От "хтонической боли" до "лика Голливуда": Критик назвал 4 фильма, у которых есть шанс заполучить "Оскар" Критик Григорьев: "Оскар" за лучший фильм может получить "Американское чтиво" 24 января, 05:00 "Оппенгеймер" (2023 год, режиссёр Кристофер Нолан). Кадр из фильма © Kinopoisk.ru

96-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдёт в США в ночь с 10 на 11 марта. Вчера киноакадемия объявила список номинантов. Кто же возьмёт заветную золотую статуэтку, есть ли шансы у нашумевшей ленты про Барби или главный приз возьмёт "тяжеловес" "Оппенгеймер"? Или в списке есть более достойные кандидаты? Об этом в беседе с Лайфом порассуждал кинокритик Роман Григорьев.

Всего Григорьев выделил четыре фильма, которые могут претендовать на разное количество "Оскаров" — от одного до нескольких.

"Американское чтиво" (режиссёр Корд Джефферсон)

Это лента про известного темнокожего писателя и профессора литературы Телониуса Монка Эллисона. Его критикуют за то, что его работы "недостаточно чёрные". Тогда он пишет анонимный роман, вобравший в себя все стереотипы о темнокожем населении США. Книга получила большую популярность и разошлось огромным тиражом.

"Американское чтиво" (2023 год, режиссёр Корд Джефферсон). Кадр из фильма © Kinopoisk.ru

Как говорит критик, "цветная" тема очень близка и понятна американцам, поскольку в США ещё несколько десятилетий назад ущемляли темнокожее население. "Это их родная хтоническая американская боль", — говорит Григорьев.

"Анатомия падения" (режиссёр Жюстин Трие)

"Анатомия падения" — это история популярной писательницы Сандры Войер, мужа которой находят мёртвым. Когда всплывают нелицеприятные подробности жизни супругов, главной подозреваемой становится сама Сандра, а ключевым свидетелем — её слабовидящий 11-летний сын.

"Анатомия падения" (2023 год, режиссёр Жюстин Трие). Кадр из фильма © Kinopoisk

По словам кинокритика, это просто хорошее драматическое кино, которое академики, скорее всего, не обойдут вниманием.

"Барби" (режиссёр Грета Гервиг)

"Барби" — фильм о "самой обыкновенной" стереотипной кукле, которая живёт в розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Но однажды Барби посещают мысли о смерти — и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем, ей придётся отправиться в реальный мир и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается влюблённый в неё Кен.

"Барби" (2023 год, режиссёр Грета Гервиг). Кадр из фильма © Kinopoisk

"Барби" — это такой Голливуд-Голливуд. Шоу, музыка, танцы, костюмы, сцена. Это частично история Голливуда и того, из чего он состоит. "Барби" — это история про куклу, которая пробивается к вершинам славы, такая уменьшенная история женской борьбы за успех. И поэтому "Барби" за красоту всей ленты, за яркость, я думаю, получит несколько "Оскаров", — подчеркнул собеседник Лайфа.

"Убийца цветочной луны" (режиссёр Мартин Скорсезе)

В "Убийце цветочной луны" действие происходит после Первой мировой войны. После службы во Франции Эрнест Бёркхарт приезжает в Оклахому, где местное племя индейцев внезапно разбогатело из-за обнаруженной на их земле нефти. Дядя Бёркхарта уговаривает его посвататься к девушке по имени Молли из зажиточной индейской семьи ради той самой земли. И для того, чтобы её получить, должны умереть мама Молли, её сёстры и она сама.

"Убийца цветочной луны" (2023 год, режиссёр Мартин Скорсезе). Кадр из фильма © Kinopoisk

"Это Мартин Скорсезе, который является рекордсменом по количеству выдвижений и соисканий на "Оскар". Не знаю, уйдёт он с чем-то или нет, но то, что эту картину не обойдут академики вниманием, это 100%. Не знаю, насколько по-зрительски это интересная работа, возможно, для ценителей актёрского таланта Ди Каприо и режиссёрских дарований Скорсезе это ценная работа", — говорит Григорьев.

Но эксперт предупреждает, что традиционный для Скорсезе хронометраж — почти 3,5 часа — вынести довольно тяжело, тем более что в фильме всё с первых кадров понятно, "куда и что мы смотрим", добавил критик.

Напомним, ранее американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар". Любопытно, что в списке претендентов на статуэтку отсутствует Марго Робби, исполнившая роль Барби, а также сама режиссёр одноимённой картины Грета Гервиг. Зато среди номинантов — "Кен" Райан Гослинг. Ну а в главной номинации — за лучший фильм — обошлось без сюрпризов: в ней представлены все громкие хиты последних месяцев — от "Барби" и "Оппенгеймера" до едкого драмеди о стереотипах из "Американского чтива" и стильной чёрной комедии в жанре стимпанка "Бедные-несчастные". Подробнее обо всех номинациях читайте в материале Лайфа.