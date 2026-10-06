Губки бантиком, колени вместе: что за кит притворяется русалкой и умеет вести себя как человек

Из воды показывается белая голова. Её обладатель поворачивается к наблюдателю, вытягивает губы трубочкой и будто собирается что-то сказать. Знакомьтесь, белуха — зубатый кит, за которым хочется наблюдать с тем же любопытством, с каким он разглядывает окружающий мир. Life.ru рассказывает, откуда у этого животного «колени», почему его сравнивают с русалкой и чем ещё оно способно удивить.

Что мы знаем о белухе?

Белуха — морское млекопитающее: где живёт белый кит и что связывает его с нарвалом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / evm237

Круглый лоб, небольшие глаза, мягкие очертания морды. Во внешности белухи легко увидеть что-то человеческое. Особенно когда она поворачивает голову и меняет выражение своей мордочки. Кажется, сейчас удивится, обидится или попросит ещё одну рыбку. Перед нами морское млекопитающее, приспособленное к холодным водам Арктики и прилегающих морей. Белуха относится к зубатым китам и семейству нарваловых. Её ближайший современный родственник — нарвал, знаменитый обладатель длинного спирального бивня. У одного родственника внешность сказочного единорога, у другого — целая коллекция забавных «выражений лица».

Откуда у белухи «колени» и при чём здесь русалки?

Есть ли у белух колени: почему очертания тела белого кита напоминают человеческие ноги? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы когда-нибудь видели белуху снизу? Дело в том, что с такого ракурса можно разглядеть нечто похожее на бёдра и сведённые вместе колени. Воображение быстро дорисовывает человеческую фигуру, которая заканчивается хвостом. Ну чем не русалка? Только настоящих коленей у белухи нет. Её предки действительно жили на суше и имели задние конечности, но у современного животного снаружи от них ничего не осталось. Внутри тела сохранились лишь небольшие тазовые кости.

За «колени» принимают выступающие мягкие ткани. Вдоль нижней части туловища белух расположены парные жировые валики, форму которых животное может менять при помощи мышц. По предположению исследователей, эти структуры помогают стабилизировать тело при поворотах и плавании брюхом вверх. То, что зрителю напоминает ноги, для кита может быть полезным приспособлением для манёвров. А в разных легендах говорится, что моряки принимали белух за русалок именно из-за «коленей».

Как белуха поворачивает голову?

Правда ли, что белуха похожа на человека: как устроена шея кита и зачем ей нужна подвижность? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marco De Luca

Представьте, что для взгляда через плечо вам каждый раз приходилось бы разворачивать всё тело. У многих китообразных подвижность шеи сильно ограничена. У белухи с этим проще, потому что её шейные позвонки не срослись, поэтому она способна двигать головой относительно туловища. К слову, такая подвижная шея полезна и при поиске добычи в ограниченном пространстве. Правда, утверждение, будто никто, кроме белух, так не умеет, неверно. Например, у амазонских речных дельфинов тоже есть несросшиеся шейные позвонки. Это помогает им маневрировать среди затопленных деревьев. Так что белуха состоит в небольшом, но не единственном в своём роде клубе любителей оглянуться.

Зачем белуха вытягивает губы?

Почему мимика белого кита кажется такой похожей на человеческую? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Да, губки бантиком у неё настоящие. Белуха может вытянуть губы и сложить их в округлое отверстие, похожее на букву «О». Поэтому на фотографиях она то будто посылает воздушный поцелуй, то изображает крайнее недоумение. Особенно выразительной её делает сочетание подвижных губ, головы и мягкого лба. Но забавная внешность не объединяет белуху с человеком, а, гланое, с русалкой.

Что ещё белуха делает как человек?

Почему белуха меняет форму лба: что такое мелон и как его движения могут помогать китам общаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Proteck51

Круглая выпуклость над мордой называется мелоном. Она состоит из жировой ткани и помогает направлять сигналы эхолокации. Но белухи способны ещё и заметно менять её форму, например, уплощать, приподнимать, выдвигать вперёд. В исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Animal Cognition, учёные выделили пять типов таких движений. Наблюдая за четырьмя белухами в океанариуме, они зарегистрировали 2570 изменений формы мелона. Более 96% происходили во время социальных взаимодействий. Это позволяет предполагать, что необычная «мимика» участвует в общении. Однако переводить каждое движение как «привет», «отойди» или «ты мне нравишься» пока рано, ведь точное значение сигналов ещё предстоит выяснить.

После знакомства с белухами морские байки уже не кажутся такими неожиданными, ведь природа и без нашей помощи умеет придумать существо, которое заставит удивлённо протереть глаза. А какая особенность этих китов поразила вас больше всего? Пишите в комментариях. Если хочется продолжить путешествие по необычному животному миру, Life.ru уже собрал настоящих «фантастических тварей», которым нашлось бы место в волшебном кино.