«Личное — для души, публичное — для репутации»: Эксперт раскрыл правила благодарности в Сети

Публичная благодарность помогает людям укреплять профессиональную репутацию и может побуждать их поддерживать высокий уровень работы. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru.

«В цифровом мире, где всё больше услуг выбирается по отзывам, публичное спасибо становится вкладом в чужой репутационный капитал», — отметил специалист.

По словам Якубовича, положительные отзывы особенно важны для врачей, преподавателей, мастеров и других специалистов, чья востребованность зависит от доверия клиентов. Хорошая рекомендация может привлечь новых людей и непосредственно повлиять на профессиональные доходы.

Эксперт выделил четыре функции публичной благодарности. Помимо укрепления репутации адресата, она помогает самому автору показать свои ценности, расширяет аудиторию добрых слов и формирует общественные ожидания.

Например, человек, получивший множество положительных отзывов, может чувствовать дополнительную ответственность за качество своей работы. Таким образом, публичная похвала становится своеобразной формой социального контроля без прямого принуждения.

При этом Якубович подчеркнул, что благодарность в соцсетях не должна заменять личную признательность.

«Публичное спасибо — это не замена личному. Это другой жанр. Личное — для души. Публичное — для репутации, сообщества и нормы. И в этом нет ничего плохого, если за ним стоит реальная благодарность, а не желание просто отметиться», — заключил эксперт.

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