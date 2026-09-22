Прокуратура Москвы выявила нарушения у производителя «Мультикана-8»

Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве ветеринарных препаратов компанией, выпускающей вакцину «Мультикан-8». Материалы проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Надзорные мероприятия проводятся совместно со специалистами Россельхознадзора. Проверяющие в том числе обследовали производственные помещения предприятия.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура инициировала привлечение виновных к административной ответственности. Проверка предприятия продолжается.

История с «Мультиканом-8» получила широкий резонанс после сообщений владельцев о тяжёлых реакциях и гибели собак после вакцинации. В сентябре Россельхознадзор сообщил, что в образцах серии № 20 обнаружен живой вирус болезни Ауески, смертельно опасный для собак. Ведомство потребовало изъять и уничтожить эту серию препарата. Позже компания «Ветбиохим» также приостановила производство всех серий вакцины для собак «Мультикан».

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