Октябрь включил ностальгию? Почему осенью тянет к бывшим, родителям и старым привычкам

Осенью день сокращается быстрее, чем в любой другой сезон, и мозг реагирует на это раньше, чем мы успеваем достать тёплую куртку. Меньше света означает меньше серотонина и больше мелатонина, поэтому настроение проседает, а сил на новое почти не остаётся. В такие недели психика ищет опору в знакомом: в старых песнях, маминых пирогах и прежних отношениях. Мы разобрались, откуда берётся осенняя тоска по прошлому, почему она так сильна в октябре и чем она отличается от настоящего желания всё вернуть.

Свет уходит, а с ним и гормон радости

Нехватка света осенью и гормон радости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Серотонин вырабатывается активнее, когда на сетчатку глаза попадает яркий дневной свет. Осенью солнце поднимается невысоко, на работу мы выходим в сумерках, а возвращаемся уже в темноте. Мозг получает сигнал «пора экономить силы», и мелатонин, гормон сна, начинает хозяйничать даже днём. Отсюда вялость, тяга к одеялу и ощущение, что жизнь потеряла краски. У части людей такое состояние доходит до сезонного аффективного расстройства, но у большинства дело ограничивается обычной осенней хандрой.

Ностальгия как внутренняя печка

Британские и китайские психологи заметили любопытную закономерность: в холодные дни люди чаще вспоминают прошлое. В экспериментах добровольцы в прохладной комнате охотнее погружались в ностальгию, а после тёплых воспоминаний дольше держали руку в ледяной воде и считали, что в помещении стало теплее. Выходит, мозг использует светлые картинки из прошлого как грелку. Осенью холод и темнота наступают одновременно, и такая внутренняя печка включается почти без нашего участия.

Почему рука сама тянется написать бывшему

Почему осенью тянет написать бывшему. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

Память устроена так, что со временем стирает острые углы. Психологи называют это эффектом розовой ретроспекции: обиды и ссоры бледнеют, а совместные прогулки и смешные словечки остаются яркими. Осенняя хандра усиливает этот фильтр. Когда настоящее кажется серым, прошлое выглядит особенно тёплым, и бывший партнёр вдруг превращается в героя романтической комедии. На деле мы часто скучаем не по человеку, а по себе тогдашнему: беззаботному, влюблённому и полному сил.

За рубежом даже придумали шутливое название для периода с октября по февраль, когда одиночки активно ищут пару на зиму. В холод человеку сильнее хочется тепла и близости, а знакомый номер в телефоне кажется самым коротким путём к ним. Прежде чем нажать «отправить», спросите себя, чего вам не хватает на самом деле. А если хочется сверить чувства со звёздами, загляните в рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для всех знаков: некоторым он прямо советует не цепляться за прошлое.

Домой, к маме

Осень у большинства из нас прочно связана с детством: первое сентября, запах новых тетрадей, бабушкин суп после прогулки под дождём. Поэтому в холодный сезон так хочется приехать к родителям, лечь на старый диван и ни о чём не думать. Рядом с семьёй мозг расслабляется, ведь там за нас уже всё решили и накормили. Это естественная реакция на стресс, и стыдиться её незачем. А если до родительского дома далеко, вернуться в детство поможет тест, в котором можно узнать, кто вы из героев Ролана Быкова.

Старые привычки возвращаются без спроса

Почему осенью возвращаются старые привычки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Сигарета, от которой вы отказались весной, сладкое перед сном, сериалы вместо спортзала. Осенью всё это возвращается подозрительно легко. Нейробиологи давно заметили: при усталости и стрессе мозг переключается с осознанных решений на автопилот. Управление берут на себя участки, которые отвечают за привычки, ведь они тратят меньше энергии. Новая полезная привычка ещё не успела закрепиться, а старая колея протоптана годами, поэтому мы скатываемся в неё почти незаметно для себя.

Еда тоже подстраивается под сезон. В темноте организм просит быстрых углеводов: булок, макарон, картошки с маслом. Они ненадолго поднимают уровень серотонина и дарят ощущение уюта, поэтому рука тянется к печенью именно вечером. Ругать себя за это бессмысленно, гораздо полезнее заменить автопилот мягким планом. Прогулка в обеденный перерыв, яркая лампа на рабочем столе, тарелка горячего супа вместо пачки сладостей. Такие замены почти ничего не стоят, но неплохо держат настроение до весны.

Когда тоска перестаёт быть сезонной

Лёгкая грусть по прошлому обычно проходит сама, стоит выглянуть солнцу или выпасть первому снегу. Насторожиться нужно, если плохое настроение держится неделями, сон сбился, еда не радует, а любимые дела кажутся пустой тратой сил. Так может начинаться депрессия, и горячим чаем с вареньем её не вылечить. В этом случае помощь специалиста нужна обязательно, а Life.ru уже объяснял, к кому идти с тревогой и бессонницей: к психологу, психотерапевту или психиатру.

Осенняя тяга к прошлому выдаёт простую нехватку света, тепла и близости, а вовсе не слабый характер. Бывшему писать необязательно, а вот родителям позвонить стоит прямо сегодня. Тёплые воспоминания работают как батарейка, если черпать из них силы, а не поселиться в них навсегда. Зажгите вечером лампу поярче и сварите суп по маминому рецепту. А повод собраться всей семьёй выпадает как раз на середину октября: Life.ru рассказал, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.