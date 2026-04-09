«Дети узнают о Луне через американцев»: Ким объяснила, как Россия может сделать космос ярче
Депутат Ким: России нужен не Илон Маск, а новые Гагарины и Циолковские
Обложка © gpt / Life.ru
России не нужны «свои Илоны Маски» — стране нужны новые Циолковские и Гагарины. Об этом корреспонденту Life.ru на Российском космическом форуме рассказала депутат Госдумы Марина Ким.
Марина Ким о том, нужен ли России свой Илон Маск. Видео © Life.ru
Я думаю, что нам нужны не Илоны Маски, нам нужны наши Циолковские и наши Гагарины. Это самое главное, потому что верх космической мысли был достигнут именно в нашей стране. И это так по сей день. По всей стране живут удивительные мальчишки и девчонки, которые мечтают о космосе, придумывают прорывные технологии и приближают человечество к звёздам. И именно благодаря таким гениям, которые рождаются на земле Русской, Россия освоит космические дали гораздо быстрее, чем это сделают все Илоны Маски, сколько бы их ни было в Америке.
Отвечая на вопрос, почему в России космос не так ярко «упакован» для массового зрителя, как на Западе, Ким призналась, что это её личная боль как мамы. Обидно, когда дети показывают снимки Луны с американских миссий, а не с российских, хотя у нашей страны в планах грандиозные экспедиции на естественный спутник Земли, пояснила она.
Парламентарий уверена: то, что сделает Россия, будет гораздо более зрелищным, чем то, что мы сегодня получаем от NASA. И ей очень жаль, что дети узнают об этом через американцев. Она напомнила, что освоение Луны и Венеры — в ближайших планах «Роскосмоса».
«Мы-то чем хуже? Мы гораздо лучше. Задача медиаотрасли, чиновников и депутатов — сделать так, чтобы трансляции шли на отечественных площадках и распространялись массово. Наши дети должны болеть космосом через наши ресурсы. Это очень важно», — резюмировала Ким.
В обращении к участникам первого Российского космического форума президент РФ Владимир Путин назвал полёт Юрия Гагарина одним из величайших событий прошлого века. Президент подчеркнул, что этот исторический старт открыл новую эру в развитии человеческой цивилизации.
