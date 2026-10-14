Сто лет «Винни-Пуху»: как серьёзный драматург наспех записал сказку для сына, ставшую мировым хитом Оглавление Откуда взялся Винни-Пух: прототип и автор О чём книга: сказки о Винни-Пухе и друзьях Как Винни-Пух пришёл в Россию Почему Винни-Пух стал мировым героем Персонажи: кто есть кто День Винни-Пуха: 14 октября или 18 января Почему Иа стал мемом Частые вопросы 14 октября 1926 года вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Откуда взялся медведь, как его полюбили в СССР и почему он до сих пор популярен у детей и взрослых. Винни-Пуху уже целый век: как игрушечный медведь покорил мир. Коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © Wikipedia / Howard Coster

Сто лет назад, 14 октября 1926 года в Лондоне вышла книга, которой тогда никто не предрекал великого будущего. Алан Милн, драматург и автор взрослых пьес, написал историю про плюшевого медведя своего сына. Никаких амбиций у него не было. Никаких планов на мировую славу. Просто записал сказку, которую на ночь рассказывал мальчику. А получилось — одно из самых долгоживущих произведений детской литературы. Сегодня, спустя век, Винни-Пух всё ещё с нами. Поколения сменились, а забавный медведь по-прежнему популярен не только среди ребятни, но и среди пап, мам, бабушек и дедушек. И в этой популярности стоит разобраться.

Откуда взялся Винни-Пух: прототип и автор

Алан Александр Милн родился в 1882 году в Лондоне. Он не был детским писателем. Взрослые пьесы, юмористические эссе для журнала Punch — вот его мир. Путь в детскую литературу лежал через отцовство.

Алан Александр Милн. Фото © Wikipedia

В 1920 году у Милна родился сын — Кристофер Робин. Единственный ребёнок. Когда мальчик немного подрос — всё и завертелось. Милн и его жена часто гуляли с сыном по Эшдаунскому лесу в южной Англии. Компаньонами в этих прогулках становились мягкие игрушки Кристофера. А вечером семья разыгрывала домашние спектакли с участием плюшевых актёров.

Сам Милн говорил, что ему не приходилось ничего придумывать — оставалось лишь записывать.

Но откуда взялся сам медведь?

В 1921 году Милн подарил сыну на день рождения плюшевого медведя. Сначала Кристофер Робин назвал игрушку Эдвард (Edward Bear) — это было обычное, «взрослое» имя для плюшевых медведей того времени. А вот позже, когда мальчик стал ходить с отцом в Лондонский зоопарк, он увидел там медведицу. Её звали Виннипег, но все называли её коротко — Винни. Медведица была необычная. Чёрная медведица из Канады. Её привезли в Лондон во время Первой мировой войны. Она стала любимицей публики. И одной из немногих, кого можно было кормить с рук. Кристоферу очень понравилась ручная и добрая зверюга, и в её честь он решил переименовать своего плюшевого друга. Так Эдвард стал Винни.

Но «Винни» — это только половина имени. Вторая — «Пух». И тут история ещё интереснее. Оказывается, у Кристофера Робина был ещё и лебедь. Его звали Пух. Мальчик кормил его и звал по имени. Так что полное имя медведя — Винни-Пух — это гибрид медведицы и лебедя.

Кстати, остальные герои тоже имели игрушечных прототипов. Пятачка Кристоферу Робину подарили соседи. Ослика Иа-Иа купили родители. Причём Иа стал грустным персонажем после того, как младший Милн оторвал ему хвост в процессе игры. Тигра, Кенга и её сын Ру были куплены позже — чтобы разнообразить истории.

Первая книга — «Winnie-the-Pooh» — вышла в лондонском издательстве Methuen & Co. 14 октября 1926 года. Иллюстрации сделал Эрнест Шепард. Он рисовал с натуры — с плюшевого медведя Кристофера Робина и других его игрушек. Интересно, что медведица Виннипег на иллюстрациях Шепарда не появилась. Художник вдохновлялся игрушкой.

Иллюстрация Эрнеста Шепарда к первой главе первого издания «Винни-Пуха». Фото © Wikipedia / Эрнест Шепард.

А вот деталь, которая мало кому известна. Милн написал первую историю про Винни-Пуха ещё в декабре 1925 года. И уже через 10 месяцев вышла книга. Кажется, что слишком быстро для шедевра.

Но здесь надо учесть, что первая глава («В которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчёлами») вышла ещё в рождественский сочельник, 24 декабря 1925 года, в газете London Evening News. Милн не писал всю книгу с нуля за пару месяцев — он постепенно собирал истории, которые и раньше рассказывал сыну на ночь. Читателям история понравилась, и тогда автор решил объединить разрозненные главы в отдельный книжный том. Так что между первой публикацией фрагмента и выходом полноценной книги прошло около десяти месяцев — срок вполне обычный для того, чтобы собрать материал, доработать тексты и выпустить издание.

Сам Милн позже признавался, что не ожидал громкого успеха. Он даже не хотел писать продолжение. Но в 1928 году вышла вторая книга — «The House at Pooh Corner». И на этом всё. Больше Милн про Винни не писал. Он устал от медведя. Считал, что его сын слишком сильно ассоциируется с этим персонажем. И был прав. Кристофер Робин всю жизнь страдал от этого. Публичный образ «мальчика с медведем» преследовал его всю жизнь, мешая строить собственную, независимую от книги идентичность.

Кристофер, сын Милна, с игрушечным медведем Эдвардом, который стал прообразом Винни-Пуха. Фото © Wikipedia / Howard Coster

О чём книга: сказки о Винни-Пухе и друзьях

Сюжет «Винни-Пуха» не поддаётся пересказу в привычном смысле. Это сборник историй, которые объединены местом и героями, а не сквозной интригой.

Действие происходит в Лесу. У Леса есть карта, которую нарисовал сам Кристофер Робин. В Лесу живут: сам Винни, медвежонок, который любит мёд; Пятачок, маленькая свинья, его лучший друг; ослик Иа, вечно грустный и ироничный; Сова, которая считает себя самой умной; Кролик, который всё организует; и Тигра, который появляется во второй книге.

Ключевые истории первой книги: Винни застревает в норе Кролика, объевшись мёдом. Винни и Пятачок идут на «искпедицию» к Северному полюсу. Винни притворяется тучкой, чтобы добраться до пчелиного мёда. Иа теряет хвост, а Винни находит его. День рождения Иа, на котором Пятачок дарит ему воздушный шарик, а Винни — горшочек мёда (который съедает по дороге).

Каждая история — это маленькое приключение, где герои проявляют себя: кто-то наивно, кто-то заботливо, кто-то с достоинством. И все они — часть большого мира, который строится вокруг Кристофера Робина.

Вот одна короткая цитата, которую часто вспоминают. Винни говорит Пятачку: «Я не очень большой, но зато я очень храбрый». Эта строчка — о том, что сила не всегда зависит от физической комплекции.

А ещё есть «Пушишки». Игра в пустяки. Придумал её сам Винни. Суть проста: нужно кидать палочки с моста в реку и ждать, какая выплывет первой. Эта игра стала настолько популярной, что теперь ежегодно проводится в Оксфордшире, на Темзе. Вот так детская забава превратилась в мировое соревнование.

Если хочется подробнее понять, чему учит книга, почитайте статью «Правила жизни Винни Пуха».

Подлинные игрушки Кристофера Робина: Тигра, Кенга, Пух, Иа-Иа и Пятачок. Фото © Wikipedia / Spictacular

Как Винни-Пух пришёл в Россию

В России у Винни-Пуха две жизни. Первая — литературная. Вторая — мультипликационная. И они очень разные.

В 1960 году книгу перевёл Борис Заходер. Он увидел Винни-Пуха в английской детской энциклопедии и, по собственному признанию, «влюбился с первого взгляда». Заходер не просто перевёл текст — он творчески переработал его. В предисловии он сам рассказывал, как непросто было «научить» медвежонка и его друзей говорить по-русски, чтобы сохранить очарование оригинала.

В книгу вошли обе повести Милна — «Винни-Пух» и «Дом на Пуховой Опушке». Перевод Заходера вышел под названием «Винни-Пух и все остальные» и был подписан в печать 13 июля 1960 года. Книга вышла в издательстве «Малыш», которое тогда называлось «Детский мир». Рисунки сделала художница Алиса Порет.

А уже в 1969 году режиссёр Фёдор Хитрук решил снять по этой книге мультфильм.

Хитрук подошёл к делу радикально. Он не стал копировать диснеевскую версию, которая к тому времени уже существовала. Наоборот — он сделал мультфильм, который был анти-Диснеем. Вместо гладких линий и идеальных пропорций — рваная, почти карикатурная манера рисования. Вместо сладкого голоса — низкий, хрипловатый баритон.

Роль Винни-Пуха озвучил Евгений Леонов. Поначалу Хитрук сомневался: голос Леонова казался ему слишком низким. Но когда актёр начал говорить от лица медведя и запись ускорили, всё встало на место. Винни-Пух заговорил — и это был голос, который теперь знает вся страна. Советская версия с Леоновым в роли Пуха до сих пор на слуху, и есть повод вспомнить её в юбилей: «Советский Винни Пух голосом Леонова теперь поёт русский рок».

Интересный факт. Знаменитый облик советского Винни-Пуха — результат технической ошибки. Из-за сбоя его ноги оказались отделёнными от тела, а левое ухо — немного примятым. Именно таким он впервые появился на советских экранах. Хитрук настоял, чтобы этот образ сохранили в следующих двух сериях. В итоге эти «огрехи» стали фирменной чертой советского Винни-Пуха и во многом определили его шарм. Так что иногда случайные промахи в творчестве оказываются удачнее самых тщательных расчётов!

В 1969 году вышла первая серия — «Винни-Пух». За ней последовали «Винни-Пух идёт в гости» (1971) и «Винни-Пух и день забот» (1972). Реплики из этих мультфильмов разошлись на цитаты: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», «Без-воз-мезд-но, то есть даром», «Я — тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь». И это было только начало популярности.

Наш Винни-Пух стал народным героем. Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух идет в гости», режиссер Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Мультфильмы о забавном медвежонке и его друзьях имеют удивительное свойство не устаревать. Они пользовались огромной популярностью и 56 лет назад, пользуются ею и сейчас.

В 2005 году в подмосковном Раменском установили памятник героям советского мультфильма. Бронзовые Винни-Пух, Пятачок, ослик Иа и тётушка Сова. Автор — скульптор Олег Ершов. Памятник стоит на Красноармейской улице. И это, пожалуй, лучшее доказательство народной любви.

Почему Винни-Пух стал мировым героем

Успех Винни-Пуха в мире — это не только заслуга Милна. Это результат работы нескольких культур.

В 1961 году корпорация Disney получила исключительную лицензию на использование произведений о Пухе. В 1966 году вышел первый диснеевский мультфильм — «Винни-Пух и медовое дерево». Режиссёр — Вольфганг Райтерман. Винни озвучил Стерлинг Холлоуэй.

Диснеевская версия была нежной, музыкальной и очень далёкой от книжной. Винни-Пух стал жёлтым, пухлым и добродушным. Так его и запомнили миллионы детей по всему миру. Но в России и СНГ предпочитают «нашего» — забавного философа с его «трам-парам-парам».

Дальше — больше. Появились полнометражные фильмы, сериалы, мерч, парки развлечений. Медвежонок стал символом детства в самом широком смысле. История его юного хозяина тоже не оставляет равнодушным, в 2017 году вышел фильм «Прощай, Кристофер Робин» — как мировая слава чуть не разрушила детство мальчика.

Фото © Кадр из фильма «Винни-Пух и медовое дерево», режиссер Вольфганг Райтерман, сценаристы Алан Милн, Ларри Клеммонс, Ксавьер Атенсио и др.

Вот цифры. В списке Forbes Винни-Пух занимает второе место как «самый ценный персонаж» с объёмом в 5,6 миллиарда долларов розничных мировых продаж. На первом месте — Микки Маус (5,8 миллиарда). Разница минимальна.

А ещё Винни-Пух изображён на почтовых марках по меньшей мере 18 государств. На сюжет книг Милна написана опера. Американский писатель Бенджамин Хофф в книгах «Дао Пуха» и «Дэ Пятачка» при помощи героев Милна объясняет философию даосизма.

Персонажи: кто есть кто

Винни-Пух. Медвежонок, который любит мёд и сочиняет песенки. Наивный, но не глупый. Его главная черта — умение радоваться простым вещам. И ещё — он Поэт. В книге Милна Винни сочиняет стихи, которые звучат как «тум-тум-тум». Он видит мир через ритм.

Пятачок. Маленькая свинья, лучший друг Винни. Робкий, но преданный. Часто боится, но всё равно идёт с медведем в очередную авантюру. В советском мультфильме его озвучил Ия Саввина. И это добавило персонажу нежности и какой-то детской беззащитности.

Иа-Иа. Ослик, который всегда грустит. Его хвост вечно теряется, а день рождения — источник мрачных шуток. Но под маской пессимизма — доброе сердце. В советском мультфильме его голосом стал Эраст Гарин. И это было гениально. Гарин сделал Иа не просто грустным осликом, а философом.

Сова. Считает себя самой умной в Лесу. Иногда ошибается, но всегда готова помочь. В советском мультфильме её озвучила Зинаида Нарышкина. Её «Сова» — это не просто мудрая птица, а персонаж с характером. Немного снобистский, но обаятельный.

Кролик. Организатор и хозяин. Любит порядок, но иногда бывает слишком строгим. В мультфильме его озвучил Анатолий Щукин. И это добавило персонажу какой-то бытовой мудрости. Кролик — это тот, кто всегда знает, как надо. Даже если его никто не спрашивает.

Тигра. Появляется во второй книге. Энергичный, прыгучий, немного хвастливый. Но за этой бравадой — желание быть нужным.

Фото © Кадр из мультфильма «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей», режиссеры Карл Джеерс, Теренс Харрисон, Кен Кессел и др., сценаристы Карл Джеерс, Либби Хинсон, Джулия Леуолд и др.

Кристофер Робин. Мальчик, который придумал весь этот мир. Он — точка опоры для всех героев. Взрослые читатели часто видят в нём символ детства, которое уходит.

День Винни-Пуха: 14 октября или 18 января

Если вы ищете «день Винни-Пуха» в интернете, то можете наткнуться на разные даты. И это не ошибка. Есть несколько поводов.

14 октября 1926 года — день выхода книги. Это не «день рождения» героя в буквальном смысле. Это день, когда мир впервые прочитал истории о нём. Именно эту дату и отмечают как юбилей.

18 января — ещё одна дата, которую иногда называют «днём рождения Винни-Пуха». Она привязана ко дню рождения автора, Алана Милна. Он родился 18 января 1882 года. Но строго говоря, это день рождения Милна, а не медведя.

А ещё есть диснеевский «День Винни-Пуха», который отмечается в другие даты. Так что если вы видели в календаре разные числа — не удивляйтесь. Это не путаница, а разные традиции.

Кстати, в 2024 году вышел фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд», в 2024 году появилось его продолжение — «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Фильмы вызвали споры. Это отдельная история, не имеющая отношения к книге Милна. Просто напоминание о том, что общественное достояние — палка о двух концах. Фильм-ужастик по мотивам книги, который вызвал споры, разобран в статье «Фильм о кровожадном Винни-Пухе».

Почему Иа стал мемом

Ослик Иа — грустный, ироничный и очень узнаваемый. В интернете он превратился в символ меланхолии, усталости и здорового пессимизма. Фразы вроде «День рождения — это грустный праздник» или «Я не против, просто мне всё равно» разошлись на мемы.

Ослик Иа — настоящий меланхолик. Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух и день забот», режиссеры Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Психологи тоже заинтересовались Иа — и даже ставили ему диагнозы. Винни-Пуху, кстати, тоже. Канадские психологи однажды заявили, что у персонажей проблемы с психикой. У Пятачка и Иа нашли навязчивые страхи и хронические неврозы. У Винни — расстройство внимания и болезненную зависимость от мёда. Но российские специалисты эти диагнозы высмеяли. Их вердикт: звери здоровы и в лечении не нуждаются.

Подробнее о том, что говорят специалисты, — в статье «Иа с депрессией, у Винни Пуха РПП».

Частые вопросы

О чём книга «Винни-Пух»?

Это сборник историй о плюшевом медведе Винни и его друзьях — Пятачке, Иа, Сове, Кролике, Тигре и Кристофере Робине. Действие происходит в Лесу. Каждая история — маленькое приключение, в котором герои проявляют себя.

Когда вышла книга «Винни-Пух»?

Первая книга Алана Милна «Winnie-the-Pooh» вышла 14 октября 1926 года в лондонском издательстве Methuen & Co.

Есть ли советский мультфильм про Винни-Пуха?

Да. В 1969 году Фёдор Хитрук снял первый мультфильм о Винни-Пухе, где медведя озвучил Евгений Леонов. Затем вышли «Винни-Пух идёт в гости» (1971) и «Винни-Пух и день забот» (1972).

Где можно почитать книгу о Винни-Пухе?

Книга Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» в переводе Бориса Заходера доступна в книжных магазинах и библиотеках. Перевод был подписан в печать 13 июля 1960 года.

Авторы Андрей Соколов