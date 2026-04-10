Спросить космонавта в чат-боте и разрушить мифы с Реввой: VK отметит 65-летие полёта Гагарина

В честь 65-летия первого полёта человека в космос VK запускает масштабную просветительскую программу. MAX, «ВКонтакте», «Дзен» и другие сервисы холдинга подготовили серию активностей для пользователей.

Совместно с «Роскосмосом» запущена «Неделя космоса». В мессенджере MAX появился чат-бот «Связь с космосом»: через него можно задать вопрос действующим космонавтам, сгенерировать фото на МКС и получить поздравительную открытку. Там же вышли наборы стикеров про мишку MAX на орбите, «Белку и Стрелку», Гагарина и инопланетян.

«ВКонтакте» и VK Видео представят новый выпуск «Разрушителей мифов». Космонавты Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий вместе с Александром Реввой, Анной Покров и Андреем Кириленко разберут голливудские байки о космосе. А с 10 по 12 апреля в ТЦ «Метрополис» откроется интерактивная зона соцсети с фотосетами и розыгрышем призов.

«Одноклассники» выпустили специальное «Народное интервью» с Героем России Олегом Артемьевым. Съёмки прошли в Музее космонавтики, где лётчик ответил на вопросы пользователей о быте на орбите и подготовке к полётам.

«Дзен» вместе с «Роскосмосом» запустил тематический канал «Космос» с новостями, трансляциями и аналитикой от экспертов «Сколтеха». К юбилею также выпустили коллекцию мерча в стиле космизма 1960-х: куртка, футболка, кепка и вечный карандаш.

Для самых маленьких VK Музыка записала подкаст «Космическая миссия» (4+). Истории озвучили сами космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков. А портал «Наука Mail» подготовил спецпроект с хроникой полёта Гагарина и анимационным роликом. Завершает программу новое шоу VK Play «Плейтест», где первый гость — Алексей Зубрицкий — оценит реалистичность невесомости в Dead Space, Prey и Mass Effect.

Ранее стало известно, что к старту первой общероссийской Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос, российские члены экипажа МКС записали поздравительное видео. Масштабная программа, стартовавшая по всей стране 6 апреля, продлится до 12-го числа. В таком формате мероприятие проходит впервые.