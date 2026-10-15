Как котята на рыбок смотрели: LIFE выяснил, как волонтёры устраивают усатые экскурсии в океанариум Оглавление Как прошла кошачья экскурсия в океанариум? Кто заботится о маленьких путешественниках? Зачем котятам знакомиться с рыбами Как экскурсии помогают найти хозяев? Котята смотрят на акул, тянутся лапами к рыбам и засыпают в подводном тоннеле. В американском океанариуме устраивают экскурсии для животных, которые ещё ищут дом. За трогательными кадрами стоит целая программа помощи — и дело далеко не только в милом видео для соцсетей. Котята в океанариуме: зачем спасённых малышей знакомят с акулами и другими подводными обитателями? Обложка © Youtube / SEA LIFE at Mall of America

Обычно в океанариум приходят люди, чтобы посмотреть на животных. Но в американском SEA LIFE у стекла оказались посетители с усами и хвостами. Спасённые котята разглядывали подводных обитателей и исследовали незнакомое пространство. Такие прогулки здесь устраивают уже несколько лет. Life.ru рассказывает, зачем волонтёры знакомят своих подопечных с акулами и как эта затея помогает искать им хозяев.

Как прошла кошачья экскурсия в океанариум?

Экскурсия котят в SEA LIFE: как необычная прогулка помогает подопечным волонтёров найти новый дом? Видео © Youtube / SEA LIFE at Mall of America

5 октября 2026 года около двух дюжин подопечных (24 котёнка) благотворительной организации «Bitty Kitty Brigade» побывали в океанариуме «SEA LIFE» в Миннесоте. Прогулка продолжалась почти два часа и началась рано утром, до открытия для обычных посетителей. Первая такая экскурсия состоялась в 2021 году. Знакомство с подводным миром превратилось в ежегодную традицию. С помощью таких походов волонтёры дают котятам возможность исследовать новую обстановку, а заодно рассказывают о животных, которым нужен дом.

Кто заботится о маленьких путешественниках?

Котята из Bitty Kitty Brigade: кто организует экскурсии для животных, которые пока ищут хозяев? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Bitty Kitty Brigade» — организация помощи котятам из Миннесоты, основанная в 2018 году. Её специализация — новорождённые малыши, оставшиеся без матери и ещё не способные есть самостоятельно. Котята живут в семьях на передержке, где получают питание и необходимую медицинскую помощь. Организация полностью работает силами волонтёров и существует на пожертвования и гранты. До передачи новым хозяевам подопечным делают необходимые по возрасту прививки, проводят стерилизацию или кастрацию и устанавливают микрочип. За кадрами из океанариума стоит ежедневный уход, благодаря которому эти котята получают шанс вырасти домашними любимцами. Но зачем котики поехали на экскурсию?

Зачем котятам знакомиться с рыбами

Социализация котят: как знакомство с новой обстановкой помогает малышам готовиться к жизни в семье? Фото © Youtube / SEA LIFE at Mall of America

У поездок есть практическая цель — новые впечатления и социализация. Организация использует такие выезды, чтобы разнообразить жизнь подопечных и познакомить их с непривычной обстановкой. Социализация — это постепенное знакомство животного с людьми, звуками, прикосновениями и окружающим миром. В дальнейшем это пригодится в самых обычных ситуациях, например, когда в дом придут гости, заработает пылесос или человеку понадобится осмотреть питомцу лапы. Поэтому забота о котёнке включает и такие маленькие знакомства с повседневной жизнью.

Как экскурсии помогают найти хозяев?

Поездка котят в океанариум: как милые видео привлекают внимание к животным, которым нужен дом? Фото © Youtube / SEA LIFE at Mall of America

Вторая задача прогулок заключается в том, чтобы привлечь внимание к работе волонтёров и котятам, которым нужна семья. Трогательные кадры дают людям повод узнать об организации. Кто-то может захотеть взять котёнка домой, а кто-то — помочь с уходом за малышами. Именно на такое внимание рассчитывают организаторы. К слову, у этой акции уже есть история со счастливым продолжением. Представитель «SEA LIFE» Джон Саллволд рассказал изданию People, что в 2025 году один из менеджеров океанариума забрал домой котёнка, участвовавшего в экскурсии. Для этого малыша поездка закончилась обретением хозяина.

Пока котята изучают рыб по ту сторону стекла, у людей появляется возможность познакомиться с ними поближе. Хочется верить, что у каждого из этих маленьких путешественников скоро появятся свой дом и человек, у которого можно мурлыкать на коленях. А ваш питомец стал бы внимательно наблюдать за подводным миром или сразу нашёл бы место для сна? Иногда желание помочь братьям меньшим меняет судьбу самого человека. Так произошло с Брижит Бардо! Life.ru уже рассказывал, почему знаменитая актриса отказалась от кино и посвятила жизнь защите животных.

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Авторы Софья Кузнецова