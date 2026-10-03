С крышкой и замком: В России предложили способ защиты от медведей

На туристических стоянках в регионах, где обитают медведи, предложили устанавливать специальные контейнеры, до которых хищники не смогут добраться. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков.

По его словам, участившиеся выходы медведей к населённым пунктам и туристическим маршрутам требуют системного решения. Вместе с регионами и Росприроднадзором депутат предложил проработать обязательную установку на стоянках и в местах массового отдыха контейнеров с крышками и запирающими механизмами.

Каноков также выступил за ужесточение правил вывоза отходов с туристических стоянок, особенно в вечерние часы, когда хищники наиболее активны. Он подчеркнул, что такая мера уже доказала эффективность в мировой практике.

Кроме того, депутат предложил создать единый федеральный свод правил для туристов, отправляющихся в места обитания медведей. В нём должны быть прописаны запреты на хранение еды в палатках и на стоянках, приближение к зверям и попытки подкормить их ради фотографии. Эти рекомендации Каноков считает необходимым встроить в сервисы регистрации маршрутов, покупки туров и бронирования мест в национальных парках.

Туроператоров и гидов парламентарий предложил обязать оперативно сообщать службам о встречах с медведями и приостанавливать движение туристических групп до устранения угрозы. Каноков связал нынешнюю ситуацию не с разовым всплеском, а в том числе с ростом популяции хищников и призвал делать ставку на долгосрочные меры.

С весны в России произошло по меньшей мере 22 смертельных нападения медведей на людей. Больше всего погибших зафиксировано в Красноярском крае — семь человек, по три жертвы пришлось на Камчатку, Иркутскую и Томскую области.