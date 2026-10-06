Медведь вышел к людям в Тюменской области, жителей просят сидеть по домам

Бурый медведь появился на территории посёлка Лесозаводский Нижнетавдинского округа Тюменской области. Информацию подтвердил региональный Госохотдепартамент, специалисты уже работают на месте.

В ведомстве сообщили, что ситуацию взяли на контроль. Проводятся необходимые мероприятия по реагированию на выход дикого животного, а задействованные специалисты принимают меры для обеспечения безопасности людей.

Жителей Лесозаводского попросили без необходимости не выходить на улицу и не передвигаться по посёлку. Приближаться к медведю и пытаться самостоятельно прогнать или поймать его также не следует. При встрече со зверем необходимо сразу позвонить по номеру 112 или 102 и сообщить точное место, где он находится.

По данным местных СМИ, речь может идти о молодом медведе, которого жители замечают в посёлке уже несколько дней. Официально Госохотдепартамент пока называет животное бурым медведем и не уточняет его возраст.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной находке в Иркутской области: во дворе жилого дома в Ангарске обнаружили голову медведя. На место прибыли полицейские, которые начали проверку и стали выяснять, кто мог оставить фрагмент животного в общественном месте и с какой целью. Правоохранители опрашивают свидетелей и собирают информацию об обстоятельствах произошедшего.