Сообщник блогеров Чекалиных заключил сделку с СК по делу о выводе 250 млн через Дубай

Роман Вишняк, который является соучастником блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина в выводе 250 млн через Дубай, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пару обвиняют в незаконном выводе денежных средств из России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Чекалины и Вишняк обвиняются по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).