«Попасть в ловушку»: Россиян предупредили об опасности схем быстрого заработка от блогеров

Блогеры всё чаще занимаются распространением сомнительных схем якобы быстрого заработка, обратил внимание эксперт Борис Борзунов. По его словам, обещания «дохода без усилий», «гарантированных инвестиций» или «секретных методик для быстрого обогащения» зачастую приводят пользователей соцсетей к потере времени и денег. Одним из главных признаков потенциальной мошеннической схемы является акцент на «лёгкости» и «гарантированности» высокой прибыли.

Если блогер утверждает о возможности быстро заработать большие суммы без риска, следует насторожиться, поскольку на финансовых рынках не существует безопасных инструментов с высокими доходами без риска. Причём чем выше обещанная прибыль, тем выше вероятность обмана. Для проверки информации нужно искать независимые отзывы и официальные данные о компании или продукте, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он добавил, что многие предложения строятся на обещаниях доступа к «закрытым стратегиям», «эксклюзивным инсайдам» или «банковским методикам», однако на практике такие материалы оказываются лишь набором очевидных советов, которые доступны в открытых источниках. Действительно работающие финансовые инструменты прозрачны и их правила, а также риски, можно проверить через официальные документы и профильные ресурсы.

Распространённым приёмом является и демонстрация «успеха» блогера через фотографии с дорогими автомобилями, заграничными отпусками или скриншотами счетов, что создаёт иллюзию достоверности, но не является доказательством. А ещё «проекты» в соцсетях зачастую не имеют юридической регистрации, лицензий или официальных контактов, а перевод денег на карту или электронный кошелёк снимает ответственность с организаторов. Поэтому лучше отдавать предпочтение крупным компаниям, которые дорожат своей репутацией.