Проблемных серий «Мультикана» нет в государственных ветклиниках Москвы

В государственных ветеринарных клиниках Москвы отсутствуют четыре серии вакцин «Мультикан», обращение которых ранее было приостановлено. Об этом сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

Речь идёт о «Мультикане-8» серий №20 со сроком годности до января 2028 года и №21 — до февраля 2028-го, а также «Мультикане-6» серий №11 и №12 с аналогичными сроками годности.

В «Мосветобъединении» подчеркнули, что столичные государственные ветклиники обеспечены альтернативными вакцинами в достаточном количестве.

Проверки начались после сообщений владельцев собак о тяжёлых реакциях животных после вакцинации «Мультиканом-8» серии №20. Позднее Россельхознадзор выявил несоответствие качества образцов этой серии установленным требованиям и предписал изъять её из обращения для последующего уничтожения.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что в серии №20 «Мультикана-8» обнаружили живой вирус болезни Ауески. Россельхознадзор подтвердил связь этой серии с массовыми случаями гибели собак, после чего препарат предписали изъять и уничтожить. Ещё три серии «Мультикана» были ограничены в обращении в качестве меры предосторожности, однако публичных данных об обнаружении вируса Ауески именно в них нет.