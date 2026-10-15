Какие бытовые приметы о деньгах и доме люди соблюдают до сих пор, сами того не замечая

Денежные суеверия появились почти одновременно с самими деньгами и с тех пор передаются из поколения в поколение. Многие выполняют их на автомате: человек уверяет, что в приметы не верит, но мусор вечером всё равно не выносит. Интерес к таким поверьям не угасает даже у финансистов: банкиры однажды разобрали популярные приметы и нашли у них вполне практичное толкование. Life.ru собрал бытовые привычки, которые незаметно живут почти в каждом доме.

Мусор после заката

Почему нельзя выносить мусор после заката. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Самая живучая примета: вечером мусор из дома не выносят. Наши предки верили, что после захода солнца вместе с сором можно вынести и достаток, а заодно выдать недоброму человеку, что творится в доме. Вечером старались вообще ничего не отдавать соседям, особенно хлеб и соль. У запрета есть и простое объяснение: в темноте без фонарей дойти до помойки было непросто. Сегодня ведро терпит до утра даже у тех, кто к приметам относится со смешком.

Долги вечером и через порог

Приметы о долгах: почему не дают деньги вечером и через порог. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Деньги после захода солнца в долг не дают и не берут. Считалось, что отданное вечером не вернётся. Отдельный запрет касается порога: через него ничего не передают, ведь в народной вере там проходит граница между домом и чужим миром. Не любили давать в долг и в понедельник, иначе всю неделю придётся раздавать. Свой характер у дней недели и в астрологии: Life.ru рассказывал, какая планета покровительствует каждому дню недели и как это связано с судьбой.

Свист в квартире

Почему нельзя свистеть дома: примета о деньгах. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Стоит кому-то засвистеть в комнате, и обязательно найдётся человек с замечанием: деньги просвистишь! Примету знают и те, кто ни разу не задумывался о её происхождении. Свистом в старину вызывали ветер, а ветер мог выдуть из избы тепло и добро. Ещё свист связывали с нечистой силой, которой в доме не место. Похожие поверья есть и у других народов. Англичане, например, не открывают зонт в помещении, чтобы не лишиться денег, а сороку считают птицей к убыткам.

Один веник на дом

Один веник в доме: народная примета о богатстве. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Два веника в одном доме, по поверью, разметут богатство по разным углам. Старый веник при переезде забирают с собой, потому что в нём живёт добрый дух дома, а ставят его метёлкой вверх, чтобы деньги водились. Мусор полагалось мести к порогу и собирать в совок, но ни в коем случае не выметать за дверь. Кстати, заняться домом на этой неделе некоторым знакам советуют и руны: подробности в руническом гороскопе на неделю с 12 по 18 октября для всех знаков зодиака.

Ключи и шапка на столе

Почему нельзя класть ключи и шапку на стол. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Положить ключи на обеденный стол для многих всё равно что накликать безденежье. Под тот же запрет попадают шапка и перчатки: стол в народе называли Божьей ладонью, на нём место хлебу, а не уличным вещам. Пустую бутылку со стола сразу убирают, иначе в кошельке тоже станет пусто. Крошки рукой не сметают, а под скатерть иногда кладут купюру. Практичный смысл здесь очевиден: уличные вещи несут на стол грязь, а порядок на кухне экономит нервы.

Деньги должны переночевать дома

Почему деньги должны переночевать дома. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Зарплату или крупную сумму не принято тратить в тот же день: деньги должны переночевать в доме и привыкнуть к хозяину. Кошелёк не оставляют пустым, туда кладут хотя бы монетку. Банкиры видят тут здравый смысл: пауза спасает от импульсивных покупок, а порядок в кошельке помогает считать траты. Разобраться с долгами к концу года советует и экстрасенс, которая рассказала, чем обернётся прощальный рывок Огненной Лошади в конце 2026 года.

Большинство таких примет давно потеряли первоначальный смысл, но привычка живёт дольше любых объяснений. Мусор подождёт до утра, веник стоит в углу метёлкой вверх, ключи лежат на полке у двери. Вреда от этого никакого, а аккуратность с деньгами и порядок в доме ещё никому не мешали. Тем более что впереди время новых ритуалов, загаданных желаний и праздничных примет. Самое время заранее узнать, что значит символ 2027 года и как встречать год Огненной Козы.