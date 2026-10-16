6 вещей у входной двери, которые отпугивают удачу: срочно проверьте свою прихожую

Порог в народной традиции считался границей между своим домом и внешним миром. Через него не здоровались и ничего не передавали, под него прятали обереги, а у двери старались держать только то, что охраняет жилище. Восточное учение фэншуй смотрит на прихожую похожим образом и называет входную дверь воротами для удачи и денег. Life.ru выяснил, каких вещей у входа, по приметам, лучше не держать и где в старых поверьях прячется здравый смысл.

Мусорный пакет у двери

Почему нельзя оставлять мусор у входной двери. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Привычка оставить пакет с мусором у порога, чтобы не забыть утром, по приметам, самая вредная. Вечером мусор по старому поверью не выносят, но и ставить ведро у двери до утра не советуют: сор у входа будто преграждает путь достатку. Есть и вполне земная причина. Пакет с объедками пахнет и манит грызунов, а с холодами они сами перебираются ближе к людям. Life.ru рассказывал, почему в 2026 году растёт численность мышей и как защитить от них дом.

Ключ в замке и открытый зонт

Ключ всегда считался символом границы между домом и улицей, поэтому с ним связано много примет. Оставить его в замке изнутри, по одной из них, значит оставить незавершёнными и свои дела. Защиты от воров такая привычка тоже не добавляет. Открытый зонт в прихожей сулит безденежье и ссоры, так что мокрый зонт лучше сушить сложенным в ванной. Ключи надёжнее держать на крючке или в ключнице, а не бросать где попало: утром и искать их не придётся.

Грязная швабра и старый веник

Веник и швабра у порога: народные приметы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Веник у двери сам по себе не под запретом. Наоборот, его ставили за дверью метёлкой вверх как оберег от недобрых гостей. Под запретом другое: облезлый веник, грязная швабра и ведро с мутной водой у порога. Мусор полагалось собирать в совок, а мести у входной двери и тем более через порог считалось дурной приметой: так можно вымести из дома удачу и даже накликать отъезд близкого человека. Старый веник выбрасывали подальше от дома, чтобы не навлечь беду.

Зеркало напротив входа

Зеркало прямо напротив входной двери, по фэншуй, отражает удачу обратно на лестницу, и та уходит раньше, чем войдёт в дом. В народных поверьях зеркало вообще считали дверью в другой мир, поэтому вешать его против выхода опасались. Дизайнеры интерьеров с приметами неожиданно согласны: зеркало напротив двери ломает гармонию прихожей, а у окна делает её светлее. Life.ru подробно разбирал, как понять ещё до покупки, что планировка квартиры будет раздражать вас каждый день.

Старая и чужая обувь

Старая и чужая обувь в прихожей: что говорят приметы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Гора старой обуви в прихожей, по приметам, держит дом в застое, а удача словно спотыкается о неё на пороге. Рваные кроссовки, которые никто не носит, советуют выбросить, а чужую обувь не оставлять у себя надолго: вместе с ней в дом будто приходит чужая дорога. Обувь вообще выдаёт о хозяине немало, и не только по приметам. Life.ru рассказывал, по каким бытовым следам, от подошвы до дверной ручки, сыщики узнают о человеке больше, чем он сам.

Соль у порога

С солью приметы спорят сами с собой. Одни хозяйки сыпали щепотку под порог как оберег от порчи и сглаза. Другие, наоборот, не держали у входа ни солонку, ни мешок соли: считалось, что соль у двери собирает весь негатив, который в дом приносят чужие люди. Сходятся поверья в одном: соль для кухни держат подальше от двери, в закрытой банке. С практической стороны это тоже верно, ведь в сырой прихожей с мокрыми куртками и обувью она быстро слёживается комками.

Почти все приметы о пороге сводятся к простой мысли: у входа должно быть чисто и спокойно. Хлам и мусор у двери раздражают хозяев каждый день, а, по поверьям, ещё и отпугивают удачу. Наши предки шли дальше и доверяли защиту дома не только порядку. Над входной дверью на Руси вешали образа, а в народной вере у каждого из них была своя задача. Life.ru рассказывал, какие 7 икон охраняли дом и почему Иверскую называют Вратарницей.