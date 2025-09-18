Блогера Сидоропуло обвинили в 40 эпизодах мошенничества с обучающими курсами

В ходе предварительного расследования прокурор заключил с блогером досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего его дело было выделено в отдельное производство. Фактически это означает полное признание вины со стороны Сидоропуло.

Напомним, что уроженца Краснодарского края Сидоропуло объявили в розыск ещё в 2023 году. В соцсетях блогер заявлял о создании уникального курса, обучающего приобретению онлайн-трафика по низкой цене для последующей выгодной перепродажи. Стоимость обучения составляла около 400 тысяч рублей. Однако пользователи, оплатившие такие занятие, выясняли, что учебный материал был скопирован из общедоступных источников в интернете и не содержал какой-либо оригинальной информации. В итоге Сидоропуло был задержан в Краснодаре, а в августе 2024 года бизнесмена заключил под стражу на 2 месяца.