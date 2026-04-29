Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 15:31

VK Видео запустило мобильный «Кабинет автора» для iOS и Android

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Stroganova

В мобильном приложении VK Видео под управлением iOS и Android стала доступна новая функция — Кабинет автора, позволяющая создавать контент и отслеживать поведение аудитории прямо с телефона. О данном нововведении сообщили представители пресс-службы компании.

«Мы продолжаем развивать VK Видео вместе с авторами и предоставлять удобные, эффективные и современные инструменты для управления, оптимизации и анализа — теперь они доступны и на смартфонах. Мобильный Кабинет автора — это возможность управлять контентом где и когда удобно», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина.

В блоке «Обзор» юзерам становятся видны виджеты с актуальной статистикой по их каналу плюс данные о роликах, которые набрали больше всего просмотров или были выложены последними.

Также представители рассказали, что в разделе «Мой контент» разработчики выделили отдельную вкладку под формат коротких вертикальных видео «Клипы», а навигацию переработали для более комфортного управления разными типами записей. Туда же интегрировали разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» с обновлённой структурой, размещёнными там виджетами и сбором таких показателей, как совокупное время просмотра, трафик по источникам, демографические данные о зрителях, а также развёрнутая аналитика по поисковым фразам и оформленным подпискам.

Игры, новости и детский контент принесли больше всего денег авторам VK Видео
Игры, новости и детский контент принесли больше всего денег авторам VK Видео

Ранее сообщалось, что VK Tech заявил о запуске комплексной экосистемы для внедрения искусственного интеллекта. Речь идёт как о вычислительных мощностях, так и о прикладных сервисах. Корпоративная платформа будет использовать собственные технологии компании, в том числе языковую модель Diona.

Вероника Бакумченко
