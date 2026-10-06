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Опубликовано 6 октября, 15:20

Проблемных серий «Мультикана» нет в государственных ветклиниках Москвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В государственных ветеринарных клиниках Москвы отсутствуют четыре серии вакцин «Мультикан», обращение которых ранее было приостановлено. Об этом сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

Речь идёт о «Мультикане-8» серий №20 со сроком годности до января 2028 года и №21 — до февраля 2028-го, а также «Мультикане-6» серий №11 и №12 с аналогичными сроками годности.

В «Мосветобъединении» подчеркнули, что столичные государственные ветклиники обеспечены альтернативными вакцинами в достаточном количестве.

Проверки начались после сообщений владельцев собак о тяжёлых реакциях животных после вакцинации «Мультиканом-8» серии №20. Позднее Россельхознадзор выявил несоответствие качества образцов этой серии установленным требованиям и предписал изъять её из обращения для последующего уничтожения.

Производитель «Мультикана-8» сотрудничает со следствием по делу о гибели собак
Производитель «Мультикана-8» сотрудничает со следствием по делу о гибели собак

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что в серии №20 «Мультикана-8» обнаружили живой вирус болезни Ауески. Россельхознадзор подтвердил связь этой серии с массовыми случаями гибели собак, после чего препарат предписали изъять и уничтожить. Ещё три серии «Мультикана» были ограничены в обращении в качестве меры предосторожности, однако публичных данных об обнаружении вируса Ауески именно в них нет.

Больше новостей о расследованиях, проверках и резонансных инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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