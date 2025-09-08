Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 13:46

«Отягчающее обстоятельство»: Адвокат раскрыл, какое наказание грозит Чекалиным за вывод денег

Адвокат Жорин: Чекалины могут сесть на пять лет за незаконные валютные операции

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему мужу Артёму грозит до пяти лет лишения свободы по статье, связанной с незаконными валютными операциями, заявил адвокат Сергей Жорин. По его словам, исход дела будет зависеть от множества факторов, включая сумму финансовых операций и поведение обвиняемых.

Юрист отметил, что в подобных случаях обычно применяется статья 193 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконные валютные операции с предоставлением банку недостоверных сведений. По этой статье наказание может варьироваться от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. При вынесении решения суды учитывают сумму переводов, системность действий, а также признание вины и сотрудничество со следствием.

«Если ущерб возмещён, наказание может быть мягче, вплоть до условного срока. Но если ранее у фигуранта были налоговые или иные финансовые претензии, это часто воспринимается судом как отягчающее обстоятельство», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Сообщник блогеров Чекалиных заключил сделку с СК по делу о выводе 250 млн через Дубай
Сообщник блогеров Чекалиных заключил сделку с СК по делу о выводе 250 млн через Дубай

Напомним, прокуратура завершила расследование дела в отношении Чекалиных. Валерию и Артёма обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сейчас блогеры уведомлены о завершении расследования и уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar