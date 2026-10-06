Смертельную вакцину «Мультикан-8» продавали по поддельному паспорту качества

Уголовное дело возбудили после обнаружения заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарного препарата, проверка которого связана с историей вокруг вакцины «Мультикан-8». Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, документ принадлежал частной компании-изготовителю. Подложный паспорт качества разместили в электронной информационной системе при вводе одной из серий препарата для ветеринарного применения в оборот.

Дело возбуждено по части 5 статьи 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа. Номер серии и название препарата непосредственно в новом сообщении прокуратура не уточнила.

Ранее надзорное ведомство проверяло частного производителя ветеринарных лекарств совместно со специалистами Россельхознадзора. Тогда были выявлены нарушения законодательства при производстве препаратов, а материалы проверки направили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

История получила широкий резонанс после массовой гибели собак, которых прививали «Мультиканом-8». К концу августа владельцы животных сообщали примерно о 300 погибших питомцах, позднее в публичных обращениях депутатов фигурировали данные уже о более чем 300 случаях. При этом речь шла о сведениях, собранных хозяевами собак, а не о единой официальной статистике. Ход и результаты предварительного расследования прокуратура Москвы взяла на контроль.

Ранее Life.ru сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в образцах «Мультикана-8» серии № 20 живой вирус болезни Ауески, летальный для собак. Исследование проводило подведомственное ведомству ФГБУ «ВГНКИ» на образцах, отобранных в Ярославской области. По итогам исследований регулятор подтвердил причинно-следственную связь между массовыми смертельными случаями и применением именно контаминированной серии № 20. Эту партию обязали изъять из обращения и уничтожить.