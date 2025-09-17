В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платформой Fragment

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ сообщило о появлении нового вида мошенничества, использующего популярную платформу Fragment для продажи никнеймов. Злоумышленники применяют фишинговые сайты для обмана пользователей, желающих продать свои цифровые имена.

«Гражданину пишет «покупатель», которому безразличен реальный вид «ника». Его цель — предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment, где действительно продают ники за криптовалюту», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале управления.

Чтобы обойти аукционную систему Fragment, мошенник предлагает оформить «прямой запрос» и присылает фишинговую ссылку. Эта ссылка ведёт в поддельное мини-приложение, которое визуально практически не отличается от настоящего Fragment. Там пользователю предлагается внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения транзакции. После получения денег аферист исчезает, оставляя жертву без средств и обещанной прибыли.

Представители МВД предупреждают, что в более опасных случаях фишинговая ссылка может запрашивать логин, пароль или код из SMS, что приводит к полному захвату аккаунта.

В связи с этим управление настоятельно рекомендует рассматривать любое предложение, в котором торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как потенциально мошенническое. В МВД призывают пользователей всегда проверять подлинность официальных адресов платформ и названий ботов, чтобы избежать попадания в ловушку злоумышленников.