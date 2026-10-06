Производитель «Мультикана-8» сотрудничает со следствием по делу о гибели собак

Компания «Ветбиохим», выпускающая вакцину для животных «Мультикан-8», заявила о готовности сотрудничать со следствием после возбуждения уголовного дела из-за массовой гибели собак. Производитель предоставляет запрашиваемые документы и необходимые пояснения, заверил производитель.

«Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия. «Ветбиохим» заинтересован в полном и всестороннем расследовании ситуации и выяснении всех причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарного препарата. По данным прокуратуры Москвы, документ разместили в электронной информационной системе при вводе лекарства в оборот.

История вокруг «Мультикана-8» получила резонанс после сообщений владельцев собак о тяжёлых осложнениях и гибели питомцев после вакцинации. Позднее Россельхознадзор приостановил обращение ряда серий препаратов производителя. В сентябре «Ветбиохим» также остановил производство всей линейки вакцин «Мультикан». Решение последовало после того, как в серии №20 «Мультикана-8» обнаружили живой вирус болезни Ауески.