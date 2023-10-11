Иа с депрессией, у Винни Пуха РПП: Какие диагнозы психиатр поставил бы героям советских мультфильмов

Казалось бы, что такого необычного и интересного можно найти в характерах героев детских мультфильмов времён СССР — поучительный пример для подражания? Как бы не так! Помимо, несомненно, всего хорошего врачи-психиатры увидели в поведении популярных персонажей и психические отклонения. И то, что мы сейчас расскажем, точно повергнет вас в шок.

У Винни Пуха РПП и СДВ

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Помните славного медведя Винни Пуха из одноимённого мультфильма? В детстве он ещё всех нас смешил, потому что ну никак не мог прекратить есть мёд. Готов был даже на дерево лезть, притворяясь тучкой, и получить потом тумаков от пчёл. Оказалось, в таком поведении психиатры разглядели расстройство пищевого поведения.

На это намекают фразы медведя: "А не пора ли нам чем-нибудь подкрепиться?"; "Лучший подарок, конечно же, — мёд". Вот они как раз активно и отражают РПП главного героя советского мультика. Это расстройство, при котором человек нередко склонен к перееданию (может съесть за вечер всю еду в холодильнике) или зацикливается на одном продукте и постоянно хочет только его.

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Но это ещё не всё, что можно найти в нашем милом медведе Винни Пухе! Специалисты также утверждают, что герой страдает синдромом дефицита внимания (СДВ). На это указывают уже другие фразы главного героя: "Ты не забывай, что у меня в голове опилки"; "Потому что у меня правильнописание хромает. Вообще-то, оно хорошее, но только почему-то хромает, буквы опаздывают".

Синдром дефицита внимания — это расстройство нервного развития. При нём человек чрезмерно невнимателен, беспечен и импульсивен, не умеет контролировать эмоции. А также страдает исполнительной дисфункцией, то есть буквально не может сделать то, о чём его просят.

Ослик Иа страдал клинической депрессией

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Другой персонаж из вселенной Винни Пуха — вечно унылый Иа. И если в детстве образ негативно настроенного ослика выступал больше в роли контраста с поведением других героев, став взрослыми, не нужно быть психиатром, чтобы понять, что у ослика Иа депрессия.

Вспомните фразы героя: "Доброе утро, Винни Пух, если оно, конечно, доброе. В чём я лично сомневаюсь…"; "Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар". Ослик Иа буквально каждым словом показывает, в каком настроении находится. Депрессию, кстати, можно отличить по следующим признакам: часто угнетённое состояние, апатия, пониженная самооценка, отсутствие сил, чтобы чего-то хотеть. Такие люди обычно ничему не радуются, потому что у них нет на это энергии.

У кота Леопольда пограничное расстройство личности

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Самый дружелюбный кот, которого зовут Леопольд, не только обладает ангельским терпением, но ещё и пограничным расстройством личности. И пусть ПРЛ не сразу можно заметить, серия с "озверином" отлично показывает вторую сторону личности героя.

Ведь из слегка инфантильного интеллигента Леопольд превратился в злобного агрессора. Одними из признаков пограничного расстройства личности служат импульсивность и потеря самоконтроля. Потом приходит и социально опасное поведение.

Вспомните фразы героя из песни той серии! Сначала: "Ребята, давайте жить дружно!"; а потом: "Если встречу тысячу чертей — разорву на тысячу частей". И в конце герой говорит: "Не могу быть долго злым, добрый я ужасно". Диагноз налицо.

Карлсон — нарцисс

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Тот, кто живёт на крыше, не только любит варенье, но ещё и чрезмерное внимание к своей персоне. Карлсон желает быть всегда в центре событий, что видно невооружённым глазом. А нарциссизм подтверждают слова героя: "Я мужчина хоть куда! Ну в полном расцвете сил!"; "Сейчас вы увидите привидение! Дикое, но симпатишное..."; "Малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаки".

Что такое нарциссизм и как выражается это расстройство? В первую очередь такие люди имеют завышенную самооценку, даже нередко самовлюблённость. Они воспринимают себя, свои дела и качества как исключительные, даже если это не так. То есть "сам себя не похвалишь, никто не похвалит".

Кролик живёт с тревожным расстройством

Как рассказывает kp.ru врач-психиатр Руслан Исаев, стоит вспомнить ещё одного героя из мира Винни Пуха — Кролика. Заумный зверь с очками, который хочет делать всё идеально. Тут даже не просто тревожное расстройство просматривается, но ещё и синдром отличника. Если что-то идёт не по плану, Кролик очень сильно стрессует.

Какие можно назвать признаки тревожного расстройства? Повышенная тревожность, раздражительность, беспокойство по мелочам. К таким расстройствам относится и ОКР, или синдром навязчивых состояний. Возможно, Кролик страдает и им…