Сообщник блогеров Чекалиных заключил сделку с СК по делу о выводе 250 млн через Дубай
Соучастник по делу Чекалиных заключил досудебное соглашение о сотрудничестве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Роман Вишняк, который является соучастником блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина в выводе 250 млн через Дубай, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пару обвиняют в незаконном выводе денежных средств из России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.
Чекалины и Вишняк обвиняются по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ранее стало известно, что прокуратура завершила расследование дела в отношении звёздной пары. Валерию и Артёма обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сейчас блогеры уведомлены о завершении расследования и уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.