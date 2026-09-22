«Ветбиохим» получил документы прокуратуры после проверки вакцины «Мультикан-8»

Компания «Ветбиохим» получила документы прокуратуры по итогам проверки производства вакцины «Мультикан-8». Материалы должны направить в следственные органы, которым предстоит решить вопрос о возможном уголовном преследовании, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Ветбиохим» получил документы прокуратуры после проверки «Мультикана-8». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В надзорном ведомстве заявили, что руководителю компании внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В «Ветбиохиме» сообщили SHOT ПРОВЕРКЕ, что продолжают сотрудничать с прокуратурой и Россельхознадзором, предоставляя специалистам доступ к производственным помещениям, документации и архивным образцам препаратов. На предприятии идут техническая проверка оборудования и санитарные мероприятия.

Поводом для разбирательства стала 20-я серия «Мультикана-8». Россельхознадзор сообщил, что в исследованных образцах обнаружили живой вирус болезни Ауески и связал применение этой серии со смертельными случаями среди собак. Производитель при этом заявлял, что в его архивных образцах вирус не выявлялся, поэтому источник возможного загрязнения продолжает устанавливать.

На фоне скандала телеграм-канал приобрёл в одном из зоомагазинов вакцину 17-й серии и получила при сканировании упаковки через приложение «Честный знак» красный статус. Однако точную причину такого результата приложение не указало.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие серии «Мультикана» попали под ограничения и что известно о вирусе Ауески в серии №20. Россельхознадзор обязал изъять и уничтожить проблемную партию после лабораторных исследований. При этом производитель продолжил собственную проверку архивных образцов и заявил о расхождении своих результатов с данными ведомства.