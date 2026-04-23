Игры, новости и детский контент принесли больше всего денег авторам VK Видео

В 2025 году совокупные выплаты авторам VK Видео превысили три миллиарда рублей. Основными источниками дохода стали партнёрская программа, донаты пользователей и грантовая поддержка со стороны платформы. Рост связан с расширением инструментов заработка и увеличением аудитории сервиса. По данным Mediascope, в марте 2026 года его ежемесячный охват превысил 83 миллиона человек.

Ключевым каналом монетизации остаётся партнёрская программа. За 2025-й средний доход участников вырос в 6,4 раза. В 2026 году динамика сохраняется: по итогам первого квартала выплаты увеличились в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего приносит контент из категорий «Детский и семейный», «Игры» и «Новости», которые являются самыми популярными. Сильный рост показали малые и средние авторы с аудиторией до ста тысяч подписчиков. Их средний заработок за год увеличился в семь раз, а максимальный ежемесячный доход достиг миллиона рублей. По словам вице-президента по музыкальным сервисам и видеосервисам VK Николая Дуксина, площадка выстраивает для пользователей понятную и устойчивую экономику.

«Наша задача — дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счёт рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы. Такая модель делает доход более стабильным и одновременно расширяет возможности как для профессиональных авторов, так и для тех, кто только начинает», — пояснил он.

С момента запуска системы донатов зрители поддержали создателей контента 38 тысяч раз. Максимальный месячный доход одного автора через этот инструмент составил 2,8 миллиона рублей. Чаще всего такие платежи используют в DIY, спорте и музыке, где пользователи готовы платить за эксклюзив или ранний доступ.

Ранее VK Tech заявил о запуске комплексной экосистемы для внедрения искусственного интеллекта. Речь идёт как о вычислительных мощностях, так и о прикладных сервисах. Корпоративная платформа будет использовать собственные технологии компании, в том числе языковую модель Diona.