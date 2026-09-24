Как запечь рыбу по-советски: 5 рецептов из СССР, от которых пахнет воспоминаниями о доме детства
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Рыба под сырной корочкой, картошка внахлёст, сметанная заливка с морковью: так пахли советские кухни в рыбный четверг. Life.ru собрал пять рецептов запечённой рыбы из СССР, которые превращают дешёвый минтай в настоящий праздник на столе!
Как запечь рыбу по-советски: 5 рецептов из СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Четверг, заводская столовая, на подносе стакан компота и тарелка рыбы под румяной сырной корочкой. Рыбный день в СССР ввели ещё в 1932 году, а дома хозяйки чаще запекали рыбу, чем жарили: под сметаной или молочным соусом даже сухой минтай становился нежным. Мы собрали пять таких блюд из старых рецептур общепита и бабушкиных тетрадей.
Рыба по-московски: ресторанная классика с грибами и яйцом
Рыба по-московски с грибами и яйцом: рецепт из СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В советских ресторанах это блюдо подавали в маленьких порционных сковородах, и оно ещё шипело, когда официант ставил его на стол. Рыбу по-московски считали праздничным горячим: жареный картофель, кусок филе, грибной соус, ломтики яйца и сырная корочка. Дома её собирали в одной большой форме и ставили в центр стола вместо курицы. Подойдут судак, морской окунь, горбуша или треска, главное, чтобы в рыбе не было мелких костей. Кстати, если советская кухня вам дорога, попробуйте угадать, какой герой кино СССР приготовил каждое из шести легендарных блюд.
Список ингредиентов:
- Филе рыбы — 700 г
- Картофель — 1,2 кг
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сметана — 4–5 ст. л.
- Молоко — 150 мл
- Мука — 1,5 ч. л. для соуса и немного для панировки
- Яйца вкрутую — 3 шт.
- Тёртый сыр — 80–100 г
- Соль, чёрный перец, растительное масло
Пошаговый рецепт:
- Нарежьте картофель тонкими кружками и обжарьте почти до готовности, в конце посолите.
- Посолите и поперчите куски филе, обваляйте в муке и быстро обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
- Лук нарежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте грибы, слегка посолите и тушите под крышкой 10–12 минут.
- Смешайте сметану с мукой и молоком, влейте в грибы с луком и прогрейте до загустения. Не забывайте помешивать.
- Выложите картофель в смазанную маслом форму, сверху положите рыбу, а на неё — тонкие кружки яйца.
- Покройте всё грибным соусом и посыпьте сыром.
- Запекайте при 210–220 °C 10–15 минут, пока сыр не зарумянится. К столу подайте солёные огурцы или помидоры.
Рыба с картофелем под молочным соусом: вкус школьной столовой
Рыба с картофелем под молочным соусом в духовке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если вы учились в советской школе, этот запах узнаете с закрытыми глазами. Молочный соус с луком, картофельные кружки внахлёст и сырная корочка превращали дешёвый хек в полноценный обед. Хозяйки любили рецепт за простоту: варёная картошка оставалась с ужина, а молоко и мука всегда были под рукой. Для запекания возьмите треску, хек, пикшу или морского окуня.
Список ингредиентов:
- Филе рыбы — 600 г
- Варёный картофель — 8–10 шт. среднего размера
- Лук репчатый — 1 шт.
- Молоко — 400 мл
- Мука — 1 ст. л. для соуса и немного для панировки
- Тёртый сыр — 70–100 г
- Соль, чёрный перец, масло
- Мука или сухари для присыпки формы
Пошаговый рецепт:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте в масле до золотистого цвета.
- Размешайте муку в холодном молоке и тонкой струйкой влейте в сковороду с луком. Проварите соус до загустения, помешивайте и посолите по вкусу.
- Посолите и поперчите филе, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Смажьте форму маслом, слегка присыпьте мукой или сухарями и выложите кружки картофеля внахлёст, как рыбью чешую.
- Сверху положите рыбу, полейте молочным соусом с луком и посыпьте сыром.
- Запекайте при 230–240 °C 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте с овощным салатом.
Рыба под морковной «шубкой» со сметаной и яйцом
Рыба под морковной шубкой со сметаной и яйцом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Этот рецепт выручал в будни, когда в холодильнике лежали минтай, одна морковка и полбанки сметаны. Яркая заливка с яйцом запекается в пышную корочку, а рыба под ней остаётся сочной. Такое блюдо не стыдно было поставить и перед гостями, ведь у нас полно привычек, которые выдают русского человека в любой стране, и накрыть стол от души входит в их число. Годятся хек, минтай, треска и даже лосось.
Список ингредиентов:
- Филе рыбы — 1 кг
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 6 ст. л.
- Молоко — 6 ст. л.
- Мука — 1 ст. л. для заливки и немного для панировки
- Панировочные сухари — 2 ст. л. (или тёртый сыр)
- Растительное и сливочное масло, соль, чёрный перец
- Зелень и лимон для подачи
Пошаговый рецепт:
- Натрите морковь на крупной тёрке и слегка обжарьте на смеси растительного и сливочного масла.
- Смешайте сметану с яйцами, мукой и молоком, добавьте морковь, посолите и хорошо перемешайте.
- Нарежьте филе порционными кусками, по 2–3 на человека. Посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Уложите рыбу в смазанную маслом форму, распределите сверху морковную заливку и посыпьте сухарями. Вместо сухарей подойдёт тёртый сыр.
- Запекайте при 210–220 °C 20–25 минут до поджаристой корочки.
- Подавайте с отварным картофелем, пюре или зелёным горошком, украсьте укропом и тонким ломтиком лимона.
Запеканка из трески по-латвийски: прибалтийский гость советского стола
Запеканка из трески по-латвийски: советский рецепт. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кухни союзных республик щедро делились рецептами, и из Латвии к нам пришла эта нежная запеканка. Рыбу здесь накрывают не соусом, а пышной массой из размоченного хлеба, яиц, манки, зелени и сыра. Выходит нечто среднее между рыбным пирогом и суфле, и оно понравится даже ворчунам. Пока запеканка румянится в духовке, за окном краснеет рябина: почему на Руси так обожали эту осеннюю ягоду и чем она ценна сегодня.
Список ингредиентов:
- Филе трески — 600 г
- Яйца — 2 шт.
- Белый хлеб — 2 ломтика толщиной около 1 см
- Молоко — 100 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Манная крупа — 1 ст. л.
- Укроп и петрушка — по 1 ст. л.
- Тёртый сыр — 100 г
- Соль, чёрный перец, мука, масло
Пошаговый рецепт:
- Посолите и поперчите куски трески, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон на растительном масле.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
- Хлеб мелко покрошите, залейте горячим молоком на 5–7 минут, затем тщательно разомните вилкой.
- Добавьте к хлебу лук, зелень, манку, сметану, яйца и половину сыра, всё хорошо перемешайте.
- Выложите треску в смазанную маслом форму, покройте хлебной массой и посыпьте оставшимся сыром.
- Запекайте при 220–230 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте с картофельным пюре и овощным салатом. Треску легко заменить окунем, минтаем или хеком.
Карп, фаршированный гречневой кашей: праздник из старых поваренных книг
Карп, фаршированный гречкой, запечённый в духовке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Карпа в СССР часто покупали живым, везли домой в авоське, а иногда он успевал поплавать в ванне до вечера. Фаршированная рыба целиком была главным украшением праздничного стола и отнимала у хозяйки целый вечер у плиты. Гречневая каша с жареным луком и рубленым яйцом впитывает рыбный сок, а сметана сверху даёт нежную корочку. Выбирайте карпа весом около килограмма, тогда рыба и начинка пропекутся одновременно.
Список ингредиентов:
- Карп — 1–1,2 кг
- Гречневая крупа — 100 г
- Лук репчатый — 1–2 шт.
- Яйца вкрутую — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Мука — 2 ст. л.
- Сливочное или растительное масло, соль, чёрный перец
Пошаговый рецепт:
- Сварите рассыпчатую гречневую кашу и немного остудите.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, яйца мелко порубите. Смешайте их с кашей и посолите.
- Очистите карпа от чешуи, отрежьте голову у плавников и достаньте внутренности через это отверстие. Брюшко при этом не разрезайте. Промойте рыбу и обсушите полотенцем.
- Посолите карпа изнутри и плотно начините кашей через то же отверстие.
- Посолите и поперчите рыбу снаружи, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон.
- Переложите карпа в форму и запекайте при 180–200 °C 20–25 минут.
- Полейте рыбу сметаной и соком из формы, верните в духовку ещё на 10 минут. Подавайте с зеленью и солёными огурцами.
Запечённая рыба по-советски хороша тем, что не требует ни редких специй, ни дорогих продуктов. Лук, морковь, сметана, кусок сыра и полчаса терпения превращают скромный минтай в блюдо, за добавкой которого тянется вся семья. Наши бабушки знали это без всяких кулинарных блогов и приучали нас к рыбному четвергу с детства. А если на антресолях до сих пор пылится бабушкин кухонный арсенал, проверьте, угадаете ли вы назначение восьми странных предметов из СССР.
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