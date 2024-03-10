Фильм о кровожадном Винни-Пухе выиграл сразу пять антипремий "Золотая малина"

Британский ужастик "Винни-Пух: Кровь и мёд" (Winnie the Pooh: Blood and Honey) режиссёра Риса Фрейка-Уотерфилда получил антипремию "Золотая малина" как "Худший фильм года". Список лауреатов в девяти категориях был опубликован на официальном сайте премии.

Кинокартина стала самой провальной среди всех проектов 2023 года. Фильм получил "Золотую малину" в номинациях "Худший режиссёр", "Худший сценарий", "Худший актёрский дуэт" и "Худший ремейк". Лента рассказывает о встрече взрослого Кристофера Робина с культовыми детскими героями — Винни-Пухом и Пятачком — только в иной интерпретации. В ленте они истребляют всех людей, которые оказываются в их лесу.

Кроме того, актёр Джон Войт за роль в кинокартине "Милосердие" выиграл в номинации "Худший актёр", Меган Фокс получила две награды — одну в категории "Худшая актриса" за фильм "Джонни и Клайд", а вторую как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4". Сильвестр Сталлоне стал победителем категории "Худший актёр второго плана" за работу в кинокартине "Неудержимые 4".

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году, номинантов выбирает одноимённый фонд, в который входит около 700 человек из Соединённых Штатов и ещё 19 стран. Антинаграду могут получить самые сомнительные фильмы, которые вышли на экраны в течение года. На премии работникам кинематографа вручают статуэтку в виде пластиковой модели ягоды стоимостью пять долларов.