Паспорт качества вакцины для собак «Мультикан-8» может оказаться фиктивным

Паспорт качества вакцины «Мультикан-8», после применения которой гибли собаки, мог быть фиктивным. Источник газеты «Известия» утверждает, что необходимые проверки препарата не проводились. По словам собеседника издания, если эти сведения получат официальное подтверждение, уголовное дело будет касаться подделки документов.

О гибели питомцев после прививок «Мультиканом-8» владельцы начали сообщать в середине августа. Случаи происходили в разных регионах: после введения препарата собаки испытывали тяжёлые симптомы и умирали. У них наблюдались похожие проявления: судороги, отёк, высокая температура и рвота с кровью.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила нарушения у производителя «Мультикана-8». Собранные материалы передали следователям, которым предстоит решить вопрос об уголовном преследовании. Руководителю предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения, проверка продолжается.