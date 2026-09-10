Стать «покорителем Наташек» за 350 тысяч: Как устроены курсы ненависти к женщинам

В России действует закрытое сообщество «НЕ СУЩИЙ СВЕТ», где продают мужчинам курс стоимостью от 200 до 350 тысяч рублей. Там их учат добиваться секса по заранее прописанным сценариям, в том числе игнорируя отказ женщин.

Главный продукт проекта называется «Покоритель Наташек». В материалах курса участникам предлагают по телефону или в переписке склонять женщин к интимной близости, заманивать их в квартиру и продолжать давление даже после отказа.

Общественник Александр Ковен рассказал что участники закрытого сообщества затем публикуют отчёты о своих «победах». По его словам, там появляются интимные фото и видео, которые могли быть сняты без ведома женщин, а сами пострадавшие зачастую даже не знают о распространении таких материалов.

Внутри канала также устраивают конкурсы. Один из них получил название «Охота на мамонта»: приз в 100 тысяч рублей обещают участнику, который вступит в интимную связь с самой полной женщиной. Помимо платных курсов сообщество продаёт БАДы, в том числе средства для потенции.

Пользовательницы соцсетей начали самостоятельно вычислять участников сообщества и сообщать о них работодателям. Известно о нескольких увольнениях по этическим причинам.

Реклама проекта ежедневно появляется примерно в 20 крупных каналах. Трёхмесячную кампанию Baza оценивает в 7–14,6 млн рублей, а выручку одного потока «Покорителя Наташек», по оценке Ковена, — не менее чем в 30 млн рублей.

Весной Life.ru рассказывал о закрытых русскоязычных сообществах, где мужчины публиковали интимные фотографии своих жён без их согласия. В отдельных группах действовали платный доступ, рейтинги и обмен анкетами женщин, а некоторые участники признавались, что снимали их без разрешения.