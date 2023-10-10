Всемирный день психического здоровья, День каши, Савва-пчельник: Праздники и приметы 10 октября Сегодня, 10 октября 2023 года, отечественных праздников в России нет, зато обилие международных. Они посвящены разным темам — от каши и бездомных до смертной казни и психического здоровья. А ещё издревле это особый день для пчеловодов. 9 октября, 21:01 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Фото © Freepik / prostooleh

Всемирный день психического здоровья

10 октября в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Рассказываем о нём: это официальный международный праздник;

отмечается ежегодно 10 октября, дата не меняется;

проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

цель — рассказывать о том, какие проблемы психического здоровья существуют и как можно укреплять здоровье психики;

в этот день проводятся информационные кампании, конференции, распространяются призывы к правительствам.

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, основанной в 1948 году для продвижения профилактики психических расстройств. В России же этот праздник начал отмечаться с 2002 года по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой (1951–2010).

Психическое здоровье — это такое состояние, когда человек может реализовать свои способности, противостоять различным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в развитие сообщества. Здоровая психика — это одно из главных условий благополучия как отдельного человека, так и общества в целом. С другой стороны, и условий психического здоровья много. Оно может пострадать при быстрых социальных изменениях, стрессах на работе, нездоровом образе жизни и так далее.

По оценкам ВОЗ, психическими расстройствами страдает почти миллиард человек во всём мире. В России зарегистрировано почти два миллиона человек. Удар по многим недавно нанесла пандемия коронавируса, выбившая почти всё человечество из привычной жизни. Проблема осложняется ещё тем, что лишь небольшая доля человечества имеет возможность пользоваться качественными услугами психиатрической помощи.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Комната для смертельных инъекций в американской тюрьме Сан-Квентин. Фото © ТАСС / AP / Eric Risberg

Также 10-го отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью, который, конечно, не назвать праздником. Рассказываем о нём: учреждён по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни;

отмечается каждый год 10 октября, по календарю не смещается;

впервые проводился в 2002 году;

в этот день правозащитники обращаются с призывами повсеместно и навсегда отказаться от такой меры наказания.

Смертная казнь — это преднамеренное и хладнокровное лишение жизни человека государством в качестве наказания за какое-то деяние, преступление. Она нарушает право на жизнь, провозглашённое во Всеобщей декларации прав человека. К тому же в случае судебной ошибки будет казнён невиновный человек, а уже ничего не вернуть.

Во Всемирный день борьбы со смертной казнью внимание правозащитников приковано к тем странам, где высшая мера наказания ещё применяется. России среди них нет. Мораторий на смертную казнь в нашей стране был введён в 1997 году. Последний смертный приговор в России был приведён в исполнение в 1996 году. Вопрос о возвращении смертной казни, в том числе за терроризм, поднимался не раз, но ни к какому результату это не приводило.

Среди государств, где смертная казнь по-прежнему применяется, значатся Соединённые Штаты Америки, которые считают себя светочем демократии. Такое наказание там по-прежнему предусмотрено законами 27 из 50 штатов. Так, в 2023 году там уже казнены 19 человек. Также смертная казнь применяется в Китае, Иране, Саудовской Аравии и ряде других стран.

Международный день бездомных

10 октября — Международный день бездомных. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Ещё одна памятная дата, которую не назвать праздником, отмечается в России и других странах 10 октября — Всемирный день бездомных (World Homeless Day). Предлагаем узнать о нём больше: это международный неофициальный памятный день;

учреждён группой правозащитников в 2010 году;

отмечается ежегодно 10 октября, дата не меняется;

в этот день предлагается проводить кампании и акции по защите бездомных.

Идея учредить Всемирный день бездомных появилась 14 лет назад в сообществе людей, которые занимались проблемами бездомных в разных странах. Было решено, что в эту дату они будут объединять усилия и проводить различные акции для помощи людям, живущим на улице, предоставлять пищу, ночлег, тёплые вещи. Также это повод для информационных кампаний по поддержке бездомных, обращений к местным властям с призывом усилить работу в этом направлении.

По данным ООН, в мире около 100 миллионов человек не имеют своей крыши над головой. Ещё примерно 1,6 миллиарда человек проживают в условиях, которые можно считать неприемлемыми. Около 15 миллионов человек ежегодно принудительно выселяют.

Российская благотворительная организация "Ночлежка" однажды проводила исследование о том, по каким причинам люди становятся бездомными. Вот основные: 32% — трудовая миграция;

30% — семейные проблемы;

14% — мошенничество/вымогательство;

7% — отсутствие жилья на момент выхода из тюрьмы;

6% — жильё сгорело / пришло в негодность.

Всемирный день каши

10 октября — Всемирный день каши. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Также в России 10 октября отмечают международный праздник под названием Всемирный день каши (World Porridge Day). Вот что о нём известно: это интернациональный праздник, инициаторами которого стали благотворительные организации;

впервые проводился в 2009 году;

отмечается ежегодно 10 октября, дата не меняется;

нынешняя цель — подчеркнуть важность различных каш как полезного для здоровья блюда.

Всемирный день каши вырос из акции, которую организовали 14 лет назад в Шотландии. Там провели сбор средств для помощи голодающим детям в развивающихся странах. Инициатором стала благотворительная организация Mary's Meals. И хотя подобные акции ещё проводятся, с тех пор праздник видоизменился и теперь в основном упоминается как день для продвижения каши как полезного и сытного блюда.

В разных странах проводятся различные мероприятия. Так, в Британии проходит чемпионат по приготовлению каши. Другие варианты празднования: мастер-классы, конкурсы, акции в заведениях общепита.

Врачи призывают обязательно добавлять каши в свой рацион. Например, перловая поможет очистить кишечник, улучшить работу нервной системы и укрепить иммунитет. Такая крупа содержит целый ряд полезных витаминов и минералов. Это А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К, РР, цинк, калий, кальций, медь, железо, марганец, йод, хром, фтор, никель, фосфор. Правда, она содержит глютен, который способен вызывать аллергические реакции. Кроме того, это блюдо противопоказано людям с повышенной кислотностью желудка.

В России проблема с кашами заключается в привычке добавления в них неполезных ингредиентов. Так, одни любят каши с обилием сахара, другие — со сливочным маслом или зажаркой. Первое может быть чревато диабетом, второе — притоком холестерина в сосуды. Также не стоит слишком сильно солить блюдо, а лучше вообще от этой специи отказаться.

Приметы 10 октября

Савва-пчельник

10 октября Русская православная церковь чтит память преподобного Савватия, который жил в XIII–XIV веках и был иноком Кирилло-Белозерского монастыря. Своим смирением, любовью, строгой жизнью он сыскал уважение как у монахов, так и у мирян. Тяготясь таким вниманием, Савватий ушёл на Валаам, а оттуда уплыл на отдалённый пустой остров. Вместе с преподобным Германом он поселился около Секирной горы Соловецкого острова. Там они водрузили крест и поставили келью. 27 сентября (10 октября по новому стилю) 1435 года преподобный Савватий отошёл в мир иной.

На Руси народный праздник, отмечавшийся в этот день, получил название Савва-пчельник. Считалось, что к этой дате пасечники должны закончить приготовление ульев к зиме. Завершались Пчелиные девятины, которые начинались 2 октября на Трофима-пчеловода. Этот срок и отводился на подготовку к зимовке. Хозяйки пекли специальное печенье с мёдом. На Руси верили, что этот день хорош для начала путешествия. Нельзя было заниматься тяжёлой физической работой, долго спать, жаловаться на жизнь.

Погодные приметы 10 октября

Луна заключена в круг — к сухому лету.

Много шишек на ели и сосне — к тёплой зиме.

Гром — к малоснежной зиме.

Вороны и галки раскричались — к дождям.

Воробьи собирают пух и перья — к скорым заморозкам.

Именинники 10 октября

10 октября именины у российского певца Марка Тишмана. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 10 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Вениамин;

Виктор;

Герман;

Дмитрий;

Игнатий;

Марк;

Михаил;

Никон;

Пётр;

Савва;

Сергей;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев