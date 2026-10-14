6 причин, почему наш советский Винни-Пух круче жёлтого американского двойника Оглавление У русского медведя характер человека, который знает себе цену Ему не нужен Кристофер Робин, чтобы жить своей жизнью У него даже есть своя знаменитая походка Советский Винни-Пух настоящий — мастер поэзии Маленький медведь — большой мыслитель Он настолько крут, что попал даже на почтовые марки 14 октября Винни-Пуху исполняется 100 лет, а спор о лучшем экранном медведе ещё не окончен. Почему коричневый герой советского мультфильма легко укладывает на лопатки жёлтого любителя мёда из Disney? Собрали шесть причин пересмотреть знакомую с детства трилогию. Книге «Винни-Пух» — 100 лет: чем советский мультфильм Фёдора Хитрука отличается от американской версии? Обложка © Кадр из мультфильма «Винни Пух идет в гости», режиссер Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн, © Кадр из мультфильма «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей», режиссёры Карл Джеерс, Теренс Харрисон, Кен Кессел и др., сценаристы Карл Джеерс, Либби Хинсон, Джулия Леуолд и др.

Вот уже век дети растут на историях о Винни-Пухе. Когда-то этот неуклюжий любитель мёда очаровал наших мам и пап, а теперь за его приключениями следят новые поколения. Кстати, любимый Пух есть не только в России. В США это жёлтый медвежонок в красной футболке, совсем не похожий на нашего коричневого хитреца. 14 октября 2026 года книге английского писателя Алана Александра Милна исполняется 100 лет. Life.ru рассказывает, почему в нашей битве экранных версий побеждает советский Винни-Пух!

У русского медведя характер человека, который знает себе цену

Почему советский Винни-Пух круче диснеевского: 6 причин пересмотреть знакомую с детства трилогию. Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух идет в гости», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Диснеевский Пух своим округлым животиком и мягкой улыбкой моментально вызывает желание его обнять. Советский вызывает другой вопрос: что он сейчас опять задумал? У него деловитая походка, сосредоточенный взгляд и уверенность, которой хватило бы на весь лес. Он может ничего не понимать в пчёлах, воздушных шарах или размерах дверного проёма. Но сомневаться в собственном авторитете? Это уже лишнее. В этой смеси наивности и напора есть комедийный характер: маленький медведь ведёт себя так, словно жизнь обязана согласовывать с ним свои решения.

Ему не нужен Кристофер Робин, чтобы жить своей жизнью

Винни-Пух без Кристофера Робина: зачем Фёдор Хитрук убрал мальчика из советской экранизации сказки Милна? Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух идет в гости», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Фёдор Хитрук убрал из экранизации Кристофера Робина и распределил его реплики между другими героями. Режиссёр объяснял, что присутствие мальчика подчёркивало разделение на человека и его игрушки, а ему хотелось создать единый мир Винни-Пуха. Получился лес, жители которого сами придумывают занятия, спорят, ошибаются и помогают друг другу. Для нас в этом большая часть обаяния советской версии, потому что Винни ощущается отдельной личностью со своими желаниями и собственным расписанием обеда.

У него даже есть своя знаменитая походка

Советский Винни-Пух с примятым ухом: как необычная внешность и смешная походка стали частью его характера? Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Жёлтая шерсть и красная футболка диснеевского медведя, конечно, выглядят аккуратно и нарядно. Но наш Пух влюбляет в себя с первых минут мультка! Кстати, вы знали, что знаменитая походка появилась из ошибки? По воспоминаниям художника Владимира Зуйкова, аниматор двигала руку и ногу с одной стороны одновременно. Сначала Хитрук хотел всё исправить, но коллеги увидели в этом находку. Так у Пуха появилась походка, которую хочется повторять, когда уверенно идёшь к холодильнику.

Советский Винни-Пух настоящий — мастер поэзии

Песни Винни-Пуха: почему мелодии Моисея Вайнберга на стихи Бориса Заходера хочется петь и спустя полвека? Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух и день забот», режиссёры Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Наш медведь поёт об опилках в голове с гордостью профессора, притворяется тучкой, а песней «Кто ходит в гости по утрам» обосновывает своё право на чужой завтрак. В исполнении Евгения Леонова каждый такой номер показывает характер героя. Но за такой наивной простотой скрывается работа целой команды! Тексты Бориса Заходера, музыка Моисея Вайнберга и актёрская работа Леонова. Вайнберг писал симфонии и оперы, а здесь создал короткие, запоминающиеся мелодии.

Кстати, песни из мультфильма получили и самостоятельную жизнь. Например, «Песенка Винни-Пуха» в исполнении Леонова вошла в пластинку «Мелодии» «Песни из мультфильмов» 1978 года — рядом с «Голубым вагоном», «Антошкой» и «Чунга-чангой». Пуха можно было слушать дома и без телевизора. А нам для его маленького концерта до сих пор достаточно открыть холодильник и обнаружить, что мёд опять закончился. Трилогия вошла в число работ, за которые Фёдор Хитрук в 1976 году получил Государственную премию СССР. Так что за нашим медведем стоят и зрительская любовь, и вполне официальное признание.

Маленький медведь — большой мыслитель

Винни-Пух с опилками в голове: как советский медведь превращает поход за мёдом в философские размышления? Фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн

Советский Винни-Пух способен превратить обыкновенный поход за мёдом в рассуждение об устройстве мира. Он ищет причину жужжания, размышляет, почему мёд так быстро исчезает, и выстраивает собственные теории о пчёлах. По его логике, если план провалился, пересмотреть можно самих пчёл, ведь они могут быть неправильные. Маленький медведь — большой мыслитель.

На фоне такого философского кружка из одного медведя американский Пух выглядит так, будто лишь кое-как ориентируется в пространстве вокруг. Наш же уже разбирается, почему мир устроен настолько неудобно для любителя мёда. У него даже аппетит сопровождается размышлениями о жизни. Впору защищать диссертацию о том, куда исчезает содержимое горшочка.

Он настолько крут, что попал даже на почтовые марки

Винни-Пух на почтовых марках: как герой мультфильма попал в выпуски СССР 1988 года и России 2012 года? Фото © YouTube / KentChannelTV - Ilya Shamaev

Советский Винни-Пух добрался и до государственной почты. 18 февраля 1988 года в СССР вышла марка с кадром из мультфильма — в серии «Из истории советского мультфильма». Её номинал составлял три копейки, а тираж — 6,1 миллиона экземпляров. Медведь, который всё время искал, чем бы подкрепиться, сам стал героем коллекций филателистов. Одним выпуском дело не ограничилось: в 2012 году Винни-Пух снова появился на марке, уже российской, в серии «Герои отечественных мультфильмов».

Советскому Винни-Пуху хватает пары шагов и одной реплики, чтобы вернуть нас в детство. А вы на чьей стороне? Коричневого философа с голосом Леонова или жёлтого любителя мёда в красной футболке? Если считаете себя знатоком советской анимации, попробуйте узнать восемь мультфильмов по второстепенным персонажам!

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Авторы Софья Кузнецова