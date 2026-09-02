Более 80% россиян мечтают зарабатывать на создании видеоконтента

Большинство россиян хотели бы получать доход от создания видеоконтента. Об этом говорится в исследовании VK Видео и агентства Hate, проведённом после обновления программы монетизации платформы.

Согласно данным опроса, 83% респондентов заинтересованы в заработке на видеоблогинге, при этом 6% уже превратили ведение блога в полноценный источник дохода. Около 60% участников исследования имеют опыт создания контента: 14% публикуют видео регулярно, 27% делают это время от времени, а ещё 19% ранее пробовали вести блог, но перестали.

Главным мотивом для начала видеоблогинга россияне назвали возможность увеличить доход — такой ответ дали 65% опрошенных. Ещё 44% хотели бы превратить своё увлечение в способ заработка.

Самой популярной темой для будущих авторов стали путешествия — их выбрали 25% участников опроса. Также среди востребованных направлений оказались кулинария (22%) и юмор (20%).

При этом многие потенциальные блогеры считают, что им не хватает практической поддержки. Более половины респондентов заявили, что им пригодилась бы понятная инструкция о первых шагах, а 41% хотели бы получить помощь с продвижением.

Исследование проводилось в 2026 году методом онлайн-опроса. В нём приняли участие две тысячи россиян из разных регионов страны.

Ранее в мобильном приложении VK Видео под управлением iOS и Android стала доступна новая функция — Кабинет автора, позволяющая создавать контент и отслеживать поведение аудитории прямо с телефона.