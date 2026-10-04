Кульминация медвежьей лихорадки: когда прекратится охота хищников на людей

Выходы медведей к населённым пунктам и нападения на людей начнут сокращаться с приближением зимы, а к ноябрю-декабрю и вовсе исчезнут. Такой прогноз РИА «Новости» дал владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков.

«Выходы медведей к людям и нападения пойдут на спад. Это закончится в ноябре-декабре», — заявил он.

Эксперт объяснил происходящее сезонной активностью хищников. Осенью звери усиленно ищут корм и набирают жировые запасы перед зимовкой, а затем постепенно начинают залегать в берлоги.

При этом нынешнюю ситуацию Зубков назвал тревожной. По его мнению, подобные всплески могут повторяться и в следующие годы, если заранее не принимать меры для защиты жителей регионов, где медведи регулярно появляются возле населённых пунктов.

С весны 2026 года в России зафиксировали не менее 22 смертельных нападений. Больше всего погибших — семь — пришлось на Красноярский край, ещё по три случая зарегистрировали на Камчатке, в Иркутской и Томской областях.

Ранее Life.ru писал о предложении оборудовать туристические стоянки в регионах обитания медведей специальными контейнерами с крышками и замками. Такие меры хотят дополнить более строгими правилами хранения еды и вывоза отходов, привлекающих хищников к людям.