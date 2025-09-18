Блогера Сидоропуло обвинили в 40 эпизодах мошенничества с обучающими курсами
Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогеру и бизнес-тренеру Андрею Сидоропуло, заработавшему на схемах с обучающими курсами, предъявлено обвинение в 40 эпизодах мошенничества. Это следует из материалов Прокуратуры и СУ СКР Москвы.
Согласно документам, Сидоропуло обвиняется в совершении 40 преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Благодаря курсам, бизнес-тренер смог приобрести для личного пользования автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей.
В ходе предварительного расследования прокурор заключил с блогером досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего его дело было выделено в отдельное производство. Фактически это означает полное признание вины со стороны Сидоропуло.
Напомним, что уроженца Краснодарского края Сидоропуло объявили в розыск ещё в 2023 году. В соцсетях блогер заявлял о создании уникального курса, обучающего приобретению онлайн-трафика по низкой цене для последующей выгодной перепродажи. Стоимость обучения составляла около 400 тысяч рублей. Однако пользователи, оплатившие такие занятие, выясняли, что учебный материал был скопирован из общедоступных источников в интернете и не содержал какой-либо оригинальной информации. В итоге Сидоропуло был задержан в Краснодаре, а в августе 2024 года бизнесмена заключил под стражу на 2 месяца.