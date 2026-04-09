Я думаю, что нам нужны не Илоны Маски, нам нужны наши Циолковские и наши Гагарины. Это самое главное, потому что верх космической мысли был достигнут именно в нашей стране. И это так по сей день. По всей стране живут удивительные мальчишки и девчонки, которые мечтают о космосе, придумывают прорывные технологии и приближают человечество к звёздам. И именно благодаря таким гениям, которые рождаются на земле Русской, Россия освоит космические дали гораздо быстрее, чем это сделают все Илоны Маски, сколько бы их ни было в Америке.