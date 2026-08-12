Топ рецептов выпечки: от творожной запеканки до чизкейка
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Топ рецептов выпечки: творожная, слоёная, чизкейк и быстрая выпечка на кефире — пошагово, с граммовками и временем готовки.
Простые и вкусные рецепты выпечки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir
Домашняя выпечка — это не обязательно сложное тесто, долгие расстойки и кухня в муке. Иногда достаточно творога, кефира, пачки слоёного теста или хорошей основы для пирога, чтобы через час на столе уже стояло что-то тёплое и ароматное. Life.ru собрал топ рецептов выпечки на каждый день: от творожной запеканки и ватрушек до чизкейка, кекса на кефире, слоек и базового теста для пирогов.
Творожная выпечка
Выпечка из творога — один из самых домашних вариантов. Она получается мягкой, сытной и подходит и к завтраку, и к чаю. Главное — не брать слишком влажный творог. Если в пачке много сыворотки, его лучше заранее откинуть на сито или марлю.
Кстати, если хочется настоящей ностальгии — у нас есть подборка лучших рецептов советской выпечки: торты, печенье и запеканки родом из детства.
Творожная запеканка как в детстве
Творожная запеканка рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik
Время: 55 минут
Порции: 6
Форма: 20–22 см
Ингредиенты:
- творог 5–9% — 600 г
- яйца — 3 шт.
- сахар — 90 г
- манка — 4 ст. л.
- сметана — 3 ст. л.
- сливочное масло — 30 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- изюм — 70 г по желанию
Как готовить:
- Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите.
- Творог разомните вилкой или пробейте блендером, если хотите более нежную текстуру.
- Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, сметану и манку.
- Перемешайте массу и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.
- Добавьте изюм.
- Форму смажьте сливочным маслом.
- Выложите творожную массу, разровняйте верх.
- Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.
- Дайте запеканке постоять 10 минут в выключенной духовке.
Запеканка может немного осесть — это нормально. Чтобы она держала форму лучше, не открывайте духовку первые 25 минут и не доставайте форму сразу после выпечки.
Домашние ватрушки с творогом
Домашние ватрушки с творогом — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / nelea33
Время: 2 часа
Порции: 10–12 штук
Ингредиенты для теста:
- молоко — 250 мл
- мука — 450–500 г
- сахар — 70 г
- яйцо — 1 шт.
- сливочное масло — 60 г
- сухие дрожжи — 7 г
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- творог — 350 г
- сахар — 70 г
- желток — 1 шт.
- сметана — 1 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Как готовить:
- В тёплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут.
- Добавьте яйцо, оставшийся сахар, соль и растопленное масло.
- Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
- Накройте и оставьте в тепле на 1 час.
- Для начинки смешайте творог, сахар, желток, сметану и ваниль.
- Разделите тесто на шарики, выложите на противень.
- Сделайте углубление в каждом шарике стаканом.
- Положите творожную начинку.
- Оставьте ватрушки на 15 минут.
- Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.
Если хочется более мягкой корочки, сразу после духовки накройте ватрушки чистым полотенцем на 10 минут.
Выпечка на кефире и сгущёнке
Выпечка на кефире — вариант на скорую руку, когда не хочется ждать подъёма дрожжевого теста. Кефир даёт мягкость и лёгкую кислинку, сода или разрыхлитель помогают тесту подняться, а сгущёнка делает печенье и кексы сладкими без сложного крема.
Быстрый кекс на кефире
Как приготовить быстрый кекс на кефире? © Shutterstock / FOTODOM / sukkub76
Время: 50 минут
Порции: 6–8
Форма: 22–24 см
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- сахар — 160 г
- мука — 280 г
- растительное масло — 80 мл
- разрыхлитель — 10 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- ягоды, изюм или шоколадные капли — 100 г по желанию
Как готовить:
- Яйца взбейте с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Влейте кефир и растительное масло.
- Добавьте муку с разрыхлителем.
- Перемешайте до однородности, но не взбивайте слишком долго.
- Добавьте ягоды, изюм или шоколад.
- Перелейте тесто в форму.
- Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут.
- Проверьте готовность шпажкой: она должна выходить сухой.
Такой кекс можно сделать лимонным: добавьте цедру одного лимона и 1 ст. л. лимонного сока. Для шоколадной версии замените 2 ст. л. муки на какао.
Печенье со сгущёнкой
Время: 35 минут
Порции: 25–30 штук
Ингредиенты:
- сгущённое молоко — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 280–320 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- кокосовая стружка или орехи — по желанию
Как готовить:
- Мягкое масло смешайте со сгущённым молоком.
- Добавьте яйцо и соль.
- Всыпьте муку с разрыхлителем.
- Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
- Сформируйте небольшие шарики или лепёшки.
- Выложите на противень с пергаментом.
- Выпекайте при 180 °C около 12–15 минут.
Печенье со сгущёнкой не нужно передерживать. В духовке оно должно остаться светлым, а после остывания станет плотнее.
Чизкейк
Классический чизкейк с выпечкой кажется сложным, но главный секрет простой: не взбивать начинку до пузырей и не перегревать духовку. Тогда верх не треснет, а середина останется кремовой.
Запечённый чизкейк на песочной основе
Простой чизкейк в духовке. © Shutterstock / FOTODOM / Rizvisual
Время: 1 час 40 минут + охлаждение
Порции: 8
Форма: 20–22 см
Ингредиенты для основы:
- песочное печенье — 250 г
- сливочное масло — 100 г
Для начинки:
- сливочный сыр — 600 г
- сахарная пудра — 140 г
- яйца — 3 шт.
- сметана 20% — 180 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- крахмал — 1 ст. л.
Как готовить:
- Печенье измельчите в крошку.
- Смешайте с растопленным маслом.
- Выложите массу в форму, утрамбуйте дно и сделайте небольшие бортики.
- Уберите основу в холодильник на 15 минут.
- Сливочный сыр перемешайте с сахарной пудрой.
- По одному добавьте яйца, каждый раз аккуратно перемешивая.
- Добавьте сметану, ваниль, лимонный сок и крахмал.
- Вылейте начинку на основу.
- Выпекайте при 150–160 °C около 60–70 минут.
- Готовый чизкейк должен слегка дрожать в центре.
- Остудите его в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.
- Уберите в холодильник минимум на 6 часов.
Не режьте чизкейк горячим. Пока он не остыл, начинка кажется слишком нежной, но после холодильника станет плотной и ровной.
Основы теста: дрожжевое и бездрожжевое
Хороший рецепт теста для выпечки спасает, когда нужно быстро придумать пирог, булочки, пиццу или несладкие пирожки. Дрожжевое тесто даёт пышность и мягкость, бездрожжевое — скорость и простоту.
Универсальное дрожжевое тесто
Время: 1 час 40 минут
Выход: 1 большой пирог или 12–14 булочек
Ингредиенты:
- молоко или вода — 300 мл
- мука — 500–550 г
- сухие дрожжи — 7 г
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- яйцо — 1 шт.
- растительное масло — 3 ст. л.
Как готовить:
- В тёплой жидкости растворите сахар и дрожжи.
- Оставьте на 10 минут, чтобы появилась пенная шапочка.
- Добавьте яйцо, соль и масло.
- Частями всыпайте муку.
- Замесите мягкое тесто.
- Накройте миску и оставьте в тепле на 1 час.
- Обомните тесто и используйте для пирогов, булочек или пирожков.
Для сладкой дрожжевой выпечки добавьте ещё 2–3 ст. л. сахара и немного ванили. Для несладкой — оставьте базовые пропорции.
Быстрое бездрожжевое тесто на сметане
Время: 20 минут
Выход: 1 пирог или 10–12 пирожков
Ингредиенты:
- сметана — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 350–400 г
- сливочное масло — 80 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — 0,5 ч. л.
- сахар — 1 ч. л.
Как готовить:
- Растопите масло и слегка остудите.
- Смешайте сметану, яйцо, соль и сахар.
- Добавьте масло.
- Всыпьте муку с разрыхлителем.
- Замесите мягкое тесто.
- Дайте ему полежать 10 минут.
- Используйте для пирогов, галет, несладких тартов и быстрых пирожков.
Это тесто не нужно долго вымешивать. Чем меньше его мучить, тем нежнее получится выпечка. А если нужен вариант теста совсем без яиц, молока и сливочного масла — у нас есть подборка постных рецептов, там тоже найдётся выпечка.
Выпечка из слоёного теста
Выпечка из слоёного теста — самый короткий путь к домашнему виду без долгого замеса. Готовое тесто лучше размораживать в холодильнике или при комнатной температуре, но не в микроволновке: от резкого нагрева масло внутри слоёв начнёт таять, и слойки хуже поднимутся.
Сладкие слойки с яблоком
Сладкие слойки с яблоком — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Время: 35 минут
Порции: 8 штук
Ингредиенты:
- слоёное тесто — 500 г
- яблоки — 2 шт.
- сахар — 3 ст. л.
- корица — 0,5 ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- яйцо — 1 шт.
- крахмал — 1 ч. л.
Как готовить:
- Яблоки нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте с сахаром, корицей, лимонным соком и крахмалом.
- Тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратами.
- На каждый квадрат положите начинку.
- Сложите треугольником или конвертом, защипните края.
- Смажьте яйцом.
- Выпекайте при 200 °C около 18–22 минут.
Крахмал нужен, чтобы яблочный сок не вытекал на противень. Если яблоки очень сочные, добавьте ещё половину чайной ложки.
Несладкие слойки с сыром и зеленью
Слойки с сыром и зеленью — рецепт. © Shutterstock / FOTODOM / sawarin pakdeephon
Время: 30 минут
Порции: 8–10 штук
Ингредиенты:
- слоёное тесто — 500 г
- сыр — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- зелень — небольшой пучок
- сметана — 1 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик по желанию
- кунжут — по желанию
Как готовить:
- Сыр натрите на тёрке.
- Смешайте с зеленью, сметаной и чесноком.
- Тесто нарежьте прямоугольниками.
- Положите начинку на одну половину.
- Накройте второй половиной и защипните края.
- Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом.
- Выпекайте при 200 °C около 15–18 минут.
Такие слойки хороши горячими, но и остывшими остаются вкусными. Их удобно брать на работу, пикник или давать детям в школу.
А если без духовки?
Запросы «чизкейк без выпечки» и «печенье без выпечки» часто идут рядом с выпечкой, хотя по смыслу это уже другая большая тема — десерты без духовки. В этой статье оставим короткий мостик, а полноценную подборку лучше делать отдельно.
Быстрый чизкейк без выпечки
Смешайте 250 г крошки печенья со 100 г растопленного масла, утрамбуйте в форму и охладите. Для крема взбейте 500 г сливочного сыра, 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и ваниль. Выложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 5–6 часов.
Печенье без выпечки со сгущёнкой
Смешайте 300 г измельчённого печенья, 150 г сгущёнки, 80 г мягкого масла и 2 ст. л. какао. Сформируйте шарики или «картошку», обваляйте в какао, орехах или кокосовой стружке и охладите 1 час.
Выпечка в мультиварке, аэрогриле и хлебопечке тоже заслуживает отдельного разбора — [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Рецепты для мультиварки»]. Здесь важно только помнить: это не отдельный вид теста, а другой способ нагрева.
FAQ — частые вопросы
Как сделать выпечку пышной без дрожжей?
Используйте разрыхлитель, соду с кислой основой — кефиром, сметаной, йогуртом — или хорошо взбитые яйца. Важно не забить тесто мукой и не перемешивать его слишком долго после добавления разрыхлителя.
Почему творожная запеканка оседает после духовки?
Запеканка оседает из-за резкого перепада температуры, слишком жидкого творога или большого количества воздуха в массе. Не открывайте духовку раньше времени, дайте запеканке постоять внутри 10 минут и используйте творог без лишней сыворотки.
Чем заменить сметану в выпечке?
Сметану можно заменить густым йогуртом без сахара, кефиром, сливками, мягким творогом или растительным аналогом. Замена зависит от рецепта: для теста подойдёт кефир, для кремовой текстуры — йогурт или сливки.
Можно ли печь в аэрогриле так же, как в духовке?
Можно, но нужно учитывать сильный обдув и меньший объём камеры. Обычно температуру ставят на 10–20 °C ниже, чем в духовке, а готовность проверяют раньше. Формы лучше брать невысокие, чтобы тесто пропеклось равномерно.
Какая выпечка самая простая для новичка?
Это и есть самые простые рецепты выпечки: кекс на кефире, творожная запеканка или слойки из готового теста. Они не требуют сложного замеса, долгой расстойки и точной работы с кремом.
Можно ли замораживать домашнюю выпечку?
Да, хорошо замораживаются булочки, кексы, слойки без влажной начинки и основы для пирогов. Заверните выпечку в пакет или контейнер, а затем разогревайте в духовке или микроволновке.
Главное, что нужно запомнить
Хорошая домашняя выпечка начинается не с редких ингредиентов, а с понятных пропорций. Для быстрого результата подойдут кекс на кефире, печенье со сгущёнкой и слойки из готового теста. Для уютного семейного завтрака — творожная запеканка. Для праздника — чизкейк или ватрушки.
Не бойтесь базового теста. Один удачный рецепт дрожжевой основы закрывает пироги, булочки и пирожки, а бездрожжевое тесто на сметане выручает, когда нужно быстро поставить что-то в духовку. Главное — не перегревать духовку, не забивать тесто мукой и давать выпечке немного остыть перед нарезкой.