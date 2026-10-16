Девять дней без уроков: 6 направлений по России, где ребёнок не заскучает даже в дождь

Минпросвещения рекомендовало школам с обучением по четвертям отпустить детей на осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года, то есть на девять дней. Окончательные даты утверждает каждая школа, поэтому перед покупкой невозвратных билетов их лучше уточнить у классного руководителя. Погода в конце октября капризна, так что для поездки разумнее выбирать города с музеями, крытыми парками и аквапарками. Мы собрали шесть направлений по России, где ребёнку точно не придётся скучать.

Санкт-Петербург: макеты, звёзды и акулы

Санкт-Петербург с детьми на осенних каникулах. Фото © grandmaket

Северная столица хороша в любую погоду, если строить маршрут по тёплым залам. Главный хит для детей всех возрастов — «Гранд Макет Россия», где на огромном поле в миниатюре живёт вся страна с поездами и машинами. В Планетарии №1 купол переносит зрителей в открытый космос, а в Океанариуме можно застать кормление акул. Кстати, у стекла с рыбами бывают и необычные гости: Life.ru рассказывал, как волонтёры водят котят на экскурсии в океанариум.

Казань: аквапарк, кремль и роботы

Казань с ребёнком: аквапарк, кремль и Иннополис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Max Pers

Столица Татарстана стабильно попадает в списки лучших семейных направлений. В холодный день спасёт круглогодичный аквапарк «Ривьера», где можно до вечера кататься с горок и забыть про октябрь за окном. После него стоит прогуляться по белокаменному Казанскому кремлю и посмотреть на здание кукольного театра «Экият», похожее на сказочный дворец. Школьникам постарше понравится поездка в Иннополис: по улицам этого города ездят беспилотные автомобили, а еду развозят маленькие роботы.

Калининград: хомлины, подводная лодка и марципан

Калининград на каникулах: Музей Мирового океана. Фото © VK / Музей Мирового океана

Самый западный регион страны подарит каникулам лёгкий европейский колорит. Предложите ребёнку игру: найти всех хомлинов, крошечные фигурки сказочных существ у главных достопримечательностей города. Полдня оставьте на Музей Мирового океана, где можно спуститься в отсеки настоящей подводной лодки, подняться на борт судна «Витязь» и увидеть скелет кашалота. А в Музее марципана в Бранденбургских воротах детей научат лепить сладкие фигурки.

Добираться удобнее самолётом: для поездки на поезде нужны транзитные документы. Отели удобнее искать рядом с Рыбной деревней, откуда до музеев можно дойти пешком. На Балтике ветрено, так что возьмите непродуваемые куртки. И не забудьте перевести часы, ведь в Калининграде время отстаёт от московского на час. Это хороший повод рассказать школьнику, откуда вообще взялись часовые пояса, а Life.ru недавно вспоминал, как в 1884 году человечество договорилось о едином времени.

Калуга: космос рядом с Москвой

Калуга с детьми: Музей истории космонавтики. Фото © VK / Музей истории космонавтики в Калуге

Город Циолковского подойдёт семьям, которые не хотят далеко ехать. Главная точка маршрута — Музей истории космонавтики имени Циолковского: в обсерватории можно посмотреть на Солнце, Луну и планеты, в планетарии увидеть звёздное небо, а в научном комплексе отправиться в космическую экспедицию с дополненной реальностью. Из Калуги удобно съездить в арт-парк «Никола-Ленивец», где среди полей и леса стоят огромные необычные арт-объекты.

Киров: настоящие динозавры

Киров на каникулах: палеонтологический музей. Фото © suminia

Для юных любителей древних ящеров этот город станет открытием. В Вятском палеонтологическом музее хранятся скелеты парейазавров, их нашли прямо в Кировской области. В тематическом комплексе «Юркин парк» десятки фигур динозавров двигаются и рычат, а в тёплых павильонах дети устраивают раскопки и делают гипсовые окаменелости. До Кирова из Москвы удобно ехать ночным поездом, а в дороге можно почитать ребёнку «Винни-Пуха», которому в октябре исполнилось сто лет.

Сочи и Сириус: догнать лето

Сочи и Сириус с ребёнком в конце октября. Фото © skypark

Если хочется сбежать от серости туда, где ещё светит солнце, выбирайте черноморское побережье. Купаться в море к ноябрю уже прохладно, зато в «Сочи Парке» на каникулах обычно устраивают тематические праздники, а мягкий климат позволяет весь день кататься на уличных аттракционах. По широкой Олимпийской набережной удобно гулять на велосипедах или самокатах. За видами стоит подняться по канатной дороге в горы Красной Поляны или пройти по подвесному мосту в «Скайпарке».

Какое бы направление вы ни выбрали, билеты и жильё на даты каникул лучше бронировать заранее: популярные места разбирают быстро. Возьмите тёплые вещи на смену, даже если прогноз обещает солнце, и оставьте в плане день без экскурсий, чтобы ребёнок успел отдохнуть. Отдельно продумайте развлечения на дорогу. После каникул школьников ждёт вторая четверть, а родители могут заранее размяться и проверить, помнят ли они строки Лермонтова из школьной программы.