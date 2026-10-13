Лутбоксы вместо казино: Нарколог назвал тревожные признаки игровой зависимости у подростков

Лутбоксы и ставки способны вызывать у подростков игровую зависимость, которая сопровождается потерей самоконтроля, нарушениями сна и ухудшением успеваемости. Об этом рассказал психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов.

По словам специалиста, подростки особенно уязвимы перед подобными развлечениями из-за возрастных особенностей работы мозга. Система вознаграждения в этот период активно реагирует на яркие стимулы, тогда как области, отвечающие за контроль поведения и принятие решений, ещё продолжают развиваться.

Особую опасность представляют лутбоксы — виртуальные контейнеры со случайными наградами, которые игрок может приобрести за реальные деньги. Их механизм напоминает азартные игры: подросток заранее не знает, какой приз получит, а эффект неожиданного выигрыша подталкивает его снова тратить деньги.

Хакимзанов объяснил, что при диагностике игрового расстройства специалисты обращают внимание на три основных признака: потерю контроля над игрой, её преобладание над другими интересами и продолжение игры вопреки негативным последствиям. Насторожить родителей также должны резкое падение успеваемости, нарушение сна, отказ от общения и сильная раздражительность при попытках ограничить доступ к играм.

Для профилактики зависимости врач в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал установить чёткие правила пользования гаджетами. В частности, он рекомендовал убирать электронные устройства из спальни и отказываться от экранов за 90 минут до сна.

Если проблемы сохраняются, необходимо обратиться за профессиональной помощью. Одним из основных методов лечения игровой зависимости считается когнитивно-поведенческая терапия. При наличии сопутствующих психических расстройств врач может дополнительно назначить медикаментозное лечение.

Ранее Life.ru сообщал, что лутбоксы в компьютерных играх могут создавать у детей иллюзию собственной удачливости и способствовать развитию зависимости. Психолог объяснила, что случайные награды формируют ожидание лёгкого успеха и побуждают подростков снова тратить деньги.