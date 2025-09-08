«Отягчающее обстоятельство»: Адвокат раскрыл, какое наказание грозит Чекалиным за вывод денег

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему мужу Артёму грозит до пяти лет лишения свободы по статье, связанной с незаконными валютными операциями, заявил адвокат Сергей Жорин. По его словам, исход дела будет зависеть от множества факторов, включая сумму финансовых операций и поведение обвиняемых.

Юрист отметил, что в подобных случаях обычно применяется статья 193 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконные валютные операции с предоставлением банку недостоверных сведений. По этой статье наказание может варьироваться от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. При вынесении решения суды учитывают сумму переводов, системность действий, а также признание вины и сотрудничество со следствием.

«Если ущерб возмещён, наказание может быть мягче, вплоть до условного срока. Но если ранее у фигуранта были налоговые или иные финансовые претензии, это часто воспринимается судом как отягчающее обстоятельство», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.