Медведи убили ещё двух человек в Иркутской области

В Иркутской области медведи убили двух мужчин — нападения произошли 2 и 4 октября в разных районах. Региональное управление СК сообщило о начале доследственных проверок.

Один из погибших — 55-летний сотрудник предприятия в Казачинско-Ленском районе. На территории организации, расположенной в 300 километрах от посёлка Магистральный, зверь проник в жилой вагончик и напал на работника. Полученные травмы оказались смертельными.

А за два дня до этого жертвой хищника стал 71-летний мужчина. Нападение произошло 2 октября в лесу у устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Следователи выясняют обстоятельства обеих трагедий. На фоне участившихся нападений ведомство призвало жителей временно отказаться от посещения леса.

«В связи с участившимися случаями нападения медведей на людей необходимо отказаться от выхода в лес, воздержаться от охоты и рыбалки», — обратились к населению в следственном управлении.