Полиция выясняет, кто оставил медвежью голову во дворе дома в Ангарске

Во дворе жилого дома в Ангарске Иркутской области обнаружили голову медведя. Необычную находку заметили в 95-м квартале города, после чего к делу подключилась полиция.

Сотрудники УМВД по Ангарскому городскому округу начали проверку и сейчас устанавливают, кто мог оставить фрагмент животного в общественном месте и зачем это было сделано. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и собирают информацию об обстоятельствах произошедшего.

В региональном главке МВД предупредили, что подобные действия могут быть расценены как нарушение общественного порядка и повлечь ответственность. По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области «Коммерсанту», найденная голова не была частью таксидермического изделия.

Инцидент произошёл на фоне участившихся встреч жителей Приангарья с медведями. Только за последние дни в регионе произошло несколько нападений хищников на людей. В частности, 81-летний рыбак получил ранения после нападения медведя на реке Киренге, но сумел отбиться и уплыть на лодке.

Кроме того, в начале октября в Иркутской области погибли двое мужчин: 71-летний житель встретил медведя в лесу у устья реки Илим, а 55-летний работник предприятия погиб после того, как зверь проник в жилой вагончик в Казачинско-Ленском районе.