайте массу и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.
  5. Добавьте изюм.
  6. Форму смажьте сливочным маслом.
  7. Выложите творожную массу, разровняйте верх.
  8. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.
  9. Дайте запеканке постоять 10 минут в выключенной духовке.

Запеканка может немного осесть — это нормально. Чтобы она держала форму лучше, не открывайте духовку первые 25 минут и не доставайте форму сразу после выпечки.

Домашние ватрушки с творогом

Домашние ватрушки с творогом — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / nelea33

Домашние ватрушки с творогом — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / nelea33

Время: 2 часа
Порции: 10–12 штук

Ингредиенты для теста:

  • молоко — 250 мл
  • мука — 450–500 г
  • сахар — 70 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сливочное масло — 60 г
  • сухие дрожжи — 7 г
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 350 г
  • сахар — 70 г
  • желток — 1 шт.
  • сметана — 1 ст. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. В тёплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль и растопленное масло.
  3. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
  4. Накройте и оставьте в тепле на 1 час.
  5. Для начинки смешайте творог, сахар, желток, сметану и ваниль.
  6. Разделите тесто на шарики, выложите на противень.
  7. Сделайте углубление в каждом шарике стаканом.
  8. Положите творожную начинку.
  9. Оставьте ватрушки на 15 минут.
  10. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Если хочется более мягкой корочки, сразу после духовки накройте ватрушки чистым полотенцем на 10 минут.

Выпечка на кефире и сгущёнке

Выпечка на кефире — вариант на скорую руку, когда не хочется ждать подъёма дрожжевого теста. Кефир даёт мягкость и лёгкую кислинку, сода или разрыхлитель помогают тесту подняться, а сгущёнка делает печенье и кексы сладкими без сложного крема.

Быстрый кекс на кефире

Как приготовить быстрый кекс на кефире? © Shutterstock / FOTODOM / sukkub76

Как приготовить быстрый кекс на кефире? © Shutterstock / FOTODOM / sukkub76

Время: 50 минут
Порции: 6–8
Форма: 22–24 см

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 160 г
  • мука — 280 г
  • растительное масло — 80 мл
  • разрыхлитель — 10 г
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • соль — щепотка
  • ягоды, изюм или шоколадные капли — 100 г по желанию

Как готовить:

  1. Яйца взбейте с сахаром, солью и ванильным сахаром.
  2. Влейте кефир и растительное масло.
  3. Добавьте муку с разрыхлителем.
  4. Перемешайте до однородности, но не взбивайте слишком долго.
  5. Добавьте ягоды, изюм или шоколад.
  6. Перелейте тесто в форму.
  7. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.
  8. Проверьте готовность шпажкой: она должна выходить сухой.

Такой кекс можно сделать лимонным: добавьте цедру одного лимона и 1 ст. л. лимонного сока. Для шоколадной версии замените 2 ст. л. муки на какао.

Печенье со сгущёнкой

Время: 35 минут
Порции: 25–30 штук

Ингредиенты:

  • сгущённое молоко — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 280–320 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — щепотка
  • кокосовая стружка или орехи — по желанию

Как готовить:

  1. Мягкое масло смешайте со сгущённым молоком.
  2. Добавьте яйцо и соль.
  3. Всыпьте муку с разрыхлителем.
  4. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
  5. Сформируйте небольшие шарики или лепёшки.
  6. Выложите на противень с пергаментом.
  7. Выпекайте при 180 °C около 12–15 минут.

Печенье со сгущёнкой не нужно передерживать. В духовке оно должно остаться светлым, а после остывания станет плотнее.

Чизкейк

Классический чизкейк с выпечкой кажется сложным, но главный секрет простой: не взбивать начинку до пузырей и не перегревать духовку. Тогда верх не треснет, а середина останется кремовой.

Запечённый чизкейк на песочной основе

Простой чизкейк в духовке. © Shutterstock / FOTODOM / Rizvisual

Простой чизкейк в духовке. © Shutterstock / FOTODOM / Rizvisual

Время: 1 час 40 минут + охлаждение
Порции: 8
Форма: 20–22 см

Ингредиенты для основы:

  • песочное печенье — 250 г
  • сливочное масло — 100 г

Для начинки:

  • сливочный сыр — 600 г
  • сахарная пудра — 140 г
  • яйца — 3 шт.
  • сметана 20% — 180 г
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • крахмал — 1 ст. л.

Как готовить:

  1. Печенье измельчите в крошку.
  2. Смешайте с растопленным маслом.
  3. Выложите массу в форму, утрамбуйте дно и сделайте небольшие бортики.
  4. Уберите основу в холодильник на 15 минут.
  5. Сливочный сыр перемешайте с сахарной пудрой.
  6. По одному добавьте яйца, каждый раз аккуратно перемешивая.
  7. Добавьте сметану, ваниль, лимонный сок и крахмал.
  8. Вылейте начинку на основу.
  9. Выпекайте при 150–160 °C около 60–70 минут.
  10. Готовый чизкейк должен слегка дрожать в центре.
  11. Остудите его в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.
  12. Уберите в холодильник минимум на 6 часов.

Не режьте чизкейк горячим. Пока он не остыл, начинка кажется слишком нежной, но после холодильника станет плотной и ровной.

Основы теста: дрожжевое и бездрожжевое

Хороший рецепт теста для выпечки спасает, когда нужно быстро придумать пирог, булочки, пиццу или несладкие пирожки. Дрожжевое тесто даёт пышность и мягкость, бездрожжевое — скорость и простоту.

Универсальное дрожжевое тесто

Время: 1 час 40 минут
Выход: 1 большой пирог или 12–14 булочек

Ингредиенты:

  • молоко или вода — 300 мл
  • мука — 500–550 г
  • сухие дрожжи — 7 г
  • сахар — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • яйцо — 1 шт.
  • растительное масло — 3 ст. л.

Как готовить:

  1. В тёплой жидкости растворите сахар и дрожжи.
  2. Оставьте на 10 минут, чтобы появилась пенная шапочка.
  3. Добавьте яйцо, соль и масло.
  4. Частями всыпайте муку.
  5. Замесите мягкое тесто.
  6. Накройте миску и оставьте в тепле на 1 час.
  7. Обомните тесто и используйте для пирогов, булочек или пирожков.

Для сладкой дрожжевой выпечки добавьте ещё 2–3 ст. л. сахара и немного ванили. Для несладкой — оставьте базовые пропорции.

Быстрое бездрожжевое тесто на сметане

Время: 20 минут
Выход: 1 пирог или 10–12 пирожков

Ингредиенты:

  • сметана — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 350–400 г
  • сливочное масло — 80 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — 0,5 ч. л.
  • сахар — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Растопите масло и слегка остудите.
  2. Смешайте сметану, яйцо, соль и сахар.
  3. Добавьте масло.
  4. Всыпьте муку с разрыхлителем.
  5. Замесите мягкое тесто.
  6. Дайте ему полежать 10 минут.
  7. Используйте для пирогов, галет, несладких тартов и быстрых пирожков.

Это тесто не нужно долго вымешивать. Чем меньше его мучить, тем нежнее получится выпечка. А если нужен вариант теста совсем без яиц, молока и сливочного масла — у нас есть подборка постных рецептов, там тоже найдётся выпечка.

Выпечка из слоёного теста

Выпечка из слоёного теста — самый короткий путь к домашнему виду без долгого замеса. Готовое тесто лучше размораживать в холодильнике или при комнатной температуре, но не в микроволновке: от резкого нагрева масло внутри слоёв начнёт таять, и слойки хуже поднимутся.

Сладкие слойки с яблоком

Сладкие слойки с яблоком — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сладкие слойки с яблоком — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время: 35 минут
Порции: 8 штук

Ингредиенты:

  • слоёное тесто — 500 г
  • яблоки — 2 шт.
  • сахар — 3 ст. л.
  • корица — 0,5 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • яйцо — 1 шт.
  • крахмал — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Яблоки нарежьте мелким кубиком.
  2. Смешайте с сахаром, корицей, лимонным соком и крахмалом.
  3. Тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратами.
  4. На каждый квадрат положите начинку.
  5. Сложите треугольником или конвертом, защипните края.
  6. Смажьте яйцом.
  7. Выпекайте при 200 °C около 18–22 минут.

Крахмал нужен, чтобы яблочный сок не вытекал на противень. Если яблоки очень сочные, добавьте ещё половину чайной ложки.

Несладкие слойки с сыром и зеленью

Слойки с сыром и зеленью — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / sawarin pakdeephon

Слойки с сыром и зеленью — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / sawarin pakdeephon

Время: 30 минут
Порции: 8–10 штук

Ингредиенты:

  • слоёное тесто — 500 г
  • сыр — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • зелень — небольшой пучок
  • сметана — 1 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик по желанию
  • кунжут — по желанию

Как готовить:

  1. Сыр натрите на тёрке.
  2. Смешайте с зеленью, сметаной и чесноком.
  3. Тесто нарежьте прямоугольниками.
  4. Положите начинку на одну половину.
  5. Накройте второй половиной и защипните края.
  6. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом.
  7. Выпекайте при 200 °C около 15–18 минут.

Такие слойки хороши горячими, но и остывшими остаются вкусными. Их удобно брать на работу, пикник или давать детям в школу.

А если без духовки?

Запросы «чизкейк без выпечки» и «печенье без выпечки» часто идут рядом с выпечкой, хотя по смыслу это уже другая большая тема — десерты без духовки. В этой статье оставим короткий мостик, а полноценную подборку лучше делать отдельно.

Быстрый чизкейк без выпечки
Смешайте 250 г крошки печенья со 100 г растопленного масла, утрамбуйте в форму и охладите. Для крема взбейте 500 г сливочного сыра, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и ваниль. Выложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 5–6 часов.

Печенье без выпечки со сгущёнкой
Смешайте 300 г измельчённого печенья, 150 г сгущёнки, 80 г мягкого масла и 2 ст. л. какао. Сформируйте шарики или «картошку», обваляйте в какао, орехах или кокосовой стружке и охладите 1 час.

Выпечка в мультиварке, аэрогриле и хлебопечке тоже заслуживает отдельного разбора — [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Рецепты для мультиварки»]. Здесь важно только помнить: это не отдельный вид теста, а другой способ нагрева.

FAQ — частые вопросы

Как сделать выпечку пышной без дрожжей?
Используйте разрыхлитель, соду с кислой основой — кефиром, сметаной, йогуртом — или хорошо взбитые яйца. Важно не забить тесто мукой и не перемешивать его слишком долго после добавления разрыхлителя.

Почему творожная запеканка оседает после духовки?
Запеканка оседает из-за резкого перепада температуры, слишком жидкого творога или большого количества воздуха в массе. Не открывайте духовку раньше времени, дайте запеканке постоять внутри 10 минут и используйте творог без лишней сыворотки.

Чем заменить сметану в выпечке?
Сметану можно заменить густым йогуртом без сахара, кефиром, сливками, мягким творогом или растительным аналогом. Замена зависит от рецепта: для теста подойдёт кефир, для кремовой текстуры — йогурт или сливки.

Можно ли печь в аэрогриле так же, как в духовке?
Можно, но нужно учитывать сильный обдув и меньший объём камеры. Обычно температуру ставят на 10–20 °C ниже, чем в духовке, а готовность проверяют раньше. Формы лучше брать невысокие, чтобы тесто пропеклось равномерно.

Какая выпечка самая простая для новичка?
Это и есть самые простые рецепты выпечки: кекс на кефире, творожная запеканка или слойки из готового теста. Они не требуют сложного замеса, долгой расстойки и точной работы с кремом.

Можно ли замораживать домашнюю выпечку?
Да, хорошо замораживаются булочки, кексы, слойки без влажной начинки и основы для пирогов. Заверните выпечку в пакет или контейнер, а затем разогревайте в духовке или микроволновке.

Главное, что нужно запомнить

Хорошая домашняя выпечка начинается не с редких ингредиентов, а с понятных пропорций. Для быстрого результата подойдут кекс на кефире, печенье со сгущёнкой и слойки из готового теста. Для уютного семейного завтрака — творожная запеканка. Для праздника — чизкейк или ватрушки.

Не бойтесь базового теста. Один удачный рецепт дрожжевой основы закрывает пироги, булочки и пирожки, а бездрожжевое тесто на сметане выручает, когда нужно быстро поставить что-то в духовку. Главное — не перегревать духовку, не забивать тесто мукой и давать выпечке немного остыть перед нарезкой.

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Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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