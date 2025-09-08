Мессенджер MAX
8 сентября, 08:07

Сообщник блогеров Чекалиных заключил сделку с СК по делу о выводе 250 млн через Дубай

Соучастник по делу Чекалиных заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Роман Вишняк, который является соучастником блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина в выводе 250 млн через Дубай, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пару обвиняют в незаконном выводе денежных средств из России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Чекалины и Вишняк обвиняются по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«Долг будет только расти»: Юрист объяснил, как Лерчек может рассчитаться с налоговой

Ранее стало известно, что прокуратура завершила расследование дела в отношении звёздной пары. Валерию и Артёма обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сейчас блогеры уведомлены о завершении расследования и уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Наталья Афонина
