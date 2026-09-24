Кто такой Александр Ковен: настоящее имя, прошлое блогера Торна и уголовное дело Оглавление Кто такой Александр Ковен Александр Ковен и Александр Торн — это один человек? Чем был известен Александр Торн За что против Александра Торна возбудили уголовное дело Был ли Александр Торн объявлен в розыск Где сейчас живёт Александр Ковен Чем Александр Ковен занимается и на чём зарабатывает Почему об Александре Ковене много говорят в 2026 году Что точно известно об Александре Ковене, а что пока остаётся версией Кто такой Александр Ковен — кратко Александр Ковен: ответы на главные вопросы Кто такой Александр Ковен, какое у него настоящее имя и почему его связывают с блогером Александром Торном. Уголовное дело 2020 года, жизнь в США, фем-блог, Woman VPN и платные проекты. Александр Ковен — популярный русскоязычный блогер и фем-активист. По данным СМИ, ранее он выступал в Интернете под псевдонимом Александр Торн. Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / alexander_koven, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Александр Ковен — один из заметных русскоязычных блогеров, рассказывающих о феминизме, правах женщин, домашнем насилии и мизогинии. Его ролики набирают сотни тысяч просмотров, он участвует в интернет-кампаниях, привлекает внимание к резонансным историям и параллельно развивает собственные коммерческие проекты. Однако осенью 2026 года интерес вызвала уже биография самого Ковена.

По данным Telegram-канала Baza, за именем Александра Ковена якобы скрывается Александр Виноградов, который ранее был известен в Интернете как политический блогер-сатирик Александр Торн. Baza также утверждает, что мужчина находится в федеральном розыске. Связь нынешнего Ковена с блогером Торном подтверждается и другими открытыми источниками, а вот сведения о фамилии Виноградов и актуальном статусе федерального розыска на момент подготовки материала независимо подтвердить по доступной открытой базе МВД не удалось.

Разбираемся, что достоверно известно об Александре Ковене, чем он занимался до фем-блога, из-за какого видео против Александра Торна возбудили уголовное дело и на чём блогер зарабатывает сейчас.

Кто такой Александр Ковен

Сегодня Александр Ковен позиционирует себя как фем-активист и автор «женского движения». Основные темы его блога — феминизм, домашнее и сексуализированное насилие, самооценка, сталкинг, отношения между мужчинами и женщинами, а также критика мизогинии и патриархальных установок.

На собственном сайте Ковен указывает аудиторию более 366 тысяч человек в TikTok и более 510 тысяч в Instagram*. Там же говорится о поддержке женских фондов, правозащитных организаций и шелтеров. Его Telegram-канал на момент проверки насчитывает уже около 55 тысяч подписчиков.

В 2026 году фамилия Ковена несколько раз появлялась в крупных публичных конфликтах. В частности, он резко раскритиковал высказывания основателя Revyline Максима Обушенкова о внешности и весе женщин. История получила широкий резонанс, а позднее на сайте самого Ковена появилось сообщение о перечислении компанией 800 тысяч рублей центру помощи пережившим сексуализированное насилие «Сёстры».

Александр Ковен ведёт блог о феминизме, правах женщин, отношениях, самооценке и проблеме домашнего насилия. Фото © Telegram / alexander_koven.

Александр Ковен и Александр Торн — это один человек?

Версия о том, что нынешний Александр Ковен раньше выступал под псевдонимом Александр Торн, появилась публично ещё до сообщения Baza.

В июле 2026 года издание НЭН обратило внимание на рассказ Ковена о собственной биографии. Блогер упомянул, что раньше был связан с оппозиционной деятельностью и что из-за истории с коронавирусом против него возбуждалось уголовное дело. Издание сопоставило эти детали со старым YouTube-каналом Александра Торна — политического блогера-сатирика, активно публиковавшегося примерно с середины 2010-х годов.

Именно Торн в апреле 2020 года оказался связан с одним из первых громких уголовных дел по новой тогда статье о распространении заведомо ложной информации во время пандемии коронавируса.

При этом утверждение Baza о том, что настоящее имя блогера — Александр Виноградов, остаётся отдельной частью этой истории. Независимого официального документа, который позволял бы подтвердить цепочку «Александр Виноградов — Александр Торн — Александр Ковен», в открытых источниках на момент публикации обнаружить не удалось.

Александр Торн в одном из старых видео. В 2020 году из-за его ролика о происхождении коронавируса Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ. Фото © YouTube / No more freaks.

Чем был известен Александр Торн

Александр Торн называл себя сатириком и специализировался прежде всего на политической сатире. В интервью Daily Storm в апреле 2020 года он рассказывал, что начал заниматься этим ещё во время жизни в России, а затем продолжил уже из США. Тогда Торн прямо говорил, что живёт в Нью-Йорке.

Его ролики строились на политических комментариях, пародиях и намеренно абсурдных сюжетах. Именно такой формат в итоге и стал причиной уголовной истории, которая спустя несколько лет помогла связать прежний образ Александра Торна с Александром Ковеном.

За что против Александра Торна возбудили уголовное дело

История произошла в самом начале пандемии коронавируса.

6 апреля 2020 года в соцсетях появился ролик Александра Торна, стилизованный под конспирологическое разоблачение. В нём утверждалось, что коронавирус якобы создали в новосибирском центре «Вектор», после чего распространили в результате специального взрыва. Дальше сюжет становился всё более абсурдным: в нём появлялись мировое правительство, масоны, плоская Земля, чипирование и другие популярные конспирологические теории.

7 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 207.1 УК РФ — о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. СК не называл автора ролика по имени, однако описание опубликованного видео совпадало с роликом Торна. Сам блогер публично сообщил, что речь идёт о нём.

Сам Торн настаивал, что его видео было не попыткой распространить фейк, а сатирой на сторонников теорий заговора. Он говорил, что степень абсурда должна была показать зрителю пародийный характер ролика.

Поэтому формулировка «Торна осудили за фейки о коронавирусе» была бы некорректной. Подтверждено именно возбуждение уголовного дела из-за ролика. Данных о вступившем в силу обвинительном приговоре по этому эпизоду в изученных открытых источниках нет.

Александр Ковен развивает собственные коммерческие проекты, включая образовательную программу и VPN-сервис. Фото © Telegram / alexander_koven.

Был ли Александр Торн объявлен в розыск

После возбуждения дела Следственный комитет сообщал, что устанавливает и разыскивает автора видеоролика. В публикациях апреля 2020 года также отмечалось, что сам Торн находится за пределами России.

Теперь Baza утверждает, что Александр Ковен, которого канал связывает с Торном и Александром Виноградовым, находится уже в федеральном розыске.

Здесь важно разделять два факта. То, что российские следователи искали автора ролика в 2020 году, подтверждено публикациями того времени. Актуальный статус федерального розыска в 2026 году — новое утверждение Baza. Открытой карточки МВД, по которой его удалось бы независимо перепроверить именно по опубликованным Baza данным, на момент подготовки материала Life.ru не обнаружил.

Где сейчас живёт Александр Ковен

Достоверно известно, что ещё весной 2020 года Александр Торн говорил, что постоянно живёт в Нью-Йорке и к тому моменту уже около года не приезжал в Россию.

«Интерфакс» приводил его слова о том, что он «уже довольно давно живёт в Нью-Йорке». В интервью Daily Storm Торн также говорил, что находится в США и не собирается возвращаться в Россию для очного участия в разбирательстве.

Где именно Александр Ковен постоянно проживает осенью 2026 года, из его официальных публичных страниц однозначно не следует. Поэтому утверждать, что он и сейчас живёт именно в Нью-Йорке, только на основании публикаций шестилетней давности нельзя.

Чем Александр Ковен занимается и на чём зарабатывает

Помимо ведения социальных сетей Ковен развивает несколько собственных продуктов.

Один из них — авторская программа «Достоинство и самооценка», посвящённая, согласно описанию, мужскому давлению, патриархальным моделям поведения и личным границам. Доступ к ней продаётся через закрытый Telegram-канал. На момент проверки цена составляла 3950 рублей.

При этом на странице программы отдельно указано, что Александр Ковен не является психологом или психотерапевтом, а курс носит информационно-образовательный характер и не заменяет профессиональную психологическую или медицинскую помощь.

Второй коммерческий проект — Woman VPN. Сервис напрямую представлен как «Woman VPN от Александра Ковена». Базовый тариф на момент проверки стоит €8 в месяц или €80 в год. Предлагается и отдельный вариант для подключения к российским сервисам из-за рубежа, в том числе к «Госуслугам». Авторы проекта утверждают, что часть доходов перечисляется организациям, помогающим женщинам.

На основном сайте Ковена также опубликован раздел о благотворительности, где перечисляются переводы женским фондам и шелтерам.

Baza сообщает и о других предлагаемых блогером услугах, в том числе связанных с релокацией. Однако отдельного актуального предложения такой услуги на проверенных публичных страницах Ковена обнаружить не удалось.

Почему об Александре Ковене много говорят в 2026 году

До недавнего времени биография самого блогера оставалась в тени его контента. Публичность Ковена резко выросла благодаря нескольким резонансным историям.

Сначала многомиллионные охваты получила его критика высказываний основателя Revyline. Затем Ковен стал одним из главных публичных источников информации о закрытом сообществе «Не сущий свет». В сентябре СМИ подробно цитировали материалы его расследования о закрытых мужских чатах и платных курсах. О том, как устроены такие курсы, Life.ru рассказывал в материале «Стать „покорителем Наташек“ за 350 тысяч».

На этом фоне закономерно возник интерес уже не только к тем, кого разоблачает Ковен, но и к его собственной биографии. Старое уголовное дело Александра Торна оказалось главным ключом, позволившим связать нынешнего фем-блогера с его прежней интернет-деятельностью.

Что точно известно об Александре Ковене, а что пока остаётся версией

На сегодняшний день открытые источники позволяют достаточно уверенно связать Александра Ковена с прежним интернет-образом Александра Торна. Сам Ковен рассказывал об уголовном деле из-за коронавируса, а детали этого эпизода совпадают с хорошо задокументированной историей Торна 2020 года. Связь двух образов отдельно описывалась НЭН.

Уголовное дело по статье 207.1 УК РФ также не является слухом: его возбуждение официально подтверждал Следственный комитет, а Торн комментировал ситуацию нескольким СМИ.

А вот сведения о том, что настоящее имя блогера — Александр Виноградов, а в 2026 году он по-прежнему находится именно в федеральном розыске, на данный момент исходят из публикации Baza и требуют отдельного официального подтверждения.

Кто такой Александр Ковен — кратко

Александр Ковен — популярный русскоязычный фем-активист и блогер, выступающий против мизогинии и рассказывающий о правах женщин. В 2026 году его аудитория в крупнейших соцсетях исчисляется сотнями тысяч подписчиков. Он также продаёт собственную образовательную программу и развивает VPN-сервис.

Ранее блогера связывали с политическим сатириком Александром Торном. В 2020 году из-за сатирического ролика Торна о происхождении коронавируса Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ. В то время блогер сообщал, что живёт в Нью-Йорке.

По данным Baza, настоящее имя Ковена — Александр Виноградов и он находится в федеральном розыске. Независимого официального подтверждения этих двух новых утверждений в открытых источниках на момент публикации нет.

Александр Ковен: ответы на главные вопросы

Кто такой Александр Ковен?

Александр Ковен — русскоязычный блогер и фем-активист. Он публикует ролики о правах женщин, мизогинии, домашнем насилии, отношениях и самооценке, а также занимается собственными коммерческими проектами.

Александр Ковен и Александр Торн — один человек?

Несколько открытых источников связывают Ковена с политическим блогером-сатириком Александром Торном. В частности, совпадает рассказ Ковена о полученном из-за темы коронавируса уголовном деле с делом Александра Торна 2020 года. Эту связь отдельно описывало издание НЭН.

Какое настоящее имя Александра Ковена?

По данным Baza, настоящее имя блогера — Александр Виноградов. Независимого официального подтверждения этой информации на момент публикации найти не удалось.

За что завели уголовное дело на Александра Торна?

В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ из-за ролика о якобы искусственном происхождении и распространении коронавируса из центра «Вектор». Торн утверждал, что видео было сатирой на конспирологические теории.

Александр Ковен находится в федеральном розыске?

Baza утверждает, что блогер находится в федеральном розыске. В 2020 году СК действительно сообщал о розыске автора ролика, связанного с уголовным делом. Однако актуальную на сентябрь 2026 года карточку федерального розыска, которая независимо подтверждала бы сообщение Baza, в открытой индексируемой базе МВД найти не удалось.

Где живёт Александр Ковен?

В 2020 году Александр Торн говорил СМИ, что уже длительное время живёт в Нью-Йорке. Его точное место постоянного проживания в сентябре 2026 года по открытым официальным страницам однозначно установить нельзя.

Что продаёт Александр Ковен?

На официальном сайте представлены программа «Достоинство и самооценка» стоимостью 3950 рублей и сервис Woman VPN стоимостью от €8 в месяц. Ковен подчёркивает, что не является психологом или психотерапевтом.

* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Александра Новоселова