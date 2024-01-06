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6 января, 18:00

Вышел трейлер ужастика с Микки-Маусом в роли убийцы

Появился трейлер фильма "Мышеловка Микки", в котором Микки-Маус стал убийцей

Микки-Маус, в частности, его версия из короткометражного фильма "Пароходик Вилли" 1928 года, с 1 января 2024 года стал общественным достоянием, и студия Disney больше не имеет прав на его эксклюзивное изображение. Сразу после этого на просторах международной паутины появился трейлер фильма ужасов с участием мультяшного мышонка.

Трейлер к хоррору "Мышеловка Микки". Видео © YouTube / Rapid Trailer

Хоррор будет называться "Мышеловка Микки" (Mickey's Mouse Trap). На предоставленных кадрах можно увидеть, как некто в костюме культовой мыши убивает людей в парке развлечений.

В описании к кинокартине говорится, что главную героиню зовут Алекс. Она вместе с друзьями застревает в игровом зале в позднюю смену, после чего появляется загадочный убийца в маске мультипликационного персонажа, который играет с ними в кровавую игру не на жизнь, а на смерть.

"Мы просто хотели повеселиться. Я имею в виду, что Микки-Маус из "Пароходика Вилли" убивает людей", — рассказал режиссёр Джейми Бэйли.

По словам кинодела, его команда получала удовольствие во время съёмок фильма и им было весело. Картину можно будет увидеть весной этого года.

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Обложка ©

YouTube / Rapid Trailer

Алексей Соловьёв
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