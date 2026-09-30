В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за выходов животных к людям

На территории Забайкальского края введён режим повышенной готовности из-за частых выходов животных, в том числе медведей, к населённым пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», — написал Осипов.

Решение о введении режима приняли на заседании КЧС, он действует с 29 сентября 2026 года на всей территории региона. Главам округов поручено создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, и пресекать бесконтрольный выпас скота.

Ранее Life.ru писал, что в Чите закрыли Большую Сухотинскую тропу из-за бурого медведя. В этно-археопарке «Сухотино» подчеркнули, что ограничения ввели ради безопасности туристов.