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Опубликовано 22 сентября, 08:23

Прокуратура Москвы выявила нарушения у производителя «Мультикана-8»

Здание прокуратуры города Москвы. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

Здание прокуратуры города Москвы. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве ветеринарных препаратов компанией, выпускающей вакцину «Мультикан-8». Материалы проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Надзорные мероприятия проводятся совместно со специалистами Россельхознадзора. Проверяющие в том числе обследовали производственные помещения предприятия.

Конкуренция или безалаберность? Названы версии «заражения» собачьей вакцины «Мультикан»
Конкуренция или безалаберность? Названы версии «заражения» собачьей вакцины «Мультикан»

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура инициировала привлечение виновных к административной ответственности. Проверка предприятия продолжается.

История с «Мультиканом-8» получила широкий резонанс после сообщений владельцев о тяжёлых реакциях и гибели собак после вакцинации. В сентябре Россельхознадзор сообщил, что в образцах серии № 20 обнаружен живой вирус болезни Ауески, смертельно опасный для собак. Ведомство потребовало изъять и уничтожить эту серию препарата. Позже компания «Ветбиохим» также приостановила производство всех серий вакцины для собак «Мультикан».

«Серьёзный вызов»: «Ветбиохим» ответил на обнаружение вируса Ауески в «Мультикане-8»
«Серьёзный вызов»: «Ветбиохим» ответил на обнаружение вируса Ауески в «Мультикане-8»

Ранее Life.ru подробно рассказывал об этой истории и дал советы, как проверить ветпаспорт, какие симптомы опасны и что делать владельцу собаки.

Больше новостей о проверках, расследованиях и резонансных инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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