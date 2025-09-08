Прокуратура подтвердила завершение следствия по делу блогеров Чекалиных
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Московская прокуратура завершила расследование дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её бывшего мужа Артёма. Пару обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Данную информацию официально подтвердили в ведомстве.
«Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам »а, б« части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.
При этом с соучастником Чекалиных прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего дело в его отношении выделено в отдельное производство. Предполагается, что Валерия и Артём Чекалины, используя подложные документы, осуществили незаконный вывод из России свыше 250 миллионов рублей.
Напомним, что в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными может грозить тюремное заключение до 10 лет. Вместе с тем счета блогеров были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы.